Foto: Divulgação







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Semana de muitas obras na BR-381

A Nova 381 Concessionária de Rodovia retornou com as obras suspensas no feriado da Semana Santa e Tiradentes. A concessionária avança em mais uma etapa do Plano de 100 Dias, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Entre os serviços programados de 22 a 26 de abril estão a recomposição e pintura de barreiras de concreto, e a sinalização horizontal. Neste período, será realizada a recuperação de erosões em Belo Oriente, sentido BH, entre o km 233 e 234 km. O serviço de pavimento flexível – fresagem e recomposição /reparo profundo – será realizado em Barão de Cocais, sentido Valadares, do km 384 ao 314 km. Entre os dias 22 e 26 de abril, o município de Caeté, sentido Governador Valadares, do km 420 ao 384 km, terá o serviço de pavimento rígido – demolição e recomposição de placas. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/jornal/edicao-1054/





Uberaba abre safra de açúcar

A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), em parceria com a Siamig Bioenergia, promove no próximo dia 25, a 8ª Abertura da Safra Mineira de Açúcar e Etanol, na Fazenda Santa Vitória, em Uberaba. O evento reúne autoridades, empresários e lideranças do setor para marcar o início da safra 2024/2025 e celebrar os 50 anos do Proálcool, considerado um símbolo da transição energética no Brasil. O evento marca o início da produção sucroenergética em Minas Gerais. Minas Gerais representa mais de 11% da produção nacional de cana de açúcar. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-sedia-abertura-da-safra-2024-25-e-celebra-marco-historico-do-proalcool-1.495071





Maratona da Indústria de Teófilo Otoni

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Teófilo Otoni e o Sebrae Minas – Regional Mucuri e Jequitinhonha, lançaram na terça-feira, 15 de abril, o programa Maratona da Indústria de Teófilo Otoni. Participaram do evento – o presidente da ACE Ricardo Bastos Peres e o diretor regional do Sebrae Rogério Nunes, toda diretoria e colaboradores das suas instituições, empresários e o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rherisson Teles, representando o prefeito Marinho e o secretário Renato Freitas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29528





Andradas terá festival do café

Entre montanhas majestosas e vales férteis, Andradas, no Sul de Minas Gerais, carrega em seu DNA a força da agricultura familiar e o sabor do café especial. A história, que começou ainda no fim do século 19, quando imigrantes italianos trouxeram as primeiras mudas de café para a região, hoje ganha novos capítulos. A Prefeitura de Andradas, em parceria com a iniciativa privada, apresentou à imprensa o lançamento do 3º Andradas Café Festival e, junto com ele, o primeiro roteiro turístico oficial da cidade. O festival acontece entre os dias 1º e 4 de maio e promete não apenas celebrar o café de origem, mas mostrar ao público a riqueza que vai muito além da xícara. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/andradas-lanca-festival-inclui-circuito-turistico-e-aposta-no-cafe-para-impulsionar-o-turismo-rural/





Observatório apura gastos de vereadores

O Observatório Social do Brasil (OSB) de Patos de Minas realizou,em formato remoto, sua reunião mensal para dar continuidade às ações estratégicas previstas para o ano de 2025. Entre os principais encaminhamentos, destaca-se a realização de um evento de cidadania, no dia 16 de abril, na Escola João Gualberto Amorim. A iniciativa tem como objetivo promover a educação cidadã entre os alunos da instituição. Outro ponto importante foi a decisão de solicitar esclarecimentos à Câmara sobre os gastos com viagens realizadas pelos vereadores em 2025. Ao analisar o Portal da Transparência da Câmara, a equipe do Observatório identificou dados considerados discrepantes. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/observatorio-social-questiona-gastos-excessivos-de-vereadores-em-viagens





Divinópolis subsidia transportes

A Prefeitura de Divinópolis garantiu ao Consórcio TransOeste mais R$ 4,7 milhões em subsídio para manter o preço da tarifa do transporte público. O decreto 15.647/2025, assinado no dia 14 de abril, confirma o complemento tarifário. O recurso também visa a renovação de parte da frota e o reajuste salarial concedido aos motoristas. O Decreto regulamentou o congelamento do valor em R$ 3,65 (cartão) e R$ 4,15 (dinheiro). Para manter o valor, a Prefeitura faz três aportes financeiros (dois fixos e um mensal). O Executivo repassará ao consórcio R$ 630 mil mensais, de janeiro a dezembro. Outros R$ 3,380 milhões foram pagos em parcela única, em janeiro. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/04/18/prefeitura-repassa-mais-r-47-milhoes-a-consorcio/