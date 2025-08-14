Foto: Divulgação



Cemig inaugura Superintendência Sul

A Cemig está ampliando a sua presença no interior de Minas. Em meio ao maior ciclo de investimentos da sua história e uma reestruturação organizacional, iniciada em 2025. Neste sentido, foi inaugurada nesta segunda-feira, 28, em Pouso Alegre, a Superintendência Regional Sul e mais três gerências (Pouso Alegre, Varginha e Divinópolis). No Estado, cada uma das seis superintendências (Triângulo, Leste, Norte, Sul, Mantiqueira e Centro) terá um gestor da empresa responsável pelos serviços naquela área. Eles ainda serão auxiliados por 17 gerentes regionais também com foco em garantir a qualidade do serviço em suas respectivas áreas. As gerências ficarão em Belo Horizonte, Betim, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Divinópolis, Pouso Alegre, Varginha, Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rey Montes Claros e Paracatu. (Pouso Alegre em Foco)

Obras do hospital serão retomadas

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), anunciará a publicação do edital de licitação para a tão esperada retomada da obra do novo complexo hospitalar. A abertura das propostas está agendada para o dia 3 de julho de 2025, seguida pela fase de lances eletrônicos. O projeto receberá um investimento robusto, estimado em R$234 milhões, proveniente de recursos assegurados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este plano nacional ambicioso destinará um total de R$1,75 bilhão para a modernização dos hospitais que integram a Rede Ebserh no período de 2024 a 2027. (RCW TV – Juiz de Fora)

Municípios terão verbas para saneamento

A Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais) está habilitando municípios para receberem repasses por meio do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB). Os recursos podem ser utilizados em projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Os municípios regulados podem receber até 4% da receita líquida do prestador de serviços. Mais de 320 cidades já foram habilitadas, com repasses anuais que somam R$ 180,6 milhões. (Ascom Arsae)

Ex-prefeito se torna réu

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra ex-prefeito de Reduto, acusado de recusar-se a fornecer dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública. Conforme a denúncia da Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal, o ex-prefeito, no exercício do cargo e ciente da ilicitude e das consequências de sua conduta, sem qualquer motivação ou justificativa, recusou-se a fornecer dados técnicos indispensáveis à instrução de inquérito civil e, por consequência, à propositura de ação por ato de improbidade administrativa. (Jornal dos Vales)

Empreendedores têm mutirão digital

O Sebrae Minas vai oferecer atendimento gratuito para microempreendedores individuais (MEI) da região do Vale do Mucuri interessados em avançar na digitalização do negócio. Entre os dias 29 de abril e 9 de maio, será realizado o Mutirão Digitaliza MEI nas cidades de Caraí, Catuji, Frei Gaspar, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas e Padre Paraíso. A ação irá apresentar ferramentas digitais que podem ser aplicadas para facilitar a rotina de quem conduz o negócio. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Itabira comemora Trabalhador

Com uma programação especial e gratuita, a Semana do Trabalhador 2025 teve início na segunda-feira (28), celebrando não só o 1º de Maio, mas também os 80 anos de história do Sindicato Metabase de Itabira e Região. O evento, que vai até o dia 3 de maio, reúne cultura, lazer, esportes, solidariedade e grandes nomes da música nacional. Shows com Bruno Diegues e Péricles são os destaques musicais da semana. O ex-vocalista do Jeito Moleque sobe ao palco no feriado de 1º de maio no Clube Campestre Metabase, enquanto o sambista Péricles encerra a noite de sexta-feira (2) com show no Parque de Exposições, prometendo embalar o público com seus maiores sucessos. (Itabira Notícias)

