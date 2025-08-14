Foto: Polícia Federal







Operação combate extração de ouro

Nesta sexta-feira (25), a Operação Rios Salvos foi deflagrada com o objetivo de combater a extração ilegal de ouro nos rios das Mortes e Grande, nas regiões de Tiradentes e São João del-Rei, em Minas Gerais. A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Comave, Ibama e Agência Nacional de Mineração (ANM). As investigações indicam que os suspeitos extraíam ouro no leito dos rios, com o uso de balsas e de dragas sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) e sem licença ambiental. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Poços de Caldas sofre apagão

Por volta das 22h desta sexta-feira, 25, um apagão atingiu todas as regiões de Poços de Caldas. Em nota, a DME Distribuição informou que uma perturbação externa ao sistema provocou o desligamento de todas as cargas atendidas pela distribuidora, interrompendo o fornecimento de energia elétrica para 88.820 unidades consumidoras. A causa provável da ocorrência foi o desligamento de um transformador 500kV/345kV na Subestação de Furnas, localizada em Poços de Caldas. A DMED segue acompanhando a apuração do evento junto aos órgãos competentes. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Hospital tem conclusão assegurada

A manhã de sexta-feira (25) marcou uma nova etapa na longa história da construção do Hospital Regional de Governador Valadares. Autoridades estaduais e municipais se reuniram no canteiro de obras da unidade para vistoriar os trabalhos. Durante a vistoria a comitiva do Governo de Minas reforçou o compromisso de concluir a construção até o primeiro semestre de 2026. De acordo com o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, o Estado já iniciou a compra dos equipamentos que serão utilizados no hospital. Além disso, Baccheretti reafirmou que a conclusão acontecerá no primeiro semestre de 2026. “A nossa vinda aqui é exatamente para fazer essa fiscalização e inspeção da obra. E nós estamos ainda com o nosso prazo de primeiro semestre do ano que vem [para a conclusão da obra], nós estamos em cima desse prazo, e nós estamos aqui para conseguir avançar”, disse Baccheretti. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Trabalhador terá Semana em Itabira

Com uma programação especial e gratuita, a Semana do Trabalhador 2025 tem início nesta segunda-feira (28), celebrando não só o 1º de Maio, mas também os 80 anos de história do Sindicato Metabase de Itabira e Região. O evento, que vai até o dia 3 de maio, reúne cultura, lazer, esportes, solidariedade e grandes nomes da música nacional. Shows com Bruno Diegues e Péricles são os destaques musicais da semana. O ex-vocalista do Jeito Moleque sobe ao palco no feriado de 1º de maio no Clube Campestre Metabase, enquanto o sambista Péricles encerra a noite de sexta-feira (2) com show no Parque de Exposições. (Itabira Notícias)

Manhuaçu debate cafeicultura

Foi realizado em Manhuaçu o 26º Simpósio da Cafeicultura das Matas de Minas. O evento reuniu produtores, especialistas e autoridades para debater os desafios e inovações do setor cafeeiro na região. Durante os dois dias de programação, o simpósio abordou temas como consumo de café, inovação tecnológica, segurança nas propriedades rurais e a participação da juventude e das mulheres na cafeicultura. Um dos destaques foi a montagem de uma passarela com cafés especiais da região, além de um concurso de café coado. (Diário de Manhuaçu)

Araguari sedia Campeonato de Xadrez

A Prefeitura de Araguari, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Paradesporto, vai realizar o Campeonato Internacional de Xadrez 2025. O evento será realizado entre os dias 5 e 8 de junho, no Ginásio Poliesportivo General Mário Brum Negreiros. A organização do torneio conta com o apoio da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e à Federação Internacional de Xadrez (FIDE). O campeonato será dividido em duas categorias. A primeira é a categoria Absoluto, aberta a todos os jogadores que conhecem as regras do jogo. Essa modalidade terá registro na FIDE (ID 415462) e na CBX, com rating FIDE/CBX Standard, e distribuirá uma premiação total de R$ 30 mil. A segunda é a categoria Estudantil, voltada a participantes com menos de 18 anos (nascidos a partir de 2007), sem distinção de sexo ou gênero. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

