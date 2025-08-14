fOTO: Divulgação PMU



Uberaba lança Circuito Viva o Centro

No sábado, 5, no Mercado Municipal, a Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), inaugurou o Circuito Viva o Centro, que contou com 18 atrações oficiais e sete sugestões de locais atrativos. O Circuito tem como objetivo incentivar a exploração dos principais marcos históricos de Uberaba e faz parte do Projeto Cidade Presente – Desenvolvimento Urbano Sustentável, que integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. O projeto é implementado pelo Ministério das Cidades e pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, com recursos do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Caratinga debate piso do magistério

Está em tramitação na Câmara de Caratinga projeto de lei que trata do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica reajustado em 6,27%. O valor mínimo definido pelo Ministério da Educação (MEC) para o exercício de 2025 é de R$ 4.867,77 para?a?rede pública de todo?o?país, com jornada de 40 horas semanais. Como os salários dos professores são pagos pelas redes de ensino, cada estado e município precisa oficializar o valor por meio de norma própria. A Prefeitura de Caratinga pediu que a proposta seja avaliada em regime de urgência, garantindo a aplicação do novo piso salarial o mais breve possível. (Diário de Caratinga)

JF tem mais 2 voos para SP

Mais dois voos semanais partindo do Aeroporto Regional da Zona da Mata (Presidente Itamar Franco) com destino a São Paulo serão realizados pela Gol a partir do dia 3 de junho. Com isso, a companhia aérea amplia de quatro para seis o número de operações semanais com destino ao Aeroporto de Congonhas. O incremento na rota é anunciado menos de um mês depois do cancelamento de dois voos diários a partir do Aeroporto Regional para Congonhas e Guarulhos (SP), que eram operados pela Voepass. Os voos serão operados com aviões modelo Boeing 737-8 Max, com capacidade para até 186 passageiros. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Patrocínio terá 288 apartamentos

A Secretaria Municipal de Habitação anunciou a construção de 288 apartamentos, com obras previstas para iniciarem em 2025. O projeto faz parte das ações estratégicas do Município para ampliar o acesso à moradia digna e melhorar a qualidade de vida da população. O anúncio foi feito pelo prefeito municipal Gustavo Brasileiro. O prefeito destacou que o projeto será encaminhado à Câmara Municipal, em regime de urgência, para aprovação da mudança do endereço onde os apartamentos serão construídos. A medida busca agilizar o andamento do empreendimento e garantir que a iniciativa seja concretizada o mais breve possível. (Jornal de Patrocínio)

Corrida de Rolimã em Bueno Brandão

A cidade de Bueno Brandão foi tomada por uma atmosfera nostálgica e eletrizante com a realização da 7ª etapa da Corrida de Rolimã, válida pelo Campeonato Mineiro de Rolimã, no domingo (06). As ruas da cidade se transformaram em verdadeiras pistas de corrida, e os tradicionais carrinhos de rolimã cortaram o vento, proporcionando uma experiência única para pilotos e espectadores. Os pilotos, vindos de diversas cidades de Minas Gerais e de outros estados, encararam as ladeiras de Bueno Brandão com coragem e destreza, levando a cidade a um novo patamar no cenário esportivo local. (Jornal Panorama – Caxambu)

Valadares oferece reforço

Para auxiliar aqueles estudantes com alguma dificuldade em língua portuguesa, a Biblioteca Pública Professor Paulo Zappi, em Governador Valadares, vai oferecer, pelo segundo ano consecutivo, reforço escolar gratuito na disciplina para o ensino fundamental I e II. Os atendimentos serão realizados pela professora Diva Provete Magalhães (licenciada em Letras). O ambiente é climatizado e conta com uma tela interativa para ajudar no aprendizado. Outro objetivo do projeto é também incentivar a leitura, seja durante as aulas ou nas rodas de leitura realizadas pela biblioteca durante a visita de escolas, que acontecem regularmente. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

