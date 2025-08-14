Foto: Reprodução DC/ Adobe Stock



Sobretaxa reduzirá investimentos em MG

A sobretaxa cobrada na transferência de imóveis no Estado e que passou a vigorar no último dia 31 desagradou o segmento imobiliário mineiro. Além do aumento dos custos, representantes destacam que a mudança vai afugentar investidores. A nova cobrança incide sobre transações acima de R$ 3,2 milhões com o acréscimo da taxa de R$ 3.143 a cada faixa de R$ 500 mil excedida. O diretor e professor do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais, Pascoal Anselmo Santiago, diz que a sobretaxa onera o mercado imobiliário do Estado, com efeitos concentrados em médio e longo prazos, em especial, entre os investidores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ipatinga faz Festival da Banana

A contagem regressiva já começou para o 32º Festival da Banana de Ipatinga, que acontece nos dias 5 e 6 de abril na acolhedora comunidade rural do Pedra Branca. Esta festa tradicional é mais do que um evento: é uma celebração vibrante da identidade cultural e da história de um dos bairros mais antigos da cidade, resgatando as raízes de Ipatinga enquanto impulsiona a economia local, valoriza a cultura e promove o turismo rural. O festival dá início às festividades do 61º aniversário de emancipação do município, cuja programação oficial deve ser divulgada nos próximos dias. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Araxá inicia campanha de vacinação

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta terça-feira (1º) a campanha de vacinação contra a gripe, que será realizada nas unidades de saúde do município com salas de vacina. A imunização, destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B. A coordenadora de imunização, Érica Fonseca, destacou a importância da vacina para prevenir complicações graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais de segurança e salvamento, entre outros. (Clarim.Net – Araxá)

Governo suspende isenção do leite

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinou um decreto que suspende a isenção de ICMS para empresas que importam leite em pó e queijo muçarela. A medida, anunciada durante a abertura da Femec 2025, visa proteger a produção local e evitar a concorrência desleal com produtos importados, que chegam ao Brasil com preços reduzidos. A inclusão da muçarela foi uma novidade, após análises indicarem que ela também impacta a competitividade dos produtores mineiros. Essa decisão faz parte da mobilização "Minas Grita pelo Leite", que busca fortalecer a economia do setor lácteo no estado. A medida tem gerado efeitos visíveis, com uma queda nas importações de leite em pó desde a implementação do decreto. (Balcão News – Belo Horizonte)

Universidade fica sem restaurantes

Os Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), nos campi Ouro Preto e Mariana, estão com funcionamentos temporariamente suspensos. A instituição comunicou a determinação em função do término do contrato com a presente fornecedora do serviço, cuja expiração foi o dia 31 de março. Uma nova empresa será contratada para operar as atividades já no início de maio. A recente gestão, que iniciou há mais de um mês a condução dos exercícios administrativos, tentou negociar uma extensão do contrato até a conclusão do semestre, mas a empresa se mostrou irredutível. O processo licitatório já está em andamento. (O Liberal – Ouro Preto)

Projeto Caminhando para o Parto

O Hospital César Leite (HCL) realizou mais uma edição do projeto "Caminhando para o Parto" em março, reunindo 31 gestantes e seus acompanhantes em um encontro com orientações essenciais para a gestação e o momento do parto. O evento, que contou com a presença de 62 participantes, teve palestras ministradas por especialistas como a enfermeira Naomy César, que abordou a amamentação, e as médicas Isadora Xible (obstetra) e Gracielle Perígolo (pediatra), que falaram sobre os cuidados com a gestante e os primeiros dias do recém-nascido. A coordenadora do projeto, enfermeira Cida Novaes, destacou o compromisso do HCL com a humanização do parto e o acolhimento durante o trabalho de parto. (Diário de Manhuaçu)

