UFV cria curativo biodegradável

Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Viçosa (UFV) é responsável por desenvolver um curativo biodegradável e altamente eficiente no processo de cicatrização de feridas da pele. A bandagem reúne propriedades como biocompatibilidade, atividade antimicrobiana, elevada capacidade de absorção e liberação controlada de princípios ativos. O trabalho, inclusive, por tamanha inovação, será patenteado pela UFV. O produto é detentor de um sistema único que auxilia no processo de cicatrização. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/pesquisadores-da-ufv-criam-curativo-biodegradavel-para-tratamento-de-feridas

IF investe 1,7 milhão em Teófilo Otoni

O IFNMG-Campus Teófilo Otoni inaugurou o Módulo I do prédio pedagógico, as salas modulares e a reforma do cercamento, totalizando R$ 1.794.673,65 em investimentos. Os recursos vieram da Setec/MEC e de emendas parlamentares. O novo prédio pedagógico recebeu R$ 991.496,41; as salas modulares, R$ 654.000,00; e o cercamento, R$ 149.177,24. As melhorias ampliam a infraestrutura, oferecem mais segurança e fortalecem o ambiente de ensino. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29792

Codemge vai conceder Thermas

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) lançou, na semana passada, edital para concessão da Thermas Antônio Carlos. A licitação está marcada para 14 de julho. A concessão tem como objetivo buscar um parceiro privado com expertise para gerir o espaço de forma a promovê-lo, integrá-lo a outros atrativos turísticos de Poços de Caldas. Somado a isso, o futuro concessionário deverá realizar investimentos para reformas de conservação e restauração da Thermas Antônio Carlos e da Fonte Pedro Botelho. São mais de R$ 7 milhões de investimentos previstos, sendo R$ 6,2 milhões de aporte da Companhia. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/05/10/codemge-lanca-edital-de-concessao-das-thermas-antonio-carlos/

Verticalização afeta memória de JF

O aumento da população de Juiz de Fora nos últimos anos é refletido em um fenômeno relacionado à urbanização: a verticalização, que se refere a um aumento no número de construções verticais para servirem de moradia para um maior número de pessoas. Entretanto, para a construção de prédios, em alguns casos, são derrubados casarões históricos. Consequentemente, a memória da cidade, enquanto patrimônio cultural, pode ser destruída. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/11-05-2025/casaroes-historicos-verticalizacao.html

MG dobra vendas de eletrificados

Em 2025, os veículos elétricos e híbridos seguem consolidando-se no mercado brasileiro, incluindo em Minas Gerais. Entre janeiro e abril, as vendas já representam mais que o dobro frente a igual período de 2024: 6.330 x 3.079, conforme aponta o estudo realizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Somente em abril, 2.509 unidades foram comercializadas em território mineiro, representando 10,4% do marketshare nacional. Com o crescimento, o Estado agora ocupa a segunda colocação dentre os maiores mercados do Brasil, atrás apenas de São Paulo, que detém 30,3% do mercado com 6.007 emplacamentos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/minas-gerais-mais-que-dobra-vendas-veiculos-eletricos-hibridos/

Cemig investe R$ 360 mi em manutenção

Entre os meses de maio e outubro deste ano, a Cemig vai intensificar as ações de manutenção preventiva em todos os 774 municípios da sua área de concessão, visando principalmente aumentar a resiliência da rede de distribuição. Para isso, a companhia irá destinar cerca de R$ 360 milhões, valor que supera em 15% o realizado em 2024. Nas regiões sul e centro-oeste do estado, a Cemig vai realizar cerca de 100 mil podas de árvores e realizar a limpeza de 9,9 mil km de linhas e redes em um investimento de R$ 52,5 milhões, que é 25% superior ao realizado no ano passado. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1947/cemig-ira-investir-r-360-milhoes-acoes