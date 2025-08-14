Foto: Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Zona da Mata terá nova ZPE

A Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe) confirmou que a nova Zona de Processamento de Exportação (ZPE) da Zona da Mata será instalada em Goianá, próximo ao Aeroporto Presidente Itamar Franco. De acordo com o presidente da Abrazpe, Helson Braga, a licitação está em fase inicial. A área de 200 mil metros quadrados pertencia ao Estado e, após articulações, foi doada ao município. A previsão é que as obras tenham início em meados de 2026, com inauguração ainda no mesmo ano. O investimento estimado para a realização do projeto é de quase R$15 milhões, e caberá à Prefeitura de Goianá assumir ou negociar o valor. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/20-04-2025/zpe-zona-da-mata.html

Alunos classificados na Olimpíada

Os estudantes do ensino médio integrado ao ensino técnico do IFTM Campus Patrocínio conquistaram um expressivo resultado na Olimpíada Brasileira de Biologia. Onze estudantes conquistaram a classificação para a segunda fase da Olimpíada, que será realizada ainda neste mês. Eles se juntarão a outros 2.134 alunos de outras instituições de ensino do estado de Minas Gerais que irão participar da próxima fase. Organizado pelo Instituto Butantan e apoiado pela ESIB (Escola Superior Instituto Butantan), a OBB é um projeto voltado para estudantes de Ensino Médio, com o intuito de promover e disseminar o conhecimento nas áreas da Biologia. (Jornal de Patrocícinio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/estudantes-do-iftm-campus-patrocinio-classificam-se-para-a-2a-fase-da-olimpiada-brasileira-de-biologia

Bueno Brandão tem aula de dança

A magia da dança chegou ao Bairro Ponte Nova, em Bueno Brandão, com o início do projeto Ballet Zé Bagunça Rural, realizado na quarta-feira (16) na Escola Municipal Sebastião Santana. A iniciativa, promovida pela escola de dança Meneio Dança, de Belo Horizonte, é viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo e é realizado no contraturno escolar, com aulas de dança gratuitas. O projeto oferece aulas à distância, transmitidas ao vivo diretamente de Belo Horizonte, utilizando a lousa digital da escola. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/ballet-ze-bagunca-rural-chega-a-escola-municipal-sebastiao-santana-e-leva-arte-as-criancas-do-bairro-ponte-nova-em-bueno-brandao/

Exposição movimentou Sul de Minas

A 43ª Exposição Agropecuária de Itajubá movimentou o Sul de Minas Gerais entre os dias 10 e 13 de abril, no Parque de Exposições da cidade. O evento, que é um dos mais tradicionais do setor agropecuário da região, foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Itajubá e contou com o apoio do Sistema Faemg Senar, da Prefeitura de Itajubá e de diversos parceiros. Exposições de animais, julgamentos, oficinas técnicas, torneios leiteiros, palestras, apresentações culturais e grandes shows fizeram parte da agenda que atraiu milhares de visitantes ao longo dos quatro dias de evento. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/43%C2%AA-exposi%C3%A7%C3%A3o-agropecu%C3%A1ria-de-itajub%C3%A1-refor%C3%A7a-tradi%C3%A7%C3%A3o-e-movimenta-o-setor-no-sul-de-minas

Nível do lago está baixo

O volume do Lago de Furnas está em 68,38% da sua capacidade, de acordo com o Operador Nacional do Sistema. É o menor volume desde 2021 para esta época do ano. Comparado com 2024, quando o nível era de 73,72%, a queda é de mais de 5 pontos percentuais. Se o nível baixar, a economia da região, que depende em boa parte da disponibilidade de uso do lago para turismo e pesca, pode ser afetada. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/lago-de-furnas-atinge-o-menor-indice-do-periodo-nos-ultimos-quatro-anos-e-preocupa-quem-vive-do-turismo-e-da-pesca/

Sete Lagoas debate Instituto Federal

Na noite da última segunda-feira, 14 de abril, a Câmara Municipal de Sete Lagoas foi palco da audiência pública de apresentação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM). Uma pesquisa feita ao longo de um mês, que recebeu 1.770 respostas da comunidade apurou, segundo a diretora de implantação, Renata Marques, explicou que os dados revelaram grande interesse por cursos técnicos integrados ao ensino médio, especialmente nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Automação Industrial, que foram confirmados como os primeiros cursos a serem oferecidos a partir de 2026. Também foram destaques da consulta os cursos de Energias Renováveis, Segurança do Trabalho, Administração e Logística, que poderão ser incorporados posteriormente. (Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/audiencia-publica-revela-preferencia-por-cursos-para-o-instituto-federal/