Unimontes tem boas notas no Enade

A elevada qualidade do ensino oferecido pela Universidade Estadual de Montes Claros foi novamente confirmada no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023, cujos resultados foram divulgados na sexta-feira, 11, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). A Unimontes alcançou notas de excelência em seis cursos, com destaque para Medicina e Enfermagem, que conquistaram a nota máxima (5). Outros quatro cursos de graduação da instituição conquistaram nota 4: Odontologia, Engenharia Civil; ministrados no campus-sede); Agronomia e Zootecnia, ofertados no Campus de Janaúba. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/resultado-do-enade-2023-confirma-qualidade-do-ensino-na-unimontes-seis-cursos-tiveram-notas-de-excelencia/





Sete Lagoas debate IFTM

A população de Sete Lagoas tem oportunidade de participar ativamente da construção de um dos projetos mais relevantes para o futuro da educação na cidade. Nesta segunda-feira, 14, foi realizada a audiência pública de apresentação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) no município. A implantação do IFTM em Sete Lagoas é fruto de articulação do vereador Caio Valace, que vem acompanhando e impulsionando todas as etapas do processo, desde o Pedido de Providência à Prefeitura até a efetivação da doação do terreno e o diálogo com as autoridades do Instituto e do Governo Federal. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/audiencia-publica-do-instituto-federal-sera-realizada-na-proxima-segunda-feira-dia-14-de-abril-em-sete-lagoas





Projeto da UFJF-GV é premiado

O Núcleo de Práticas Contábeis e Apoio Fiscal, projeto de extensão do campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-GV) recebeu uma premiação da Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região Fiscal pelas assistências fiscais gratuitas prestadas à população durante o ano de 2024. O projeto do campus ocupa a 47º posição de um ranking que reúne 460 núcleos de todo o Brasil. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/educacao/projeto-da-ufjf-gv-que-presta-assistencia-fiscal-gratuita-a-populacao-e-premiado-pela-receita-federal/





Energisa investe R$ 19 milhões em Manhuaçu

Com a proximidade da época da colheita do café, a região de Manhuaçu se prepara para um período de intensa atividade agrícola. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 2025, Minas Gerais irá colher aproximadamente 25 milhões de sacas de café. Para continuar garantindo o fornecimento de energia com qualidade, a Energisa Minas Rio tem realizado investimentos significativos na infraestrutura energética local, totalizando mais de R$ 70 milhões até 2027. Para 2025, estão previstos mais de R$ 19 milhões destinados a novas cargas e à melhoria da qualidade do serviço. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/energisa-investe-r-19-milhoes-para-garantir-infraestrutura-energetica-na-colheita-do-cafe-em-manhuacu-e-regiao/





Cesta básica sobe 2,09% em Divinópolis

Em março de 2025, o custo médio da cesta básica de alimentos em Divinópolis era de R$ 690,77 (seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos). Uma elevação de 2,09% em relação a fevereiro, quando o custo foi de R$ 676,61 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). A comparação dos valores da cesta, entre março de 2024 e março de 2025, mostrou uma alta de 10,6%. Já na comparação de 12 meses, ou seja, entre abril de 2024 e março de 2025, o custo da cesta básica apresentou alta de 13,2%. Foi o que revelou a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico-sociais (NEPES), da Faculdade Una Divinópolis. (G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/preco-da-cesta-basica-custou-mais-caro-em-divinopolis-em-marco/





Postos são fiscalizados em Poços

O Procon Municipal e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais – Ipem-MG, órgão delegado do Inmetro, realizaram uma ação conjunta entre os dias 8 e 10 de abril, com o objetivo de fiscalizar postos de combustíveis no município. A principal finalidade da operação foi identificar esquemas e irregularidades que fraudam a quantidade (volumetria) de combustível fornecido pelas bombas, gerando prejuízos aos consumidores. Ao todo, nove postos foram fiscalizados, sendo que seis foram autuados pelo Ipem e cinco pelo Procon, conforme a competência de cada órgão. (Jornal Mantiqueira - Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/04/12/procon-e-ipem-fiscalizam-postos-de-combustiveis-na-cidade-e-autuam-seis-estabelecimentos/