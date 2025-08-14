Foto: Reprodução - Gazeta Norte Mineira







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Montes Claros em situação de emergência

Através de Decreto Municipal de 12 de maio de 2025, o Município de Montes Claros decretou situação de emergência em saúde pública para fins de prevenção e acompanhamento das doenças infecciosas virais e da síndrome respiratória aguda. A medida leva em consideração a declaração de situação de emergência em Saúde Pública pelo Governo de Minas, através do Decreto nº 411, de 2 de maio de 2025, e que situação semelhante tem sido reconhecida por diversos municípios de Minas Gerais. Desta forma, fica declarada, por 180 dias, a situação de emergência em Saúde Pública no âmbito do Município. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-decreta-situacao-de-emergencia-em-saude-publica-em-montes-claros/





Uberaba atrai investimento de 1,7 bilhão

Uberaba poderá se tornar um dos principais centros de tecnologia da informação do país com a possível instalação de um data center de alta capacidade da empresa RT-One, especializada em inteligência artificial, computação em nuvem e segurança cibernética. O projeto, que está em fase inicial de tratativas com o governo de Minas Gerais, representa um investimento estimado de R$ 1,7 bilhão apenas no primeiro ano. De acordo com fontes do setor, o empreendimento está sendo planejado para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Uberaba — área que oferece incentivos fiscais, liberdade cambial e processos administrativos simplificados às empresas instaladas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/uberaba-pode-receber-investimento-de-r-1-7-bilh-o-com-data-center-de-inteligencia-artificial-1.501872





Valadares sedia a Minascon

Governador Valadares vai sediar pela primeira vez o maior evento de construção civil de Minas Gerais, o Minascon, que acontece nesta quinta e sexta, 15 e 16, no Sest/Senat. O evento reúne os principais nomes da construção civil com palestras, workshops, exposição, concurso e salão de negócios. Ano passado, o Minascon recebeu cinco mil visitantes e teve R$ 3,3 milhões em mídia de prospecção de negócios. Trata-se de um evento realizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Governador Valadares (Sinduscon), Senai e Fiemg. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/valadares-vai-sediar-o-minascon/





Sabará investe R$1,9 milhão no social

A Prefeitura de Sabará anunciou um investimento de R$1,9 milhão em projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e idosos, por meio de dois novos editais lançados em 7 de maio. Ao todo, serão selecionados 23 projetos de entidades locais, com um total de R$1,4 milhão destinado a 13 iniciativas voltadas para a política da pessoa idosa e R$500 mil para 10 projetos focados na política da criança e do adolescente. A ação visa fortalecer a rede de proteção social do município. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/45201/sabara-investe-r-1-9-milhao-em-projetos-sociais-para-criancas-adolescentes-e-idosos





Posto de Coleta precisa de doadores

O Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) de Conselheiro Lafaiete está com os estoques de sangue baixos e faz um apelo à população para que doe sangue e ajude a salvar vidas. As doações podem ser feitas todas as quartas-feiras e na terceira sexta-feira de cada mês, na Rua Higino Sebastião da Cunha, nº 135, no bairro Parque dos Bandeirantes. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 kg e estejam em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum, mas é recomendado fazer uma refeição leve antes da doação. (Corrreio da Cidade – Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/41598-posto-avancado-de-coleta-precisa-de-doadores-de-sangue-para-reabastecer-estoques-em-lafaiete