Vaca avaliada em R$ 15,2 milhões

Um novo marco foi estabelecido no mercado de pecuária de elite com a valorização da vaca Ibiza FIV Surreal, da raça Nelore Pintado. Aos quatro anos de idade, o animal alcançou o impressionante valor de R$ 15,2 milhões após um leilão realizado em abril, em Uberaba. Durante o evento, uma cota de 25% da fêmea foi arrematada por R$ 3,8 milhões, reforçando a posição de Ibiza como o exemplar mais valorizado de sua raça. A vaca já havia quebrado recordes anteriormente, em setembro de 2024, quando uma participação de 33% foi vendida por R$ 3,15 milhões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Lei cria 24 cargos para a Educação

A Lei Municipal nº 3.189, sancionada em 24 de abril de 2025, cria 24 novos cargos temporários para a área de Educação em Arcos, com o objetivo de reforçar serviços essenciais nas escolas municipais. São 10 vagas para "Instrutor Educacional", 10 para "Oficineiros" e 4 para "Coordenador de Tempo Integral". Os cargos variam em remuneração de R$ 2.433,88 a R$ 3.042,35, com carga horária semanal de 20 a 25 horas. Os profissionais atuarão em áreas como Português, Matemática, Oficinas de Arte, Esportes e Educação Financeira, além de coordenar o projeto de Educação Integral nas escolas. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Indústria aeronáutica atrai R$ 1,1 bilhão

A indústria aeronáutica em Minas Gerais vive uma fase de grande expansão, atraindo R$ 1,1 bilhão em investimentos nos últimos cinco anos, um aumento de 16 vezes em relação ao período anterior. Cidades como Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, se destacam como polos tecnológicos com 67 empresas e 1,4 mil empregos diretos na manutenção de aeronaves, incluindo a Helibras, líder mundial em helicópteros. O Estado também está ampliando sua infraestrutura aeroportuária, com foco em novos voos e terminais, e intensificando a atração de empresas aéreas para fortalecer o setor, incluindo negociações para a fabricação de aeronaves e turbinas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vacinação contra influenza é ampliada

O Governo de Minas Gerais ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade, com o objetivo de reduzir a incidência de doenças respiratórias durante o outono. A medida foi oficializada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e visa proteger um número maior de pessoas, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. A vacinação está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), vacimóveis e postos itinerantes, com horários ampliados, incluindo fins de semana e horários de almoço. A campanha também inclui ações específicas para grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua e comunidades quilombolas. (Correio da Cidade – Lafaiete)

Comércio reivindica menos burocracia

Em uma audiência pública realizada em 29 de abril, representantes do comércio de Governador Valadares se reuniram para discutir a atualização das legislações relacionadas ao uso e ocupação do solo, com o objetivo de desburocratizar processos e impulsionar o desenvolvimento do setor. O debate abordou temas como a instalação de parklets, regras para mesas e cadeiras nas calçadas, e regulamentações sobre publicidade. Os participantes ressaltaram a necessidade de modernizar as normas vigentes, garantindo clareza e objetividade nas leis para evitar insegurança jurídica e facilitar a atuação dos empresários. (Diário do Rio Doce – Valadares)

Eleitores de Caeté perdem títulos

Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos três últimos turnos de votação devem regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral até o dia 19 de maio. Em Minas Gerais, 504.820 pessoas estão nessa situação, o que equivale a 3,07% do eleitorado apto a votar (16.465.068). Só Caeté, 658 pessoas também correm o risco de terem o título cancelado, num universo de 34.538 eleitores aptos atualmente. Quem não regularizar a situação até 19 de maio terá o título de eleitor cancelado e ficará sem quitação eleitoral. (Jornal Opinião – Caeté)

