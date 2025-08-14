

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Acidentes aumentam 14% em Uberlândia

Uberlândia registrou 1.994 acidentes de trânsito envolvendo carros nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. O número é 14,7% maior na comparação com o mesmo período de 2024, quando a cidade teve 1.738 ocorrências. Os dados, disponibilizados pelo Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, revelam ainda que a falta de atenção no volante é a causa mais comum para acidentes deste tipo, representando mais da metade dos casos. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37804/acidentes-carros-aumentam-quase-15-uberlandia





Teófilo Otoni tem Leite para Infância

Foi lançado em Teófilo Otoni o programa Leite para a Primeira Infância, pelo vice-governador Mateus Simões e pelo prefeito Fábio Marinho dos Santos. Em uma solenidade bastante prestigiada, o prefeito Marinho disse que isso renova a sua convicção de que está no caminho certo. “De que as políticas públicas precisam chegar aos locais em que há prioridade à vulnerabilidade. E hoje, isso se materializa aqui com as mães solo, com as crianças”, disse. A princípio, 2.500 famílias serão beneficiadas com o programa. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29397





Sabará tem CPI do transporte

A Câmara Municipal de Sabará definiu nesta quinta-feira (10) os cinco vereadores que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público, que irá investigar a empresa Vinscol (Viação Nossa Senhora da Conceição), atual responsável pelo transporte coletivo no município. A iniciativa da abertura da CPI partiu do prefeito Sargento Rodolfo, após o recebimento de documentos que apontam falhas graves no serviço prestado. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/44216/comissao-da-cpi-do-transporte-publico-em-sabara-e-definida-para-investigar-a-empresa-de-onibus





Pouso Alegre faz Feira de Empregos

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Políticas Sociais, apoia a 2ª Edição da Feira de Empregabilidade da Construção Civil, um evento promovido pelo Sinduscon-Sul em parceria com o programa Acessuas Trabalho. Este encontro conecta empresas do setor da construção civil a profissionais em busca de oportunidades, fortalecendo o mercado de trabalho local e promovendo capacitação. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1808/feira-empregabilidade-construcao-civil-2a-edicao





Município condenado por erro médico

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o município de Passos a indenizar um jovem que perdeu o testículo esquerdo, em decorrência de erro médico, após ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com informações do tribunal, a condenação foi na 19ª Câmara Cível e o município deve pagar R$ 25 mil por danos morais e R$ 15 mil por danos estéticos, além de R$ 335 decorrentes das despesas com a realizações de exames. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/tjmg-condena-municipio-de-passos-a-indenizar-jovem-que-perdeu-testiculo/





Cesta tem alta de 1,70% no IPC

Apesar de uma inflação de fevereiro menor que a do mesmo período do ano passado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Viçosa registrou, em março, uma alta de 1,70% nos produtos. De acordo com o Departamento de Economia (DEE) da UFV, responsável pelo levantamento, esse resultado foi o segundo maior dos últimos 12 meses, sendo inferior apenas à inflação observada em janeiro. Essa tendência de alta de preços em março também foi verificada nacionalmente, embora em menor intensidade, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país: 0,64% (Folha da Mata – Viçosa)

https://folhadamata.com.br/ipc-vicosa-de-marco-e-maior-que-indice-nacional-de-inflacao





Poços debate Café, Turismo e Negócios

Conectar profissionais do setor, fomentar negócios e debater o futuro do turismo: esse foi o foco do encontro promovido pelo Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau (Poços CVB) e pelo Descubra Poços de Caldas. Realizado nesta quarta-feira, dia 9 de abril, o evento reuniu empresários, especialistas e autoridades em uma troca de experiências sobre inovação, oportunidades e desafios do turismo contemporâneo. Entre os destaques da programação, o palestrante Tiago Pimentel, membro do Conselho Municipal de Turismo de Espírito Santo do Pinhal (SP), compartilhou o case da Governança Turística da região. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/04/10/pocos-de-caldas-recebe-a-8o-edicao-do-cafe-turismo-e-negocios/