Foto: Diário do Comércio / Dione AS



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Dia das Mães deve movimentar R$ 4 bi

O Dia das Mães, segunda melhor data para o varejo em termos de vendas, deve movimentar R$ 3,89 bilhões em Minas Gerais em 2025. Com forte apelo emocional, a comemoração será responsável por levar 12 milhões de mineiros às compras, com intenção média de gastos de R$ 293,13 , o que representa 7,4% a mais que no ano passado. Os dados foram levantados pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais (FCDL-MG). A pesquisa também destaca que 84% dos entrevistados pretendem ainda celebrar a data com um almoço ou jantar especial. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/dia-das-maes-varejo-minas-gerais-2025/





Congresso capacita gestores

O 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), acontece nos dias 6 e 7 de maio de 2025 no Expominas, em Belo Horizonte, com expectativa de reunir 10 mil participantes. Com o tema “Capacitação e Gestão Estratégica: as chaves para um mandato de sucesso”, o evento reúne prefeitos, vereadores, secretários e agentes públicos para discutir temas como desenvolvimento econômico, modernização da gestão e comunicação governamental. A programação inclui fóruns, seminários, premiações e a Feira para o Desenvolvimento dos Municípios. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/congresso-capacita-gestores-de-cidades-de-minas/





Poços faz lançamento da Canpack

Nesta quarta-feira, 7, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza o lançamento oficial da pedra fundamental da Canpack, evento que marca o início das obras da nova unidade industrial da multinacional no município. A cerimônia acontece às 10h30, no terreno da empresa, localizado no Distrito Industrial. As negociações tiveram início em 2022 e, após um trabalho técnico e institucional liderado pela Prefeitura, o protocolo de intenções foi assinado em novembro de 2024. Agora, com o lançamento da pedra fundamental, a empresa anuncia o início oficial das obras, com previsão de conclusão e operação em fases ao longo dos próximos dois anos. (Jornal Mantiqueira - Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/05/05/prefeitura-lanca-pedra-fundamental-da-canpack-nesta-quarta-feira/





Maio laranja em Patrocínio

O Projeto Proteção e Conscientização, promovido pelo CMDCA de Patrocínio/MG durante o Maio Laranja, mobilizou a cidade em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A campanha teve início na Fenacafé com o lançamento do banner “Juntos pelo Futuro de Nossas Crianças” e ações educativas com a população. No Dia do Trabalhador, a iniciativa ganhou força ao reforçar a importância da denúncia e da proteção contínua. Com apoio de órgãos municipais e parceiros, a campanha ampliou seu alcance. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/maio-laranja-protecao-e-conscientizacao-em-patrocinio





Araxá terá unidade do Hélio Angotti

A cidade de Araxá está avançando nas tratativas para receber uma unidade do Hospital de Câncer Hélio Angotti, referência no Triângulo Mineiro. A proposta, discutida em reunião em Brasília com representantes do hospital e autoridades locais, visa oferecer serviços como quimioterapia, hormonioterapia e acompanhamento por telemedicina, descentralizando o atendimento oncológico e proporcionando mais conforto aos pacientes. Uma visita técnica será realizada nos dias 8 e 9 de maio para avaliar o local indicado pela prefeitura. (Clarim.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-avanca-para-receber-unidade-do-hospital-helio-angotti/





SIM de Formiga é destaque no Fórum

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Formiga foi destaque no 4º Fórum Estadual Agroindústria Legal, realizado em Divinópolis, ao apresentar suas iniciativas inovadoras no setor agroindustrial. Representado pelo diretor de Políticas Rurais, Anuar Teodoro, o SIM foi reconhecido como modelo de excelência em inspeção municipal, com atuação técnica rigorosa, apoio aos produtores e parcerias com instituições acadêmicas. Entre suas conquistas estão o pioneirismo na concessão do Selo ARTE para produtos cárneos, prêmios nacionais e internacionais e a criação de um laboratório de análises de leite. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/sim-de-formiga-e-destaque-no-4o-forum-estadual-agroindustria-legal