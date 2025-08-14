Foto: Divulgação







Fenarap movimentou R$ 25 milhões

A Feira de Agronegócio do Alto Paranaíba (Fenarap) estreou com números expressivos. O evento recebeu mais de 7 mil visitantes entre os dias 9 e 12 de abril e movimentou mais de R$ 30 milhões em negócios, além de contatos que poderão gerar ainda mais vendas. A feira se consolidou como um importante espaço para fomentar conexões no agronegócio, aproximando empresas, produtores, instituições e pesquisadores em um ambiente de inovação, conhecimento e geração de oportunidades. Com 53 expositores, a Fenarap trouxe o que há de mais atual em tecnologia, máquinas, implementos, insumos e soluções voltadas ao produtor rural. (Jornal Interação – Araxá)

Tiradentes respirou literatura

A edição da Fliti – Feira de Literatura de Tiradentes, realizada de 9 a 13 de abril, trouxe um balanço satisfatório para seus organizadores que prometem repetir a dose no segundo semestre. O evento reuniu um público de 17.376 pessoas nas duas etapas (a primeira no final de 2024 e a segunda agora neste mês). Foram mais de 60 autores e quase 70 horas de programação. Com ações voltadas à formação de leitores, a Fliti ainda distribuiu mais de 2.300 vouchers de livros para estudantes da rede pública da região do Campo das Vertentes, onde se localiza a cidade histórica. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Manhuaçu debate cafeicultura

O município de Manhuaçu será palco, nos dias 23 e 24 de abril, do 26º Simpósio da Cafeicultura das Matas de Minas, um dos eventos mais relevantes do setor cafeeiro na Zona da Mata. Realizado no Complexo Esportivo Boston City, no bairro Ponte da Aldeia, o evento é gratuito e as inscrições são feitas na portaria. Organizado pela ACIAM (Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Manhuaçu), com apoio de entidades como Emater-MG, AMUC, Senar Minas, FAEMG, Sindicatos Rurais, Conselho das Matas de Minas, Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Federal Sudeste de Minas, o simpósio promete reunir cafeicultores, especialistas e grandes nomes da cafeicultura nacional. (Diário de Manhuaçu)

Fábrica de biodiesel em agosto

Be8 pode começar a obra de implantação de fábrica de biodiesel em Uberaba até agosto deste ano. A informação é do ex-prefeito Anderson Adauto, que esteve reunido com dirigentes da empresa e com representantes do governo estadual para tratar sobre incentivos para viabilizar a concretização do investimento. Ele ressalta que o projeto da fábrica de biodiesel não depende do gás, pois podem ser utilizadas outras matrizes energéticas para a produção. Ele frisa que o interesse no investimento se deve à política do governo federal de aumento da mistura do biodiesel no diesel. “Era 12% e agora está em 14%. Já teve que aumentar a produção. E tem um compromisso de chegar a 15%. Isso que leva a Be8 a projetar uma nova fábrica de biodiesel em Uberaba”, ponderou. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Produtores de vinho buscam selo

Após a conquista da Indicação Geográfica (IG), na espécie Indicação de Procedência (IP) reconhecendo o Sul de Minas como produtor de vinhos de inverno, as vinícolas a região se preparam para se adequar às regras e iniciar o uso do selo que diferencia a produção dos vinhos no mercado. Concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), a conquista da IG é um marco que promete impulsionar ainda mais a produção e a demanda pelos vinhos da região. A IG abrange os seguintes municípios: São João da Mata; Cordislândia; São Gonçalo do Sapucaí; Três Corações; Três Pontas; Campos Gerais; Boa Esperança; Bom Sucesso, Ibituruna e Ijaci. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ipatinga investe R$ 300 mil no esporte

Na semana que passou, Ipatinga deu um grande passo para fortalecer o esporte na cidade. Seis entidades locais foram contempladas com um total de R$ 300 mil, divididos igualmente em R$ 50 mil para cada uma, provenientes do programa ICMS Esportivo. A iniciativa, coordenada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), vai impulsionar projetos que promovem inclusão, saúde e qualidade de vida. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

