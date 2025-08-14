



Cervejeira abre 11 mil oportunidades

A 15ª cervejaria do Grupo Heineken no Brasil, que está em processo de construção em Passos, deverá ser inaugurada até o segundo semestre de 2025, com investimento de R$ 1,8 bilhão e previsão de gerar mais de 11 mil empregos diretos e indiretos, segundo relatou Reinaldo Franco, diretor da cervejaria de Passos. A nova cervejaria, com área de 100 hectares e o início do processo de industrialização está previsto para junho, quando os equipamentos começam a operar de forma simultânea e contínua, fazendo com que a cervejaria atinja sua plena capacidade e funcionamento no decorrer de todo o segundo semestre. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/heineken-estima-o-surgimento-de-11-mil-oportunidades-com-a-sua-fabrica-de-passos





Municípios disputam medicina

O curso de Medicina para a região do Alto Paranaíba, que envolve as cidades de Patrocínio e Monte Carmelo, está em fase de definição, com três propostas em disputa: duas de instituições de ensino de Patrocínio e uma de Monte Carmelo. A decisão final será divulgada em 29 de agosto, com a possibilidade de recursos. A iniciativa é resultado de um esforço contínuo do prefeito de Patrocínio, Gustavo Brasileiro, e de outros envolvidos, e é vista como uma grande conquista para a área da educação e saúde, impulsionando investimentos e atraindo profissionais da saúde. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/curso-de-mdicina-patrocinio-disputa-com-monte-carmelo-1411





Santo Antônio realizou Conferência

Santo Antônio do Aventureiro realizou a XI Conferência Municipal de Saúde, com o objetivo principal de discutir e propor diretrizes para a atualização do Plano Municipal de Saúde. O evento, promovido pela Prefeitura e pela Secretaria de Saúde, reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade em um espaço de diálogo democrático. Durante a conferência, foram analisadas as condições da saúde no município e propostas melhorias para os serviços oferecidos, com foco em um sistema mais eficiente, acessível e humanizado para a população. (Jornal Agora – Além Paraíba)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/4962/santo-antonio-do-aventureiro-realizou-xi-conferencia-municipal-de-saude





Arcos pede médicos capacitados

Na VI Conferência Municipal de Saúde e 1ª Conferência dos Trabalhadores de Arcos, realizada em 26 de março de 2025, a população discutiu e aprovou diversas propostas para melhorar a saúde local, destacando a necessidade de médicos capacitados para atender casos de dengue e outras arboviroses. Entre as propostas aprovadas, destacam-se a ampliação do número de vigilantes e agentes de endemias, a conscientização sobre o armazenamento correto do lixo e a implementação de vacinas contra a dengue para toda a população. Além disso, foram sugeridas melhorias em unidades de saúde, a criação de espaços de convivência e a ampliação do atendimento psicológico e psiquiátrico. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/populacao-de-arcos-pede-medicos-capacitados-para-diagnosticos-de-dengue





Seguro Viagem apresentado em BH

Em 11 de abril de 2025, a Sabemi lançou o seguro viagem “Mundo Afora” durante um evento em Belo Horizonte, promovido em parceria com o Sindicato das Empresas de Turismo de Minas Gerais (Sindetur-MG). O novo produto visa oferecer proteção completa para viajantes, com coberturas que incluem saúde, cancelamentos, perda de bagagem e assistência 24 horas. Desenvolvido com mais de 50 anos de experiência no setor de seguros e em parceria com a Europ Assistance, o Mundo Afora promete garantir tranquilidade aos clientes em suas viagens (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/seguro-viagem-sabemi-e-apresentado-em-belo-horizonte/





Valadares recebe “Rua Não é Lar”

A operação "Rua Não é Lar" em Governador Valadares, realizada pela Prefeitura, continua com ações de acolhimento e organização dos espaços públicos, focando no Mercado Municipal e na Praça Aurita Machado. Equipes compostas por assistentes sociais, médicos, psicólogos e outros profissionais oferecem suporte a pessoas em situação de rua, com encaminhamentos para abrigos, cuidados médicos e apoio a dependentes químicos. A operação também cuida dos animais de estimação dos moradores de rua e realiza a remoção de objetos irregulares das praças. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/mercado-municipal-e-praca-aurita-machado-recebem-acao-da-operacao-rua-nao-e-lar/





Prefeitos encontram com Secretário

Em Ipatinga, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, participou do Encontro Regional de Saúde do Leste de Minas, que reuniu prefeitos e representantes de consórcios intermunicipais para discutir melhorias na rede de urgência e emergência. O evento, liderado pelo prefeito Gustavo Nunes, enfatizou a importância da união entre os municípios para enfrentar os desafios da saúde pública. Entre os temas abordados estavam a implantação do Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) da Fundação Hemominas, a habilitação da nova UTI Pediátrica do Hospital Municipal Eliane Martins e a aquisição de um helicóptero com UTI aérea para suporte emergencial na região. O PACE já tem imóvel alugado e deverá iniciar o funcionamento em até quatro meses. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4210/encontro-de-prefeitos-com-secretario-de-saude-de-minas-em-ipatinga





