



Foto: Adobe Stock/DC/Reprodução







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Varejo de MG tem redução de 1,1%

As vendas do comércio em Minas Gerais registraram uma redução de 1,1% no mês de março, acompanhando o varejo nacional que continuou a apresentar resultado negativo no mesmo intervalo, com uma retração de 1,6%, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda em Minas foi de 1,9% enquanto o índice registrado no País foi de 1,8%. De acordo com o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli, o mercado de trabalho continua mostrando força, mas já dá sinais de desaceleração, principalmente no setor informal. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/varejo-minas-gerais-registra-reducao-vendas-marco





Teófilo Otoni faz feira do peixe

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, vai realizar a 30ª Feira do Peixe, de 15 a 19 de abril, na avenida Dr. Luiz Boali Porto Salman, entre a rua Padre Virgulino e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A Feira do Peixe já se tornou uma tradição na cidade e é realizada na semana que antecede as celebrações da Semana Santa. Os expositores aproveitam a data para comercializar o carro chefe que é o peixe, de várias espécies, além de canjica, ovos de Páscoa, verduras, temperos, e outros produtos em geral. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29442





Levantamento viabilizará ferrovia

Para viabilizar a ferrovia Bahia-Minas está sendo feito um levantamento do volume de cargas que poderá ser transportado na região, segundo o consultor do empreendimento, o ex-deputado estadual João Leite, que também é vice-presidente da Associação Brasileira das Ferrovias Autorizadas (Abrafa). Ele explica que várias entidades estão colaborando para a coleta dos dados sobre o volume de cargas, entre elas, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e o governo do Estado. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/levantamento-do-volume-de-cargas-viabilizara-ferrovia-bahia-minas





Araxá recebe biodigestores

Moradores da comunidade de Boca da Mata começaram a receber, nesta semana, os primeiros biodigestores instalados por meio de um projeto sustentável promovido pela Prefeitura de Araxá. A iniciativa é coordenada pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e contempla, inicialmente, 112 imóveis nos distritos de Boca da Mata e Itaipu. A empresa WM Meio Ambiente e Reflorestamento, vencedora da licitação, iniciou a perfuração dos terrenos nas primeiras residências, marcando o início da fase de execução do programa. O projeto é financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Araguari e não gera nenhum custo aos moradores. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/moradores-de-araxa-comecam-a-receber-instalacao-de-biodigestores





Baependi recebe rede de proteção

Na segunda-feira, 14 de abril de 2025, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou a primeira reunião para a implantação da Rede de Proteção Preventiva (RPP) na zona rural de Baependi, pertencente à área da 277ª Companhia PM. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a segurança no meio rural por meio de ações integradas entre a comunidade e a Polícia Militar. O encontro contou com a presença de moradores, produtores rurais e autoridades municipais, incluindo o prefeito, o secretário municipal de Agricultura e vereadores, que manifestaram total apoio à proposta e destacaram a relevância de ações preventivas para a proteção da população rural. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/baependi-implanta-rede-de-protecao-preventiva-na-zona-rural/





Formiga terá festival gastronômico

Um evento inédito já está sendo preparado para a população de Formiga. É o Festival Gastronômico Rural, que terá sua primeira edição realizada no dia 3 de maio, na comunidade rural de Albertos. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento promete se tornar um marco na agenda cultural da cidade. Segundo a Prefeitura, ele tem como objetivos: valorizar a cultura rural, promover a culinária típica das comunidades formiguenses e fortalecer o turismo gastronômico no município. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/1o-festival-gastronomico-rural-de-formiga-sera-em-albertos

Tags:

1%