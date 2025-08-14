



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Nordisk anuncia expansão em Montes Claros

A indústria farmacêutica Novo Nordisk anunciou, nessa segunda-feira (7), a expansão de sua fábrica em Montes Claros. A unidade receberá novos R$ 6,4 bilhões, o maior investimento individual em ampliação de uma empresa farmacêutica privada na história do Brasil. O anúncio do investimento histórico foi feito pelo presidente mundial da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jargensen. O acontecimento, aberto pelo prefeito anfitrião Guilherme Guimarães, trouxe a Montes Claros o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações). (Gazeta Norte-Mineira)

https://gazetanm.com.br/novo-nordisk-anuncia-expansao-de-r-64-bilhoes-em-montes-claros/





Araguari recebe investimentos

Araguari está recebendo um investimento de R$ 4,6 milhões para modernizar e otimizar os sistemas de abastecimento de água, saneamento e drenagem pluvial. O financiamento é proveniente da cobrança pelo uso da água, recurso direcionado ao município pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari). Dentro do escopo deste projeto, o CBH Araguari, em parceria com a Abha Gestão de Águas, realizou afiscalização das atividades de cadastramento das redes no município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-recebe-recursos-para-otimizar-abastecimento-de-agua-e-drenagem-pluvial/





Nanuque exporta US$ 29,92 mi em 2025

Entre janeiro e março de 2025, as exportações de Minas Gerais totalizaram US$ 9,22 bilhões e as importações US$ 4,35 bilhões, resultando em um superávit de US$ 5,6 bilhões. Apenas em março, o superávit foi de US$ 2,4 bilhões. Na comparação com março de 2024, as exportações avançaram 8,9% e as importações, 17,9%. Os municípios de Varginha, Araxá, Guaxupé, Conceição do Mato Dentro, Nova Lima e Paracatu foram os destaques do mês, com vendas para outros países somando US$ 1,3 bilhão. Com superávit de US$ 6,67 mi em março, balança comercial de Nanuque já acumula US$ 29,92 mi em 2025. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/com-superavit-de-us-6-67-mi-em-marco-balanca-comercial-de-nanuque-ja-acumula-us-29-92-mi-em-2025





BR 040 recebe melhorias

A EPR Via Mineira intensificará as obras de manutenção e recuperação na BR-040 ao longo desta semana, entre os dias 7 e 13 de abril. As intervenções vão abranger oito municípios mineiros, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, com destaque para os trabalhos no viaduto do Mutuca, em Nova Lima — ponto estratégico para quem trafega entre a capital e o interior do estado. As cidades contempladas nesta etapa são Belo Horizonte, Nova Lima, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Juiz de Fora. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/41025-obras-da-epr-via-mineira-avancam-em-oito-municipios-viaduto-do-mutuca-e-destaque





Cesta básica sobe em Varginha

Pelo segundo mês consecutivo, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB -Varginha) apresentou alta, desta vez de 4,53%, no início de abril em comparação com março. Feijão carioquinha, café em pó, tomate e pão francês foram os produtos com as maiores elevações. Considerando o período de doze meses, o valor da cesta básica na cidade acumula alta de 6,92%. Esta pesquisa é realizada de forma conjunta pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas), Departamento de Pesquisa do Unis e Geesul. A coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos é realizada na primeira semana de cada mês. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/em-abril-valor-da-cesta-b%C3%A1sica-sobe-na-cidade-de-varginha





Loteamentos faturam R$ 3 bilhões

Com a alta demanda e a crescente valorização, o setor de loteamentos segue aquecido em Minas Gerais. Em 2024, o segmento imobiliário alcançou R$ 3 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no Estado, um crescimento de 20% na comparação com o ano anterior, conforme aponta o estudo de mercado encomendado pela Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais (Aelo-MG). Ao todo, foram lançadas 9.943 unidades entre janeiro e dezembro em Minas Gerais – número inferior ao registrado em 2023, quando chegou a 11.165 no ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/setor-loteamentos-demanda-crescimento-minas-gerais/





Promae alimenta quase 20 mil alunos

Responsável por garantir alimentação escolar segura, saudável e de qualidade para milhares de alunos da rede municipal de ensino, o Programa Municipal de Alimentação Escolar (Promae) tem papel fundamental no dia a dia das escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) de Poços de Caldas. O programa é gerido pela Prefeitura, e todo o processo nos Centros de Educação Infantil – desde a elaboração do cardápio, passando pela compra dos alimentos, até a entrega nos locais – é feito diretamente pela equipe do Promae. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/04/04/promae-garante-alimentacao-escolar-de-qualidade-para-quase-20-mil-alunos-em-pocos/