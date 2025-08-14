

Pediatria da UPA Divinópolis superlotada

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alerta a população sobre a superlotação registrada no setor de pediatria da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto na quinta-feira, 9. A taxa de ocupação ultrapassa os 200%, evidenciando a alta demanda por atendimentos infantis, especialmente relacionados a doenças respiratórias. A situação foi informada ao Ministério Público e a Secretaria de Estado de Saúde está sendo cobrada incessantemente, uma vez que o município não possui autonomia para realizar transferências pelo SUS, sendo dependente da regulação estadual. (Portal MPA – Divinópolis)

Nova Lima terá campus da CSul

A PUC Minas, em parceria com a CSul, anunciou a construção de um novo campus na região da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, com o objetivo de oferecer cursos de graduação e pós-graduação em tecnologia, seguindo um conceito moderno e sustentável. A assinatura simbólica do contrato foi marcada por figuras importantes da universidade e da CSul, e o projeto visa contribuir para o desenvolvimento da região e promover inovação, qualidade de vida e sustentabilidade. O novo campus será projetado como uma "cidade inteligente", com foco em segurança, mobilidade e meio ambiente. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Caratinga ganha vacimóvel

A Prefeitura de Caratinga lançou o "vacimóvel", uma van adaptada para ser um centro de vacinação itinerante, com o objetivo de ampliar o alcance da vacinação contra a gripe no município, tanto na sede quanto nos distritos. Equipado com estrutura adequada, como refrigeração e espaço para a aplicação das vacinas, o veículo facilita a logística e permite que a imunização chegue diretamente aos bairros e regiões mais distantes. O prefeito Dr. Giovanni enfatizou a importância da vacinação para a prevenção e convocou a população a se vacinar, lembrando que a vacina está disponível para todos a partir dos seis meses de idade. (Diário de Caratinga)

Sete-lagoano premiado no Fórum

Na concorrida promoção da revista Forbes, a terceira edição do powered by Forbes, que premia lideranças do setor energético (que abrange eletricidade, óleo, gás e energias renováveis), o sete-lagoano Alexandre Nogueira, CEO da distribuidora de energia Light, do Rio de Janeiro, foi premiado como um dos grandes destaques da noite de quarta-feira, 9, ao lado do Ministro de Minas e Energia, o também mineiro Alexandre Silveira. A maioria dos sete-lagoanos não sabe mas o Ministro é também advogado e estudou na Faculdade de Direito do Unifemm, nos tempos em que o Reitor era o Professor Marcelo Viana. Ele é ex-Delegado de Polícia Civil. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Defesa Civil e Amisa apresentam protocolos

A Defesa Civil de Itatiaiuçu e a Associação das Mineradoras da Serra Azul (Amisa) promoverão entre os dias 13 e 15 de maio os Encontros Participativos sobre Cultura de Prevenção e Segurança, com o objetivo de apresentar protocolos de segurança e emergência à população, especialmente em situações envolvendo barragens de mineração. Durante os encontros, serão discutidos temas como o papel da Defesa Civil em crises, os riscos relacionados às barragens e os procedimentos de autossalvamento. Os encontros ocorrerão em diferentes localidades do município, com a participação de representantes das mineradoras associadas, e têm como objetivo promover a conscientização e a troca de conhecimentos. (Folha Povo Itatiaiuçu)

Prefeito de Janaúba assume na AMM

Na semana passada, o prefeito José Aparecido Mendes tomou posse como vice-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) fortalecendo a representatividade dos gestores públicos. A presença do prefeito de Janaúba na diretoria da AMM, maior associação estadual de municípios da América Latina, é o reconhecimento dos prefeitos mineiros ao trabalho do prefeito José Aparecido numa gestão pública diferenciada, que atua com responsabilidade e produtiva pelo bem-estar da população. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

