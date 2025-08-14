



Poços confirma caso de febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas confirmou nesta quarta-feira (2) o primeiro caso de febre amarela em humano no município. O paciente, um homem de 36 anos, está em tratamento médico e sendo monitorado pelas autoridades de saúde. A confirmação reforça o alerta para a circulação do vírus na região, que se encontra em um corredor ecológico onde, desde janeiro, já havia sido registrado um caso em primata não humano. Desde então, diversas ações de enfrentamento têm sido realizadas na cidade, como campanhas de vacinação, Dias D, capacitação de profissionais de saúde, visitas domiciliares e outros. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Desprestigio marca da Fenacafé

A Fenacafé 2025 tem sido marcada por desentendimentos com empresas locais, incluindo a Bebidas Marra, que criticou a recusa de sua contraproposta de patrocínio, alegando que os preços exigidos pela organização eram inviáveis. A empresa esclareceu que seu objetivo não era obter lucros excessivos, mas promover suas marcas, além de destacar sua contribuição fiscal significativa para a cidade de Patrocínio. A falta de diálogo entre a organização do evento e as empresas locais tem gerado insatisfação, com críticas sobre a falta de valorização das empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico da região. (Jornal de Patrocínio)

Elói Mendes sem acordo com PA

A disputa entre a Prefeitura de Elói Mendes e a empresa Vitacare, que administra o Pronto-Atendimento local, continua gerando polêmica. A Vitacare anunciou que, a partir de 4 de abril, não atenderá mais casos que não sejam urgência ou emergência, alegando a falta de repasses financeiros referentes ao piso nacional da enfermagem. A Prefeitura, por sua vez, argumenta que a Constituição proíbe o uso de recursos públicos para instituições privadas e que a responsabilidade pelo cumprimento do piso salarial é da empresa. A situação ainda está sendo avaliada pela prefeitura, que alerta que a recusa no atendimento pode configurar negligência. (Blog do Madeira – Varginha)

Combate a dengue é dificultado em Araguari

O combate ao mosquito da dengue em Araguari enfrenta desafios devido à grande quantidade de imóveis fechados e à resistência de alguns moradores em permitir a entrada dos agentes de controle. Em 2025, durante o 1º Ciclo de controle, os agentes visitaram 47.680 imóveis, mas mais de 19 mil residências estavam fechadas e 43 proprietários impediram a entrada dos profissionais, dificultando as ações. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as equipes são identificadas e que a colaboração da população é essencial para eliminar os focos de reprodução do mosquito. A prefeitura continua realizando mutirões e ações de nebulização para controlar a disseminação de doenças como dengue, chikungunya e zika. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

CBMM marca presença em concurso

A CBMM marcou presença no concurso de redação da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) 2025, promovendo o incentivo à produção artística e à conscientização sobre temas atuais. O concurso, que envolveu alunos do 3º e 5º anos das escolas municipais de Araxá, teve como tema "Bicicleta e Dengue", abordando tanto o aumento de casos de dengue quanto a importância do evento esportivo para a cidade. Os vencedores foram premiados durante a final da Copa, com Rihanna Laysa Moraes Rosa, da Escola Municipal Dr. Eduardo Montadon, conquistando o 1º lugar na categoria redação, e Meyves Gonçalves da Silva Carvalho, da Escola Municipal Lia Salgado, vencendo na categoria desenho. (Clarim.Net – Araxá)

Jacutinga incentiva agricultura

Jacutinga deu mais um passo em direção ao fortalecimento da agricultura local com a realização de um encontro estratégico entre a Prefeitura e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Alto Sapucaí (Cimasp). O evento, ocorrido no dia 1º de abril, reuniu o prefeito Guina, o vice-prefeito Cueio, o responsável pelo setor de Agricultura, Rogério Sartori, e representantes do Cimasp, consolidando esforços conjuntos para impulsionar o setor rural. A reunião teve como principal objetivo estabelecer parcerias e buscar soluções inovadoras para fomentar o desenvolvimento sustentável da agricultura no município. (Jornal Panorama – Caxambu)

