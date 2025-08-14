Foto: Divulgação ABCZ







ExpoZebu com cifras expressivas

A 90ª ExpoZebu segue movimentando cifras expressivas em Uberaba. Os primeiros leilões realizados durante a feira já somam R$ 9,58 milhões em negócios, conforme balanço atualizado da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Somente na quinta-feira (25), dois eventos puxaram o crescimento dessa arrecadação: o 5º Leilão Diamantino Vitória, que negociou 29 animais da raça Nelore, gerando R$ 3,25 milhões em vendas, e o Leilão Tradição MAAB & Ibiza, que ofertou 23 exemplares da mesma raça, movimentando R$ 2,58 milhões. Em ambos os casos, a média de preços superou os R$ 112 mil por animal. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/expozebu-2025-leil-es-ja-contabilizam-renda-superior-a-r-9-5-milh-es-em-uberaba-1.496336





Sabará inicia Plano de Ação

Sabará iniciou a construção coletiva do Plano de Ação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2025 com uma série de encontros descentralizados, buscando a participação ativa dos agentes culturais locais. O objetivo é reunir sugestões, críticas e ideias para desenvolver um plano que reflita a diversidade e as necessidades culturais da cidade. As reuniões, que ocorrerão em diferentes regiões de Sabará, têm como base uma proposta inicial elaborada com estudos técnicos, e buscam ouvir as contribuições dos envolvidos no dia a dia da cultura sabarense. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/44645/sabara-inicia-construcao-coletiva-do-plano-de-acao-da-pnab-2025-com-encontros-descentralizados





Festival de Cultura e Cozinha

A 9ª edição do Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado foi oficialmente lançada em Patrocínio, com a presença de autoridades e representantes locais. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 27 de julho no Espaço Cultural de Patrocínio e promete atrair mais de 40 mil pessoas. A programação inclui grandes atrações musicais, como Flausino e Sideral, Zeca Baleiro, Paulo Miklos, DZ6 e Biquini Cavadão. Além disso, o festival contará com 19 restaurantes locais e diversas atividades culturais, incluindo dança, artes cênicas e um Espaço Kids para o público infantil. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/acipcdl-lancam-9a-edicao-do-festival-de-cultura-e-cozinha-mineira-do-cerrado





Divinopolitano expõe no Louvre

O artista plástico divinopolitano Oliver Mourão está marcando presença na prestigiada Art Shopping, realizada no Carrousel du Louvre, em Paris, uma das principais feiras de arte contemporânea da Europa. Ele representa a arte mineira e do Centro-Oeste ao expor nove de suas obras ao lado de artistas renomados, como Paul Freud, neto de Sigmund Freud, o famoso pai da psicanálise. Mourão, que já se apresentou em locais icônicos como Londres, Nova Iorque e Ibiza, considera essa exposição um marco em sua carreira. (Folha Povo Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/divinopolitano-expoe-no-louvre-em-paris





Araxá realiza ação de prevenção

A Prefeitura de Araxá, em parceria com o Instituto de Prevenção de Patrocínio – Hospital de Amor, realizará uma ação de prevenção ao câncer de mama entre os dias 5 e 9 de maio, oferecendo 216 mamografias gratuitas para mulheres de 40 a 49 anos. O agendamento deve ser feito até 28 de abril nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ação visa a detecção precoce da doença, mesmo para mulheres fora do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, devido ao aumento dos casos. (Clarim.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-realiza-acao-de-prevencao-ao-cancer-de-mama-com-oferta-de-216-mamografias/





Unifal oficializa política

A Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) oficializou, no dia 14 de abril, sua Política Institucional de Cultura, em evento realizado no Museu da Memória e Patrimônio. A cerimônia marcou a assinatura da Resolução nº 90, de 22 de outubro de 2024, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que estabelece as diretrizes para a atuação cultural da universidade. Durante o evento, o reitor Prof. Sandro Amadeu Cerveira destacou que, embora a criação de uma política cultural seja um passo fundamental, é necessário ir além: investir, refletir e valorizar a cultura como parte essencial da condição humana. “Sem cultura, não somos humanos. Ela nos conecta com nossa identidade e humanidade”, afirmou. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/unifal-mg-oficializa-pol%C3%ADtica-de-cultura-e-refor%C3%A7a-a-perspectiva-inclusiva-e-de-democratiza%C3%A7%C3%A3o-do-ac