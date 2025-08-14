Foto: Divulgação Quintal 333



Pizza de GV no 50 Top América

Um ano atrás, a história da Quintal 333 começou a ganhar os holofotes dentro e fora de Valadares. Em 2024, uma pizzaria artesanal de Governador Valadares surpreendeu ao ser eleita uma das 30 melhores da América Latina pelo prestigiado guia italiano 50 Top Pizza. O feito parecia improvável para um negócio que começou literalmente no quintal de casa. Agora, em 2025, a conquista se repete — e vai além: a pizzaria subiu quatro posições no ranking e aparece em 26º lugar na América Latina, consolidando-se como a melhor de Minas Gerais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/pela-segunda-vez-consecutiva-pizzaria-em-valadares-esta-na-lista-do-ranking-50-top-pizza-america-latina/





Água mais cara em Juiz de Fora

As contas de água e esgoto aumentaram 7,95% em Juiz de Fora, na última quinta-feira (1º). De acordo com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o reajuste foi determinado conforme estudo tarifário realizado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG). A Cesama lembra que “cabe à Arisb-MG definir o reajuste anual das tarifas de água e esgoto, estabelecendo valores que sejam justos, tanto para o usuário quanto para a Cesama”. “Além de ter poder fiscalizador, uma agência reguladora estabelece normas, padrões e metas para a adequada prestação dos serviços de água e esgoto e a satisfação dos usuários”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/02-05-2025/conta.html





Debate na Câmara pode terminar em ação

A visita da Secretária Municipal de Políticas Sociais, Marcela Reis, para responder questionamentos dos vereadores sobre as ações da pasta da qual é titular, virou um verdadeiro bate boca na Câmara de Pouso Alegre. O vereador Leandro Morais, de forma intempestiva, interpelou a secretária e de forma agressiva, chama-la de incompetente e mal-educada, afirmando que havia recebido uma denúncia gravíssima, por meio de servidores do Cemapa, que dava conta de um indivíduo que teria sido deixado no canil daquela instituição, totalmente sem roupas e se a secretaria em questão tinha conhecimento do ocorrido. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/05/02/bate-boca-na-camara-pode-terminar-em-acao-judicial-contra-vereador/





Divinópolis debate mobilidade

A mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades atualmente, impactando diretamente a qualidade de vida da população. Em Divinópolis, questões como a necessidade de criação de novas rotas de circulação, a desorganização do tráfego urbano, as deficiências no transporte coletivo e a carência de fiscalização eficaz dificultam o deslocamento diário e evidenciam a urgência de soluções bem planejadas. Para discutir esses problemas e ouvir as demandas da população, acontece, na próxima segunda-feira, 5, a 1ª Conferência Municipal de Mobilidade Urbana. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/05/01/conferencia-municipal-debate-a-questao-da-mobilidade-na-cidade/





800 aguardam ressonância em Poços

Em resposta ao Requerimento apresentado pelo vereador Flávio Togni de Lima e Silva, a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas informou que há atualmente 860 solicitações de ressonância magnética em espera. Os pedidos estão organizados em fila única, sob responsabilidade da Central Unificada de Regulação (Cure). Os critérios de priorização seguem protocolo disponível no Portal da Transparência do município. Segundo o documento assinado pelo secretário de Saúde José Gabriel Pontes Baeta da Costa, o paciente que aguardava há mais tempo na fila foi incluído em outubro de 2024, mas já realizou o exame em 1º de abril de 2025. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2025/05/02/pocos-tem-mais-de-800-pessoas-aguardando-por-exame-de-ressonancia-magnetica/





Muriaé celebra 50ª cirurgia

A Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital do Câncer de Muriaé, celebrou a realização da 50ª cirurgia robótica no centro cirúrgico da instituição. O marco consolida o compromisso da Fundação em oferecer tecnologia de ponta, segurança e atendimento de excelência para todos os pacientes, sem distinção entre atendimentos particulares, por convênios ou via Sistema Único de Saúde (SUS). As cirurgias são realizadas com o Da Vinci X, um dos sistemas mais avançados do mundo na área de cirurgia robótica. Com ele, a instituição integra o seleto grupo de hospitais brasileiros habilitados a oferecer esse tipo de procedimento de alta precisão para pacientes do SUS. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16015/fundacao-cristiano-varella-celebra-marco-da-50a-cirurgia-robotica-realizada-em-muriae