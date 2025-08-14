



Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Pescado aumenta de preço em Uberlândia

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (Cepes) registrou um aumento nos preços médios de peixes no início de 2025, incluindo o bacalhau, a tilápia e a merluza. Com a chegada da Semana Santa, a demanda por pescados também cresce, deixando os valores dos pescados ainda mais "salgados" para a população de Uberlândia. Conforme o levantamento do instituto da Universidade Federal de Uberlândia, os aumentos incluem alguns dos pescados mais tradicionais da Semana Santa. O mais afetado foi o bacalhau em lascas, cujo quilo saltou de R$ 95,40 em 2024 para R$ 106,29 em 2025, um aumento de 11,41% (Diário de Uberlândia)

Região ganha ‘Consciência Política’

Contando com lideranças da região, autoridades diversas e formadores de opinião, foi lançado em Ipatinga, na sexta-11, o grupo "Consciência Política" que tem como objetivo propor e fortalecer o debate político em Ipatinga e região, com a pluralidade e o compromisso do grupo com o diálogo e a participação cidadã. Evento marcou oficialmente as atividades do grupo, a reunião foi realizada no Edifício Vinhedo, no bairro Cidade Nobre, com diversas lideranças e representantes da sociedade civil. (Jornal Classivale)

Minas no WTM Latin America

Minas Gerais marcou sua participação na WTM Latin America 2025, em São Paulo, com lançamentos estratégicos e novos produtos turísticos que destacam a inovação, a cultura e a sustentabilidade do Estado. Entre os principais destaques estão o reposicionamento de São Thomé das Letras, com a nova marca "Onde você é o mistério", voltada para o turismo espiritual e sensorial, e a criação da Rota Vulcânica, que combina enoturismo, bem-estar e saúde na Mantiqueira. Além disso, Grão Mogol foi promovida como um novo polo de ecoturismo e turismo de aventura, com expedições de E-bike e cicloturismo. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Patos faz balanço de 100 dias

A Prefeitura de Patos de Minas apresentou os resultados dos primeiros 100 dias da gestão 2025-2028, destacando avanços em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação, habitação e desenvolvimento econômico. Entre as principais conquistas estão a construção da primeira escola em tempo integral, a ampliação de unidades escolares, o andamento das obras de 151 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, e melhorias significativas nas Unidades Básicas de Saúde. A economia local também foi impulsionada por grandes investimentos de empresas como Gazin, Grupo LRN e Agro Amazônia. A gestão ainda se destacou por iniciativas de sustentabilidade, como o primeiro ecoponto de logística reversa e o reflorestamento da Mata do Catingueiro, além de serviços públicos mais próximos da população. (Folha Patense – Patos de Minas)

Doações diminuíram em Uberlândia

Uberlândia enfrenta uma crise no abastecimento de sangue devido à queda nas doações, agravada pelo surto de dengue que atinge a cidade, com mais de 8.400 casos confirmados e 12 mortes registradas. O Hemocentro local emitiu um alerta sobre a situação crítica dos estoques, especialmente dos tipos sanguíneos O negativo, O positivo, A negativo e B negativo. Os critérios para doação foram ajustados em função da dengue, com prazos de espera de 30 a 180 dias dependendo da gravidade da doença. A baixa adesão da população à doação de sangue, com apenas cerca de 50 doadores diários em vez dos 120 esperados, tem preocupado as autoridades de saúde. (Jornal de Patrocínio)

Copa em Araxá reúne 60 mil pessoas

Araxá se consolidou como a "Capital Mundial do Mountain Bike" após sediar, de forma inédita, duas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2025, atraindo cerca de 60 mil pessoas e ganhando visibilidade internacional. O evento, realizado entre os dias 3 e 12 de abril, contou com a participação de 208 ciclistas de 28 países e grandes nomes do esporte, além de 24 equipes internacionais e 3 brasileiras. A estrutura envolveu mais de 700 profissionais e 60 expositores, impactando positivamente o turismo e a economia local. A cobertura global alcançou mais de 200 países, com uma significativa presença nas redes sociais. (Clarim.Net – Araxá)

Carnafolia pode condenar prefeito

Em ação civil pública, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pede a condenação do prefeito de Alto Rio Doce por improbidade administrativa. O motivo é a realização de shows durante o Carnafolia 2024, afrontando decisão judicial que determinava o cancelamento das apresentações por falta de licitação. O MPMG requer que o prefeito perca a função pública e tenha os direitos políticos suspensos por até 12 anos, além de pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios, direta ou indiretamente, por prazo não superior a 12 anos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

