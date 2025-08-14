Foto: Marcelo Camargo/AgBR)



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Alimentação fora de casa mais cara

O setor de alimentação e bebidas foi um dos grupos que mais contribuiu para o aumento da inflação em Uberlândia durante o mês de março, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (Cepes). O resultado foi influenciado principalmente pela "alimentação fora do domicílio", que teve alta de 1,69% durante o período. Segundo o levantamento feito pelo instituto de economia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) geral apresentou uma variação de 0,13% no último mês. A alta acumulada no ano está em 1,21% e a acumulada em 12 meses é de 3,96%. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37874/alimentacao-casa-fica-cara-puxa-inflacao-uberlandia





Voos BH/Flórida serão retomados

A Azul Linhas Aéreas anunciou que retomará, a partir do dia 2 de julho, os voos diretos entre Belo Horizonte e Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). A operação será sazonal e seguirá até dezembro, com três voos semanais partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), o segundo maior hub da companhia no Brasil. Ao todo, serão 158 voos operados entre julho e dezembro, somando chegadas e partidas. A medida integra o planejamento estratégico da Azul para atender à alta demanda de viagens no período de férias escolares e verão nos Estados Unidos. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/variedades/turismo/2025/04/belo-horizonte-voltara-a-ter-voos-diretos-para-florida-eua/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais





Caxambu combate bullying

Desde o dia 9 de abril, a Secretaria Municipal de Educação de Caxambu, em parceria com a equipe de psicologia educacional, tem promovido uma série de palestras nas escolas da rede municipal com o tema central do combate ao bullying. A ação busca conscientizar os alunos sobre a importância do respeito mútuo, da empatia e do diálogo como ferramentas fundamentais para a construção de ambientes escolares mais saudáveis e seguros. As palestras estão sendo realizadas em diversas unidades escolares. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/educacao-de-caxambu-promove-palestras-contra-o-bullying-nas-escolas-municipais/





Arcos faz festival de gastronomia

A 4ª Edição do Festival de Gastronomia de Arcos irá começar dia 30 de abril e terminar dia 04 de maio. Serão 50 barracas, sendo nove de empreendedores de Itapecerica e as demais, de Arcos. A praça Floriano Peixoto, local do evento, está sendo preparada. Os tradicionais fornos para assar as quitandas já foram montados, assim como algumas barracas e o palco. O primeiro show, dia 30 de abril, será da dupla Israel e Rodolfo (sertanejo universitário). (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/festival-de-gastronomia-de-arcos-comeca-na-proxima-quarta-feira-30



Itabirito debate plano diretor

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Política Urbana e Habitação, realizará neste sábado (26), a 1ª Conferência Municipal das Cidades e, como parte da programação, a audiência pública de lançamento da revisão do Plano Diretor do município. A Conferência será realizada no Centro Administrativo, com credenciamento aberto às 7h30. O evento marca a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que tem como tema: “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/itabirito-realiza-neste-fim-de-semana-audiencia-publica-de-lancamento-da-revisao-do-plano-diretor/





Balanças fiscalizadas em Poços

Em uma ação conjunta, o Procon Municipal e o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (IPEM) realizaram uma operação de fiscalização no Mercado Municipal de Poços de Caldas. O objetivo foi garantir a exatidão na pesagem dos produtos, principalmente os vendidos a granel, e reforçar a confiança nas relações de consumo. Ao todo, foram aferidas 120 balanças. Uma delas apresentou irregularidade que resultava em prejuízo ao fornecedor, o qual foi notificado para regularização. Outras duas estavam fora das especificações exigidas e foram interditadas por não possuírem modelo aprovado pelo Inmetro. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/04/24/procon-e-ipem-mg-fiscalizam-balancas-no-mercado-municipal/





Guaxupé quer curso de medicina

O projeto para a implantação de um curso de Medicina em Guaxupé deu novos passos concretos nesta semana, sinalizando avanços importantes nas articulações entre instituições de ensino superior, autoridades municipais e órgãos reguladores. A proposta, que há anos mobiliza expectativas na cidade, voltou a ganhar fôlego com a visita técnica de representantes da Universidade do Vale do Sapucaí (Univas), sediada em Pouso Alegre. A instalação do curso é vista como uma ação estratégica, tanto para a ampliação da oferta de formação médica quanto para o fortalecimento da estrutura hospitalar e dos serviços de saúde da microrregião. (Revista Midia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/curso-de-medicina-em-guaxup%C3%A9-avan%C3%A7a-com-apoio-institucional-e-visitas-t%C3%A9cnicas