Vale do Aço tem crédito ampliado

As empresas do Vale do Aço começaram 2025 buscando por mais financiamentos no comparativo com 2024. Entre janeiro e março deste ano, foram liberados R$ 24 milhões em créditos pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para fortalecer negócios de todos os portes na região. A informação foi repassada por Gabriel Viégas Neto, presidente do BDMG. Considerando a atuação do banco no Vale do Aço, o número de empresas de todos os portes atendidas está maior em 2025, com crescimento de 60% no primeiro trimestre no comparativo com o mesmo período do ano passado. (Diário do Aço – Ipatinga)

Poços reúne Guarda de 11 cidades

Está sendo realizado na sede da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas um curso intensivo de nivelamento Tático Operacional até este sábado, 10 de maio, voltado à qualificação de agentes para atuação em situações de maior complexidade e risco. A capacitação conta com a presença de instrutores especializados das cidades de São Paulo e Campinas, com vasta experiência em operações táticas. O curso tem como foco a formação técnica e prática, com abordagem em diversos eixos fundamentais para a atuação especializada da GCM. A capacitação reúne guardas civis de 11 municípios mineiros. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

MP pede mandatos de prefeito

O Ministério Público Eleitoral acionou a justiça com pedido de cassação dos registros ou diplomas do prefeito Dr. Paulo, (PDT) e do vice-prefeito Eliel, (MDB) da cidade de Mendes Pimentel. De acordo com o MPE houve abuso e uso de recursos da máquina administrativa municipal em benefício próprio para alavancar a campanha os candidatos nas eleições de 2024. Constam na acusação: desvio de recursos patrimoniais para uso de propaganda em redes sociais e promoção de festividades e distribuição de títulos e programas sociais. (Jornal dos Vales)

Empresários levam esperança ao sertão

O projeto "Amigos do Bem", fundado por Alcione Albanesi, tem transformado a vida de milhares de pessoas no sertão nordestino, com o apoio de empresários mineiros. A organização garante a dignidade básica de famílias carentes por meio da distribuição de cestas básicas, mas vai além ao oferecer educação de qualidade para mais de 10 mil crianças e jovens, gerando emprego e oportunidades na região. Além disso, a iniciativa construiu "Cidades do Bem", com infraestrutura completa, atendendo saúde, moradia e acesso à água potável. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Caratinga amplia vacinação

Para conter o avanço das doenças respiratórias, Caratinga ampliou a vacinação para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, em resposta ao aumento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre idosos. Embora o número total de internações tenha caído ligeiramente em comparação com 2024, os casos entre pessoas com 60 anos ou mais cresceram significativamente, com destaque para os maiores de 80 anos. A situação reflete uma tendência estadual, que levou o governo de Minas Gerais a decretar estado de emergência em saúde pública por 180 dias. (Diário de Caratinga)

Pouso Alegre regulariza Distrito

A Prefeitura de Pouso Alegre publicou, nesta terça-feira (22), o Decreto nº 6.116/2025, que institui o procedimento administrativo para a Regularização Fundiária Urbana (REURB) do núcleo urbano identificado como Distrito Industrial São João. A medida tem como objetivo garantir a promoção da integração social, geração de emprego e renda, e assegurar a efetivação da função social da propriedade, conforme determina a Lei Federal nº 13.465/2017 e o Decreto nº 9.310/2018, que regulamentam a regularização fundiária em núcleos urbanos informais. (Diário Regional – Pouso Alegre)

