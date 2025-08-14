Foto: José Cruz/Agência Brasil





Uberlândia lidera adesão à energia solar

Uberlândia é a cidade com maior adesão à energia solar em Minas Gerais, de acordo com um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Atualmente, o município tem uma potência instalada de 171,3 megawatts (MW), a maior capacidade de geração de energia solar distribuída em todo o estado. O ranking de geração solar distribuída é composta por Belo Horizonte (124,6 MW), Montes Claros (100,7 MW), Uberaba (73,7 MW), Governador Valadares (66,6 MW), Contagem (59,1 MW), Paracatu (58,7 MW), Divinópolis (57,7 MW), Patos de Minas (57,2 MW) e Ipatinga (51,1 MW) (Diário de Uberlândia)

Sete Lagoas promove despoluição

A Prefeitura de Sete Lagoas vai remover, em breve, os pórticos instalados no entorno da Catedral de Santo Antônio, com o objetivo de promover a despoluição visual e valorizar o conjunto histórico. A medida foi aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), que emitiu parecer favorável em ofício datado de 13 de março de 2025. Além da Catedral, a ação contemplará outros pontos históricos da cidade. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Vendas de veículos avançam 13,8%

As vendas de veículos em Minas Gerais registraram alta de 13,8% no primeiro trimestre de 2025. De janeiro a março, 137,5 mil unidades foram emplacadas no Estado frente a 120 mil no primeiro trimestre de 2024, conforme aponta o levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Dentre os destaques, o segmento de automóveis e comerciais leves apresentou avanço de 16,4% no período, somando 92,9 mil comercializações nos primeiros três meses do ano. Em ritmo semelhante, a venda de motocicletas registrou crescimento de 9% no período, somando 34,8 mil unidades. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ipatinga lança pequenos guardiões

Em Ipatinga, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, iniciou nesta semana o projeto “Pequenos Guardiões da Saúde: Agentes Mirins no Combate à Dengue”. A iniciativa envolve estudantes da rede municipal em ações de prevenção contra o Aedes aegypti, com foco na identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito. Os alunos selecionados participam de oficinas e palestras com especialistas em saúde pública, abordando o ciclo de vida do mosquito, formas de transmissão da dengue e métodos de prevenção. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

Vereadores cassados em Ouro Preto

A Justiça Eleitoral de Ouro Preto determinou a cassação dos mandatos dos vereadores do PSB, Luiz Gonzaga do Morro e Renato Zoroastro, em função do descumprimento do partido diante da exigência da cota de gênero nas eleições municipais de 2024. A juíza Ana Paula Lobo P. de Freitas, da 200ª Zona Eleitoral, aplicou a sentença na última segunda-feira (31) estabeleceu oito anos de inelegibilidade aos investigados e outros envolvidos. A decisão da Justiça também anulou todos os votos do PSB nas eleições proporcionais, destinada a vereadores, e ordenou um novo cálculo do quociente eleitoral. (O Liberal – Ouro Preto)

Médico terá que devolver dinheiro

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais multou o médico Juliano Dantas de Menezes em R$ 80 mil e determinou que ele devolva R$ 57 mil (a serem corrigidos) ao cofre público estadual pelo acúmulo ilegal de cargos públicos, en tre os anos de 2008 e 2019, em Ipatinga, Timóteo, Antônio Dias, Bugre, Jaguaraçu e na Secretaria Estadual de Saúde. O TCE ainda multou em R$ 5 mil os prefeitos de Jaguaraçu, Márcio de Paula, e de Bugre, Marcélio Costa, por descumprimento de determinação da Corte de Contas que dificultou a apuração do caso. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

ExpoAgro 2025 oficialmente lançada

O Parque de Exposições José Tavares Pereira foi palco do lançamento oficial da ExpoAgro GV 2025 na quarta-feira, 3). O momento, que era aguardado por todos que queriam conhecer as novidades e as atrações musicais que animarão a maior feira agropecuária do Leste de Minas Gerais, foi coroado de sucesso. A ExpoAgro GV chega à sua 54ª edição e acontecerá entre os dias 4 e 13 de julho, já consolidada como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Durante os 10 dias de evento, cerca de 300 mil pessoas visitam o parque, incluindo produtores rurais, empresários, expositores e o público em geral. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

