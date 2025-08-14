



Feira movimenta R$ 9,5 milhões

A 28ª edição da Feira de Lingerie de Juruaia movimentou, no período de 6 a 13 de abril, R$ 9,5 milhões em negociações do setor confeccionista da cidade, que ocorreram de forma presencial e on-line. Apenas nos três dias de encontros presenciais foram mais de R$ 3 milhões em negociações. Além disso, a expectativa é que, nos próximos quatro meses, outros R$ 6 milhões de reais sejam concretizados. Nas duas semanas que antecederam o evento e nos dias de desfiles e exposições, a organização registrou 200 grandes clientes previamente cadastrados e 231 mil acessos únicos no site da feira. (Folha Regional – Muzambinho)

Concessão do parque prossegue

A Codemge realizou na quarta-feira, 16, sessão pública para abertura das propostas comerciais recebidas para concessão do Parque das Águas de Caxambu. Foi recebida uma proposta que cumpriu todos os requisitos exigidos no edital. A próxima etapa do processo é o envio da documentação pela licitante até 22/4. Após os prazos recursais legais, haverá a publicação da adjudicação e homologação do certame. O Parque das Águas de Caxambu é conhecido por suas águas minerais terapêuticas e conta com área de 210 mil metros quadrados, contendo um gêiser, um coreto, esculturas e diversos outros elementos paisagísticos. (Jornal Panorama – Caxambu)

Caeté terá queima do Judas

Neste domingo de Páscoa (20 de abril), a tradicional queima do Judas vai acontecer às 11 horas, na praça da Matriz. A celebração, que contará com distribuição de guloseimas para as crianças, resgata uma prática cultural centenária, que mistura crítica social, religiosidade e espírito comunitário. A queima do Judas tem origem em países católicos e é realizada geralmente no Sábado de Aleluia ou no Domingo de Páscoa. A tradição consiste em confeccionar um boneco que representa Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, e que é “punido” simbolicamente com sua queima. (Jornal Opinião – Caeté)

Federal de Viçosa é 5ª no ranking

De acordo com os dados do Índice Geral de Cursos (IGC) de 2023, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) é uma das cinco melhores universidades públicas federais do Brasil, conquistando o 5º lugar no ranking nacional e o 2º lugar de Minas Gerais. Ao considerar todas as 112 instituições públicas federais, a UFV fica em 7º lugar do Brasil. O resultado foi divulgado na sexta-feira (12), pelo Ministério da Educação (MEC). A Federal de Viçosa ainda é uma das 66 instituições a conquistar o conceito 5, o mais alto no Índice, entre um total de 2.048 avaliadas - das quais 44 são universidades ou instituições públicas. (Folha da Mata – Viçosa)

Barbacena fará 5ª edição da Expô

Barbacena vai sediar uma das mais tradicionais e importantes exposições agropecuárias de Minas Gerais. A 56ª edição da Expô Barbacena será realizada de 14 a 18 de maio, no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, com entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os principais nomes que agitarão o palco da festa já foram confirmados: Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Leonardo, Murilo Huff e Guilherme & Santiago. (Por Dentro de Minas)

Itaúna ganha equipes de saúde

Após se reunir com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o prefeito de Itaúna, Gustavo Mitre, acompanhado do secretário de Saúde, Alan Rodrigo, anunciou várias conquistas para a área da atenção primária da saúde dos itaunenses. Conforme o prefeito, está acertada a obtenção de duas equipes de Saúde da Família (ESF), duas equipes de Saúde Bucal (ESB) e duas equipes Multiprofissionais (eMulti). Essas equipes serão custeadas pelo Ministério da Saúde e vão ampliar a capacidade de atendimento na saúde primária do município. Ainda conforme explicou o secretário Alan Rodrigo, as equipes multiprofissionais podem, por exemplo, ser compostas por “farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais, permitindo um cuidado mais completo, especialmente no acompanhamento de doenças crônicas e na promoção do autocuidado”. (Folha do Povo – Itaúna)

