Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

MEC suspende curso de medicina

Após grandes investimentos realizados pelo Grupo Unis para o início do cruso de Medicina, o MEC suspendeu inesperadamente a autorização que ocorreu no início de abril. O Grupo Unis entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6). O pedido de indeferimento foi feito no dia 22 de abril. Gustavo Chalfun, advogado da instituição, informou que o Grupo Unis vem realizando todos os investimentos requisitados desde 2022 para outorgar a graduação do curso de medicina em Varginha. (O Debate – Varginha)

Obras do Senac são autorizadas

O Sindcomércio de Teófilo Otoni e a Prefeitura Municipal realizaram reunião de alinhamento para marcar o início das obras da sede própria do Senac no município. Com a presença do prefeito Fábio Marinho, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Ugleno Alves, o encontro destacou os investimentos que estão sendo realizados e o impacto positivo que essa iniciativa trará para o desenvolvimento da cidade e de toda a região. Durante a reunião, foi entregue o alvará que autoriza oficialmente o início da construção da nova unidade do Senac na cidade. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Evento em JF capacita chefs

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Zona da Mata, em parceria com a Epamig Instituto Cândido Tostes (Epamig/ILCT), realizaram o Workshop Queijos Minas, um evento voltado para capacitar chefs e jurados que participarão do JF Sabor 2025 Ouro de Minas, um dos mais tradicionais festivais gastronômicos da região. O objetivo do encontro foi aprofundar o conhecimento sobre os queijos Minas artesanais e industriais, destacando suas características sensoriais, técnicas de produção e possibilidades de harmonização. (RCW TV – Juiz de Fora)

Falcão assume AMM nesta terça

A Associação Mineira de Municípios (AMM) realiza, nesta terça-feira (6), o 40º Congresso Mineiro de Municípios. Além da posse da nova diretoria, o evento deverá ser pautado pelas maiores preocupações dos gestores municipais para os próximos anos. No topo da lista está retirar a "corda do pescoço dos prefeitos" e rediscutir a divisão de recursos entre prefeituras, governos estaduais e a União, segundo o presidente eleito da entidade, Luís Eduardo Falcão (sem partido), prefeito de Patos de Minas. (Jornal dos Vales).

Divinópolis terá horário especial

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado em 11 de maio (domingo), a CDL Divinópolis reforça a importância de um planejamento estratégico por parte dos lojistas para aproveitar uma das datas mais importantes do varejo. Através de acordo firmado entre a CDL, o Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (SinComércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista da região, ficou autorizado o funcionamento do comércio no sábado, 10 de maio, das 9h às 18h, exclusivamente para empresas que estão em dia com suas obrigações sindicais. (Portal G37 – Divinópolis)

MoC capacita diretores

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na semana passada, uma capacitação voltada para gestores e diretores de escolas públicas e particulares de Montes Claros. O encontro ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, reunindo representantes das redes municipal, estadual e privada de ensino. A ação teve como foco o fortalecimento de estratégias para acolhimento de relatos de violência contra crianças e adolescentes, em preparação para as atividades do Maio Laranja, mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de menores. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Mineira entre as mais velhas do mundo

Com 114 anos e 201 dias, Izabel Rosa Pereira, moradora de Caputira, está oficialmente entre as cinco pessoas mais velhas do mundo, segundo o ranking internacional da LongeviQuest, entidade que se apresenta como o principal banco de dados sobre longevidade global. Nascida em uma fazenda próxima a Caputira, Izabel é filha de Manoel Pinto Moreira e Francisca Leocárdia Moreira. Foi a quarta de cinco filhos. Casou-se com Antônio José Pereira, com quem teve 12 filhos. Até fevereiro de 2024, nove deles permaneciam vivos: Lairdes, Maria, Manoel, Joaquim, Sebastião, João, Vicente, Francisca e Helena. Sua idade foi confirmada em outubro de 2023 por uma equipe de três verificadores da LongeviQuest. (Diário de Caratinga)

