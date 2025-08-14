Foto: Celso Ribeiro/Arquivo Diário





Aluguéis sobem 8,50% em Uberlândia

Os preços dos aluguéis residenciais registraram uma alta de 8,50% nos últimos 12 meses em Uberlândia, segundo dados do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). O valor está acima da inflação oficial acumulada no país durante o mesmo período, de 5,48%, pressionando o orçamento das mais de 210 mil famílias que vivem de aluguel na cidade. O IGP-M é usado como fator de reajuste em alguns contratos de aluguel, sejam eles comerciais ou residenciais. O índice havia registrado deflação de 0,34% em março, mas voltou a crescer em abril, puxado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) e pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que subiu de 0,38% em março para 0,59% em abril. (Diário de Uberlândia)

Mineira supera Google e Microsoft

A empresa mineira Reportei foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, o melhor software de marketing do mundo na categoria dashboards pelo ranking da GetApp, superando gigantes como Google e Microsoft. Fundada em 2015, a plataforma oferece soluções automatizadas para marketing e vendas, atendendo mais de 10 mil clientes em 50 países com operação 100% remota e sem investimento externo. Reconhecida por sua eficiência, integração com múltiplas plataformas e foco em relatórios e dashboards, a Reportei também conta com ferramentas como inteligência artificial e automação (Cidade Conecta – Nova Lima)

Araxá constroi sede do SAMU

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta semana a construção da sede própria do SAMU, que funcionará em um prédio anexo ao Corpo de Bombeiros, em terreno cedido pela corporação, visando oferecer mais agilidade no atendimento de urgência. A obra, executada pela M Y Engenharia, de Uberlândia, tem valor contratado de R$ 315.943,24 e prazo de 90 dias para conclusão, embora a gestão municipal busque antecipar a entrega. A estrutura contará com alojamentos e garagem para ambulâncias, com parte da área de limpeza sendo compartilhada com os bombeiros. Durante as obras, o serviço continua funcionando em base provisória, com duas ambulâncias. (Clarim.Net – Araxá)

Lafaiete em campanha dos Heróis Solidários

A campanha Material Escolar Solidário 2025, organizada pelo grupo Heróis Solidários em Conselheiro Lafaiete, arrecadou 150 kits escolares para crianças em situação de vulnerabilidade, com o apoio de voluntários, empresas e a comunidade local. Com o lema “Levar esperança também é um ato de amor”, a iniciativa contou com postos de coleta em diversos pontos da cidade e recebeu ampla divulgação por veículos de comunicação e instituições parceiras. Para os idealizadores, mais do que doar materiais, a campanha representa um gesto de incentivo, dignidade e aposta na educação como caminho para um futuro melhor. (Jornal Correio da Cidade – Lafaiete)

Rede Hilton anuncia hotel na Canastra

A Hilton anunciou nesta segunda-feira, 6, a assinatura de um novo acordo com a Atlantica Hospitality International e a UTG Engenharia para a construção do DoubleTree by Hilton Serra da Canastra, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2028. Localizado em São João Batista do Glória, na divisa com Capitólio (MG), o hotel será o mais novo empreendimento da marca no Brasil, oferecendo estrutura completa de lazer e acesso exclusivo ao Lago de Furnas. No mês passado outro complexo hoteleiro foi anunciado para a região, no município de Cássia. (Observo – Passos)

Jequitinhonha debate o SUS

A estruturação dos componentes municipais de auditoria no Sistema Único de Saúde (SUS) foi o tema de destaque da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da macrorregião de Saúde Jequitinhonha, realizada na terça-feira, 29, no auditório da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Diamantina. O encontro reúne mensalmente gestores de saúde dos 31 municípios do território e representantes da regional de saúde, com o objetivo de pactuar decisões sobre a organização, financiamento e execução das ações e serviços do SUS na região.(Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Anglo anuncia apoio para projetos

A AngloGold Ashanti, uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, reafirma seu compromisso com a cultura ao investir R$ 1,6 milhão em novos projetos em parceria com a Orquestra Ouro Preto em 2025. A histórica parceria entre as instituições, que já rendeu encontros artísticos memoráveis, traz uma programação vibrante e diversa para o público mineiro neste novo ciclo, com destaque para três grandes projetos: o show de Carlinhos Brown no Palácio das Artes em Belo Horizonte, a apresentação de Lendas do Rock em Sabará e Caeté, e a inédita colaboração com o DJ Kvsh em Nova Lima. (Opinião – Caeté)

