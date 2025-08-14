Foto: Divulgação



Crise faz hospital suspender internações

A suspensão de novas internações no Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira de São Sebastião do Paraíso, em vigor desde 25 de abril, trouxe à tona a pior crise financeira da instituição em quase oito décadas de funcionamento. Em ofício aos 154 municípios referenciados, a Fundação Gedor Silveira aponta o congelamento da diária do SUS em R$ 82,40 desde 2018 — mesmo após sentença que fixou o valor em R$ 220 — como a principal causa do colapso. A instituição recebia ajuda das prefeituras até outubro. Hoje o hospital absorve um déficit superior a R$ 400 mil por mês para manter cerca de 110 pacientes. “Já não temos condições de assumir esse descaso com a saúde mental”, avisou a Fundação. (Jornal do Sudoeste – S.S. do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219059





Mutirão de Identidade em Sabará

A Prefeitura de Sabará, em parceria com a Polícia Civil, realizou um mutirão para emissão de carteiras de identidade na Faculdade Sabará. O evento, que visa facilitar o acesso ao serviço de identificação civil, atendeu especialmente moradores que precisavam tirar ou renovar o RG. O mutirão aconteceu na véspera do feriado de 1º de maio, oferecendo uma oportunidade para quem necessita do documento. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/44714/mutirao-de-identidade-acontece-em-sabara-nesta-quarta-feira-30-de-abril





“Vai que dá Araxá’ é prorrogado

A CBMM prorrogou até 6 de junho o prazo para inscrição no programa "Vai que dá Araxá", que apoia o empreendedorismo local, oferecendo R$ 50.000,00 para o desenvolvimento de negócios, além de consultorias e mentorias em gestão empresarial. O programa é destinado a empresas, cooperativas e associações de Araxá, MG, nas áreas de gastronomia, turismo e artesanato, com foco na preservação de recursos naturais e impulsionamento da economia local. A prorrogação visa proporcionar mais tempo para os empreendedores se organizarem e esclarecerem dúvidas sobre o processo de inscrição. (Clarim.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/cbmm-prorroga-o-prazo-de-inscricao-do-programa-vai-que-da-araxa/





TER não proíbe subsídio

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) rejeitou, em julgamento de segunda instância, uma ação movida pela oposição contra o prefeito de Patos de Minas, Luis Eduardo Falcão, relacionada ao subsídio tarifário concedido ao transporte coletivo urbano no ano de 2023. A oposição alegava suposto uso eleitoral da medida, argumentando que o subsídio à tarifa do transporte público configuraria abuso de poder político e econômico. No entanto, os desembargadores do TRE-MG consideraram que não houve irregularidades e mantiveram a decisão de primeira instância, validando a legalidade da ação do Executivo municipal. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/prefeito-falcao-vence-acao-no-tre-mg-e-mantem-legitimidade-de-subsidio-tarifario-do-transporte-publico





Café Rural tem nova fase em GV

Na última segunda-feira (28/4), o Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares deu início a uma nova fase do tradicional Café Rural. Com participação de cerca de 150 pessoas, entre associados, produtores rurais, empresas, estudantes, autoridades e imprensa, o evento reforçou seu papel como espaço de valorização, acolhimento e fortalecimento do agro regional. Recebidos com um “cafezin de boas-vindas”, os participantes acompanharam inicialmente a solenidade de lançamento da operação “PMMG 250 Anos: Presença que Protege o Campo”, promovida pela 8ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. (Jornal Da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/cafe-rural-2025-sindicato-dos-produtores-rurais-de-governador-valadares-abre-nova-fase-com-valorizacao-seguranca-e-integracao/





Café Nice terá incentivo

Fundado em 1939, a história do Café Nice, no centro de Belo Horizonte, se confunde com a da própria cidade. O ponto de encontro de gerações, localizado no coração da capital, na Praça Sete, mais precisamente no número 727 da centenária Av. Afonso Pena, que rasga a cidade ao meio, já teve outro nome, chamava-se Casa de Chá e Leitaria Nice, nome inspirado em um estabelecimento similar na capital federal, à época, Rio de Janeiro. Pensando na importância do Café Nice para a cultura belo-horizontina, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) abraçou recentemente um projeto de revitalização deste que é um ponto de encontro emblemático da capitla mineira. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

https://zeaparecido.com.br/cafe-nice-vai-receber-incentivo-do-cdl-bh-para-uma-repaginada-preservando-sua-importancia-historica/