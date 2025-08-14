Foto: Divulgação SPR Sacramento



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Javalis destroem lavouras em MG

O agronegócio de Minas Gerais está enfrentando mais um desafio. Nos últimos anos, houve um aumento expressivo da população de javalis em importantes regiões produtoras, como o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. Considerada como uma das 100 espécies invasoras que mais preocupam os produtores rurais no mundo, o javali tem comprometido a produção de grãos, em especial do milho, e causado prejuízos na fauna, na flora e nas nascentes. Além disso, a proliferação de javalis é um risco sanitário, uma vez que os animais são reservatórios de várias doenças, inclusive da febre aftosa, o que pode comprometer a conquista do status de Minas de território livre de febre aftosa sem vacinação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/proliferacao-javalis-traz-riscos-agronegocios-minas-gerais/





Caminhos pra Avançar ampliado

O Governo de Minas Gerais ampliou o programa "Caminhos pra Avançar", que agora conta com 164 empreendimentos, após a inclusão de 23 novas obras rodoviárias, abrangendo mais de 500 quilômetros de melhorias, pontes e passarelas, com um investimento estimado de R$ 1 bilhão. Criado em 2022, o programa já alcançou mais de R$ 5,2 bilhões em investimentos, com 83 trechos concluídos e 36 em andamento, abrangendo 4.700 km de rodovias. O objetivo é aumentar a segurança viária, estimular a economia regional e melhorar a mobilidade, contribuindo para o desenvolvimento e integração das diversas regiões do estado. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/04/22/governo-de-minas-amplia-programa-caminhos-pra-avancar/





Iguatama faz distribuição de mudas

A Prefeitura de Iguatama, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, está promovendo a distribuição gratuita de mudas de árvores com o objetivo de incentivar o reflorestamento urbano e rural, além de promover a conscientização ambiental. A ação é voltada especialmente para moradores de terrenos amplos, quintais e sítios, com foco na arborização e na recuperação de áreas degradadas. A iniciativa reforça o compromisso com a sustentabilidade e visa transformar Iguatama em uma cidade mais verde e consciente. (Tribuna – Formiga)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/prefeitura-de-iguatama-promove-distribui-o-gratuita-de-mudas-de-rvores-em-a-o-por-um-futuro-mais-verde





Castração Gratuita em Itatiaiuçu

A Prefeitura de Itatiaiuçu, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está com inscrições abertas para a castração gratuita de cães e gatos, que podem ser feitas até o dia 13 de junho. Os interessados devem se cadastrar pessoalmente na sede da Secretaria, localizada na Rua José Gonçalves Rezende, nº 31, no Centro, apresentando documento de identificação e comprovante de endereço. O programa visa promover o bem-estar dos animais, aumentar sua longevidade e controlar a população de animais abandonados, com mutirões frequentes de castração. (Folha do Povo de Itatiaiuçu)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/castracao-gratuita-inscricoes-abertas-ate-o-dia-13-de-junho





Cássia recebe megainvestimento hoteleiro

Está chegando às margens da Represa de Peixoto, no Rio Grande, município de Cássia, o mais imponente e revolucionário empreendimento turístico hoteleiro. Serão seis produtos reunidos no mega empreendimento, abrangendo o Canastra Eko Hotel, um grandioso hotel multipropriedade em formato de navio e realizado em parceria com o conceituado grupo Guarany de Caldas Novas/GO, o Canastra Eko Residence, condomínio de terrenos a partir de 400m2; o Canastra Eko Riviera, envolvendo um conjunto de torres com apartamentos de alto luxo; o Canastra Eko Bangalôs, composto por um condomínio de charmosos chalés; o Canastra Beach Club e o Canastra Acqua Park. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/lago-de-peixotos-em-cassia-vai-ganhar-grande-empreendimento-hoteleiro





Hospital de Pouso Alegre tem ampliação

De fevereiro a abril deste ano, a obra do Hospital Oncológico Samuel Libânio de Pouso Alegre evoluiu muito em todos os pavimentos. Todos os visitantes que têm a oportunidade de conhecer o local ficam impressionados com a grandeza da obra e o quanto ela é importante para a saúde na região. Ao todo, são cinco pavimentos e mais de 11 mil metros quadrados de construção. O prédio também conta com um heliponto e toda estrutura para fazer o tratamento oncológico, exames e cirurgias para pacientes regionais. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1853/obra-hospital-oncologico-samuel-libanio-evolucao-ultimos