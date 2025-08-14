Foto: Divulgação







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Mais estrangeiros esperados na Expoqueijo

O Concurso Internacional de Queijos da ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards, que acontecerá de 26 a 29/6, no Grande Hotel e Termas de Araxá, deverá receber mais amostras de queijos do exterior, especialmente da Europa e da América Latina, do que no ano passado. A expectativa dos organizadores é superar as edições anteriores, que contou com a participação de representantes de 14 países. “Estamos consolidando a ExpoQueijo como uma vitrine global para o queijo artesanal regularizado, um segmento que cresce de forma impressionante”, afirma Maricell Hussein, organizadora do evento. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/expoqueijo-dever%C3%A1-ter-a-maior-disputa-entre-estrangeiros-de-sua-hist%C3%B3ria





Formiga recebe cartões de bilhetagem

A Prefeitura de Formiga anunciou a chegada de novos cartões de bilhetagem eletrônica para pessoas com deficiência, visando atender à demanda de usuários do transporte público municipal. A distribuição dos novos cartões teve início na quarta-feira, 7 de maio, com 500 unidades entregues no mês anterior. Novos lotes estão sendo providenciados e devem chegar até o final do mês. Além disso, a reposição dos cartões de gratuidade para idosos também está em andamento. Enquanto isso, para garantir o acesso à gratuidade, idosos acima de 65 anos podem apresentar a Carteira de Identidade diretamente ao motorista. (Tribuna – Formiga)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/formiga-recebe-novos-cart-es-de-bilhetagem-eletr-nica-para-pessoas-com-defici-ncia





GV oferece curso gratuito de computação

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, lançará na próxima quarta-feira, 14 de maio, o curso gratuito AWS re/Start – Soluções na Nuvem. O curso tem como objetivo promover a inclusão digital, inovação e geração de oportunidades para a população local. Em parceria com a Fundação Compromisso e a Amazon Web Services (AWS), o programa oferece 100 vagas para pessoas a partir dos 18 anos, sem exigir conhecimento prévio em tecnologia. O evento de lançamento será no Teatro Atiaia, e as inscrições devem ser feitas online. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/prefeitura-lanca-curso-gratuito-de-computacao-em-nuvem-com-certificacao-internacional/





Manhuaçu lança Concurso de Fotografia

Manhuaçu lançou o 1º Concurso de Fotografia, que estará aberto até 30 de maio e tem como tema "Manhuaçu em foco: Patrimônio, Cultura e Sabor". O concurso visa valorizar a identidade da cidade, celebrando seus 147 anos em 2025. Serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios, divididos em cinco categorias: natureza, bens patrimoniais, pessoas, drones e cultural. A iniciativa, que conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), é voltada para fotógrafos profissionais e amadores interessados em capturar elementos do patrimônio material e imaterial de Manhuaçu. As inscrições podem ser feitas online, e o edital completo está disponível no site da prefeitura. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/manhuacu-lanca-1o-concurso-de-fotografia-com-r-50-mil-em-premios/





Hospital sob risco de intervenção

O hospital de Itaúna, mantido pela Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira, é único na cidade e credenciado ainda para atender os municípios da microrregião, composta por Itatiaiuçu, Itaguara e Piracema. Há vários anos, décadas, a situação financeira da instituição apresenta dificuldades, agravada nos últimos tempos, especialmente após a administração passada de Itaúna, sob comando do ex-prefeito Neider Moreira, ter deixado de repassar valor de cerca de R$ 6 milhões, conforme havia sido acertado, segundo denúncias de vereadores. (Folha Povo de Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/polemica-na-saude-hospital-sob-risco-de-intervencao





1000 cirurgias de catarata em Varginha

A Prefeitura de Varginha prorrogou um contrato com uma empresa particular para realizar mais mil cirurgias de catarata, beneficiando pacientes do SUS. O aditamento, autorizado pelo prefeito Leonardo Ciacci, garante a continuidade dos serviços, uma vez que a Fundação Hospitalar de Varginha não possui médicos oftalmologistas concursados. Com a prorrogação do contrato, que se estende até maio de 2026, será possível realizar as cirurgias dentro do prazo, oferecendo uma solução financeira e técnica vantajosa para a cidade. (Blog do Madeira – Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/aditamento-de-contrato-permite-mais-1000-cirurgias-de-catarata-em-varginha/





Arcos terá melhorias na coleta do lixo

Em resposta a preocupações sobre o descarte inadequado de lixo em Arcos, o secretário municipal de Meio Ambiente, Evandro Siqueira, informou que a administração está comprometida em melhorar a fiscalização e a gestão de resíduos na cidade. Serão traçadas estratégias para intensificar a fiscalização, com a colaboração dos fiscais de posturas e, futuramente, com a contratação de fiscais ambientais. Além disso, será lançada uma campanha de educação ambiental voltada principalmente para o centro da cidade e seus comerciantes.. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/secretario-de-meio-ambiente-comenta-sobre-a-questao-do-lixo-em-arcos





