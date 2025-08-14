Foto: Felipe Couri





Preço do tomate sobe 32%

O preço do tomate subiu mais de 32%, de acordo com a prévia do IPCA-15 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sozinho, ele respondeu por 18,6% da alta registrada no índice, sendo o item que mais pressionou a inflação em abril. Este foi o segundo mês consecutivo de alta de dois dígitos no preço do tomate. Em março, o aumento foi de 12,57%. Em Juiz de Fora, a disparada de preços também é observada. Na Central de Abastecimento (Ceasa), o tomate registrou alta de 25% no período analisado pelo IPCA-15, entre 18 de março e 14 de abril deste ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/04-05-2025/tomate-inflacao-em-abril.html





Pra Geral chega a Sabará

O Pra Geral, um festival cultural que celebra a arte e a vida comunitária, acontecerá em Sabará no dia 1º de junho, oferecendo uma programação gratuita e diversificada. O evento busca valorizar os talentos locais, abrindo edital para artistas de música, teatro, dança, circo e grafite, com inscrições até 10 de maio. Além de atrações convidadas, o festival contará com apresentações contínuas, incluindo performances teatrais, musicais e circenses, além de atividades como rua de lazer para crianças, grafite ao vivo e exposições de artesanato. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/44883/pra-geral-chega-a-sabara





Nota Mineira terá sorteio especial

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), realizará um sorteio especial de R$ 200 mil no programa Nota Fiscal Mineira, em homenagem ao mês das mães. O sorteio ocorrerá em 26 de maio de 2025 e participarão os bilhetes gerados entre 22/4 e 11/5 por consumidores que incluírem o CPF na nota fiscal. O governador Romeu Zema destacou o valor simbólico do prêmio e o estímulo à cidadania fiscal. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/05/07/nota-fiscal-mineira-tera-sorteio-especial-de-r-200-mil-em-maio-mes-das-maes/





Energisa com 24 vagas de emprego

A Energisa está oferecendo 24 vagas de emprego em Minas Gerais, distribuídas entre as cidades de Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina, Manhuaçu e Muriaé, com um banco de talentos específico para pessoas com deficiência. As vagas incluem diversos cargos, como analista técnico e eletricistas, com salários variados de acordo com o cargo e a experiência. Os colaboradores da Energisa também têm acesso a uma série de benefícios, como planos de saúde, previdência privada e programas de qualidade de vida. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/energisa-esta-com-24-vagas-de-emprego-para-minas-gerais/





UFLA destaca potencial do campus Paraíso

O reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), professor José Roberto Soares Scolforo, traçou um panorama otimista e ao mesmo tempo crítico sobre o desenvolvimento do campus de São Sebastião do Paraíso. O dirigente abordou desde a concepção dos cursos até as perspectivas de crescimento, destacando a importância do apoio institucional e da integração com a comunidade local. O reitor explicou que o campus segue o modelo de formação em etapas. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219094





Divinópolis entra em alerta

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), registrou um aumento expressivo nos atendimentos por doenças respiratórias nos primeiros quatro meses de 2025. De janeiro a abril, os atendimentos por Síndrome Respiratória na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto cresceram cerca de 98%, enquanto os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram 91%. Nas unidades de saúde da Atenção Primária, o crescimento foi de aproximadamente 86% no mesmo período. O cenário segue a tendência estadual. Na última sexta-feira (2/5), o Governo de Minas decretou situação de emergência sanitária devido ao avanço expressivo dos casos de SRAG. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-entra-em-alerta-com-aumento-de-doencas-respiratorias-e-reforca-medidas-de-prevencao/





Presidente da Usimina assume ABM

Em cerimônia realizada nesta terça-feira, 5/6, em São Paulo, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, tomou posse como novo presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais e Mineração (ABM), instituição que é referência técnica no mercado, com 80 anos de atuação. Ao seu lado, como vice-presidente, estará Frederico Ayres, presidente da Aperam South America. Chara assume o biênio 2025-2027, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido por Sergio Leite de Andrade, vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/54520/presidente-da-usiminas-marcelo-chara-assume-presidencia-da-abm