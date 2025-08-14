



Parque do Rio Doce recebe jacutingas

Reconstituir a biodiversidade com a reintrodução de espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Esse é o propósito da Cenibra com a primeira soltura de cinco casais de jacutingas na Ponte Perdida - uma área de proteção do Parque Estadual do Rio Doce, sob gestão do Instituto Estadual de Florestas (IEF) - no município de Bom Jesus do Galho. A ação realizada no dia 4 de abril faz parte da celebração dos 35 anos do Projeto Mutum, realizado em parceria com a Sociedade de Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre. (Diário do Aço)

Sabará recebe “Homem-Bomba”

O premiado monólogo "Homem-Bomba", estrelado por Luiz Arthur, será apresentado gratuitamente em Sabará no dia 12 de abril de 2025, às 10h30, no Teatro Municipal da cidade. A peça, escrita por Cyntia Paulino e dirigida e interpretada por Luiz Arthur, aborda dilemas contemporâneos e provoca reflexões profundas sobre a sociedade. Parte de uma turnê estadual patrocinada pela Cemig, a apresentação visa democratizar o acesso à arte, tendo sido encenada em diversas cidades de Minas Gerais. O evento gratuito faz parte de um esforço para destacar o poder transformador do teatro, com Luiz Arthur destacando a importância de levar a arte a novos públicos e o impacto emocional gerado pelas performances. (Folha de Sabará)

União de forças na sustentabilidade

A Prefeitura de Indianópolis realizou uma visita institucional à Usina Hidrelétrica Miranda, administrada pela Engie Brasil, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento sustentável do município. A comitiva, composta por secretários e vereadores, discutiu parcerias focadas no equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental, ações de conservação dos recursos naturais, e iniciativas educativas e sociais voltadas para a inclusão e melhoria da qualidade de vida. A visita marca um passo importante na busca por parcerias estratégicas para o desenvolvimento responsável e integrado de Indianópolis. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá tem Liga das Escolas de Samba

Foi criada a Liga das Escolas de Samba de Araxá com o objetivo de organizar o Carnaval de 2026. Sob a liderança do diretor Jove Henrique Carneiro e do coordenador-geral Sidney Manoel, a liga começará a desenvolver projetos para captar recursos por meio de leis de incentivo fiscal, visando garantir o sucesso do evento. (Clarim.Net – Araxá)

Cinco dias de gastronomia em Arcos

A 4ª Edição do Festival de Gastronomia de Arcos acontecerá de 30 de abril a 04 de maio, na praça Floriano Peixoto, com 50 barracas, incluindo representantes de Itapecerica. Com o tema "Patrimônios Culturais", o evento destacará as edificações históricas de Arcos e promoverá o turismo local. A programação incluirá apresentações culturais, vídeos sobre os patrimônios materiais e imateriais, além de exposições interativas. A Administração Municipal busca fortalecer o senso de pertencimento e valorizar a cultura local. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Lar das Meninas em campanha

O Lar das Meninas, instituição de acolhimento infantil em Caratinga, enfrenta sérias dificuldades financeiras que comprometem seus serviços essenciais. A ONG, que atende crianças em situação de vulnerabilidade, precisa de ajuda para pagar salários atrasados, cobrir despesas com alimentação, medicamentos e contas de serviços essenciais. Para enfrentar essa crise, o Lar lançou uma campanha de arrecadação de fundos, visando quitar dívidas e garantir a continuidade de seu trabalho. Além de contribuições financeiras, a instituição também recebe doações de materiais como roupas, fraldas e leite. Quem desejar ajudar pode fazer depósitos em contas bancárias ou doações físicas na própria instituição. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Lar ou pelo telefone (33) 98860-0711. (Diário de Caratinga)

