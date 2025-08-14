Foto: Divulgação



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Lactalis investe R$ 291 milhões em Minas

A empresa do ramo lácteo, Lactalis, localizada no Triângulo Mineiro, anunciou o aporte de R$ 291 milhões na expansão da unidade de Uberlândia, até 2027. Esse aporte faz parte de um amplo projeto de expansão da empresa no estado, que conta com o apoio do governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). O projeto de Uberlândia prevê a construção de uma nova planta de queijo prato com capacidade para processamento de 1 mil toneladas ao mês. Isso equivale a cerca de 10 milhões de litros de leite processados a cada 30 dias. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/gigante-do-leite-investe-r-291-milhoes-em-expansao-de-fabrica-em-minas/





Concessionária repassa recursos

A EPR Vias do Café destinou R$ 4.437.501,19 em Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para os 22 municípios que integram a sua área de concessão. Entre as cidades beneficiadas estão São Sebastião do Paraíso, Varginha, Alfenas, Três Corações, Muzambinho, Campos Gerais e outras. O valor, referente ao período entre o início das operações, em 26 de julho de 2024, e 31 de dezembro de 2024, será utilizado pelas prefeituras para investimentos estratégicos em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços públicos essenciais. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/epr-vias-do-caf%C3%A9-repassa-r-4-4-milh%C3%B5es-em-issqn-para-22-munic%C3%ADpios-incluindo-varginha





Programa Hora Certa em Ituiutaba

Os pacientes da rede pública de saúde poderão contar com mais comodidade no atendimento, graças ao lançamento do Programa Hora Certa. Com a nova modalidade de agendamento de consultas, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ituiutaba oferece a possibilidade de marcar o atendimento com antecedência, evitando filas, longas esperas e a necessidade de madrugar para ser atendido. De acordo com a prefeita Leandra Guedes, o programa está sendo implementado inicialmente em duas unidades de saúde. O objetivo é permitir que os pacientes sejam atendidos de acordo com a sua agenda e não por ordem de chegada. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

https://gazetadopontal.com.br/prefeitura-de-ituiutaba-lanca-o-programa-hora-certa-para-agendamento-de-consultas/





Intercâmbio internacional em Patos

O Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), instituição mantida pela Fundação Educacional de Patos de Minas (Fepam), em parceria com o Instituto Daniel Franco (IDF), foi sede do “8º Encontro Empresarial de Negócios e Investimentos”, promovido pela Embaixada da República Dominicana no Brasil. O evento objetivou promover um ambiente propício para o intercâmbio de ideias, a consolidação de parcerias estratégicas e a identificação de novas oportunidades de negócios entre empresários e investidores dos dois países. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/unipam-e-sede-do-encontro-empresarial-de-negocios-e-investimentos-republica-dominicanabrasil





Servidores fazem acordo em Poços

O prefeito Paulo Ney (PSDB) e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (Sindserv) assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025-2026. A proposta final da Prefeitura apresentada após uma greve de cinco dias realizada pelos servidores municipais consistiu em um reajuste de 5%, sendo 4,83% destinado à reposição da inflação e 0,17% como ganho real. Além disso, o valor do vale-alimentação foi reajustado para R$ 780, com o pagamento retroativo referente ao mês de março, sendo efetuado no mês de abril. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/prefeitura-e-sindserv-assinam-acordo-coletivo-2025-2026





Chapa de vereadores cassada

O juiz eleitoral da 98ª Zona Eleitoral de Timóteo/MG, Daniel da Silva Ulhoa, confirmou a cassação da chapa de vereadores do partido Mobiliza no município de Timóteo devido à fraude na cota de gênero durante as eleições municipais de 2024. A decisão foi tomada no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e resultou na inelegibilidade de quatro candidatas e do então presidente da legenda envolvida no caso. A sentença apontou que as candidatas participaram do pleito apenas para cumprir a cota mínima de gênero exigida pela legislação eleitoral, sem a intenção real de concorrer. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/53662/justica-eleitoral-cassa-chapa-de-vereadores-do-mobiliza-em-timoteo-por-fraude-na-cota-de-genero





Câmara de JF apoia a anistia

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou moção de apoio à concessão de anistia aos presos políticos de 8 de janeiro de 2023. A proposição de Roberta Lopes (PL) considera que os indivíduos são “perseguidos e exilados da ditadura do judiciário”, e que o ato do poder público sempre foi aplicado com objetivo de promover a pacificação nacional e evitar perseguições políticas. Ela acrescenta, ainda, que o Congresso Nacional deve avaliar a pertinência da concessão da anistia, analisando os fatos e garantindo que a justiça prevaleça sem excessos ou arbitrariedades. Contando com a autora, 12 vereadores votaram a favor e a iniciativa foi aprovada. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/01-04-2025/mocao-de-apoio-anistia.html