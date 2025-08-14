



Câmara amplia acervo histórico

A Câmara Municipal de Juiz de Fora está celebrando 172 anos. Em comemoração, realizou um evento no plenário para apresentar novidades, como a ampliação do acervo de livros digitalizados; o lançamento do Projeto Banco de Ideias; a inauguração do painel “Trilhas da Liberdade”; e a liberação ao acesso digital das atas oficiais da Câmara a partir de 1950. Acerca da digitalização das atas, ela faz parte da intenção de preservar a memória do município entre janeiro de 1950 e dezembro de 2002. No total, foram escaneadas 21.843 páginas em alta resolução. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Juruaia faz feira de moda

O Centro de Eventos Expoju recebe atésábado, 12 de abril, a 28ª edição da Felinju, tradicional feira de moda íntima que transforma Juruaia. O evento, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Juruaia (Aciju), conta com o apoio técnico e financeiro da Prefeitura Municipal e se consolidou ao longo dos anos como uma das principais vitrines para o mercado de lingerie e moda íntima no Brasil. Com 28 anos de história, a Felinju atrai anualmente lojistas, sacoleiras e grandes marcas do setor, proporcionando um espaço privilegiado para negócios, networking e o lançamento de tendências. A feira é uma referência no segmento. , reunindo profissionais e empresas de todo o país para celebrar o que há de mais inovador e sofisticado em moda íntima. (Folha Regional – Muzambinho)

Sindicatos atuam na qualificação

O Sistema Faemg Senar, em parceria com Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promove uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As capacitações, que serão realizadas entre os dias 7 e 12 de abril, visam fortalecer o setor agropecuário e fomentar o desenvolvimento social no campo, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora. (Portal Silmara de Freitas)

Nova Lima testa bueiro

A Prefeitura de Nova Lima está promovendo testes com um dispositivo que busca evitar o entupimento de bueiros, auxiliando no controle de pragas, prevenção à dengue e, até mesmo, evitando mau cheiro nas ruas da cidade. Inventada por um novalimense, a chamada Válvula Moynes foi instalada em aproximadamente 60 bueiros em uma avenida que corta diversos bairros. Segundo o município, o dispositivo possui um formato que encaixa na boca de lobo. Com uma portinhola que se abre para a passagem da água da chuva, ele garante o fluxo e ainda retém os lixos, que podem ser recolhidos e recebem o destino correto antes que ocorra o transbordamento. (Opinião – Caeté)

Unis Varginha terá medicina

O Ministério da Educação autorizou o Grupo Unis a oferecer o curso de Medicina, que começará no segundo semestre de 2025, com 60 vagas anuais. O reitor, Dr. Felipe Flausino, anunciou que a instituição já está preparada, com um investimento de 6 milhões no bloco de saúde, além de professores e equipamentos prontos. O prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, celebrou a conquista como um marco histórico para a cidade, destacando o impacto positivo na economia e educação local. O primeiro vestibular ocorrerá em agosto. (Blog do Madeira – Varginha)

Aventureiro intensifica combate à dengue

Em resposta ao aumento de casos de dengue em Santo Antônio do Aventureiro/MG, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti utilizando o Ultra Baixo Volume (UBV) portátil, popularmente conhecido como "fumacê". A operação, realizada na terça-feira (08) nos bairros Morro do Sapé e Santo Antônio, faz parte da estratégia de bloqueio, que visa eliminar o mosquito na fase adulta de forma mais eficaz e direcionada, especialmente em áreas com casos confirmados. O UBV portátil, que cobre um raio de 150 metros ao redor dos imóveis com notificações positivas, oferece maior mobilidade para acessar pontos estratégicos. (Jornal Agora – Além Paraíba)

Importação de leite em pó e muçarela

O Governo de Minas Gerais suspendeu a isenção de ICMS para empresas que importam leite em pó e muçarela, uma medida que visa proteger os produtores locais e combater a concorrência desleal. O decreto foi assinado pelo governador Romeu Zema durante a abertura da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec) 2025, em Uberlândia. A decisão inclui o queijo muçarela, que, junto com o leite em pó, representa uma grande parte das importações lácteas do estado. O objetivo é incentivar a produção mineira e evitar que os preços dos produtos importados afetem o mercado local, especialmente o valor pago aos produtores de leite. A medida é celebrada como uma conquista para o setor agropecuário. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

