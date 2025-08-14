Foto: Reprodução DRD





Fabriciano inicia obra de 500 moradias

Na manhã desta segunda-feira, 31, a Prefeitura de CoronelFabriciano lançou mais uma etapa do Programa Habitacional “Fabri Meu Lar” – Minha Casa, Minha Vida/FAR Faixa 1. Durante a cerimônia, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras, que serão executadas pela Master Construtora. Nesta fase, serão construídas 500 novas unidades habitacionais para beneficiar famílias de baixa renda do município. O investimento total é de R$ 86 milhões, viabilizado por meio de um convênio com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. O município também contribuirá com uma contrapartida de R$ 1 milhão. (Diário do Aço – Ipatinga)

Araxá propõe 7% de aumento

A Prefeitura de Araxá apresentou, na quinta-feira (27), a proposta de recomposição salarial para os servidores públicos municipais (concursados, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas), o cumprimento do piso do magistério da educação e reajuste do vale alimentação. A projeto foi discutido em reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), realizada no Centro Administrativo. O projeto prevê um reajuste de 7% nos vencimentos dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas. (Clarin – Araxá)

Jornalista de Sabará recebe prêmio

O jornalista Henrique Frederico da Cruz, assessor de imprensa da Cemig, foi premiado com o 18º Prêmio Abracopel de Jornalismo na categoria "Assessoria de Comunicação", em reconhecimento ao seu trabalho na divulgação de conteúdos educativos sobre segurança elétrica. Esta é a terceira vez que Henrique conquista o prêmio nos últimos seis anos, destacando a importância do tema, especialmente após a publicação do conteúdo “Anuário da Abracopel registra quase 800 mortes de origem elétrica no Brasil em 2023”, que alerta sobre os riscos da eletricidade e orienta a prevenção de acidentes. Com quase 20 anos de experiência, Henrique tem sido fundamental para a Cemig. (Folha de Sabará)

Cidade eleita a mais inteligente

São Gonçalo do Abaeté, cidade localizada no Alto Paranaíba, foi eleita a mais inteligente e feliz do Brasil no Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards. A premiação reconheceu o projeto "São Gonçalo Mais Feliz: Sustentabilidade e Bem-Estar na Gestão Pública Municipal", que aplica o conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB) na gestão municipal, focando no bem-estar da população em nove áreas como saúde, educação, cultura e governança. O município, com cerca de oito mil habitantes, se destacou na categoria "Cidades Inteligentes" pela implementação de 13 iniciativas (Jornal de Patrocínio)

Ônibus mais barato em Itaúna

A partir do dia 1º de abril, a passagem de ônibus em Itaúna será reduzida para R$ 4,90 de segunda a sábado e R$ 1,90 aos domingos, após a aprovação unânime da Câmara Municipal. A redução de 24,65% durante a semana e de 70,76% aos domingos foi viabilizada por um subsídio repassado pela Prefeitura à empresa ViaSul, que terá que cumprir diversas condições, como respeitar horários e oferecer um aplicativo para rastreamento dos ônibus. O valor do subsídio mensal será de R$ 849.750,44, com base no custo operacional de R$ 2,13 milhões e a arrecadação estimada de R$ 1,28 milhão. (Folha do Povo Itaúna)

Páscoa impulsiona comércio em MG

A Páscoa de 2025 traz otimismo para o comércio varejista em Minas Gerais, com projeções de crescimento nas vendas, especialmente no setor alimentício. De acordo com a pesquisa da Fecomércio MG, 41,7% dos varejistas alimentícios esperam boas vendas, e 39,9% acreditam que o faturamento será maior que em 2024. Apesar do otimismo, desafios como o alto preço dos produtos e a crise econômica podem impactar as vendas. Os itens mais vendidos incluem ovos de Páscoa, caixas de chocolate e barras, com consumidores gastando entre R$ 70 e R$ 200. Estratégias de marketing, como o uso de Instagram e WhatsApp, também são destacadas para impulsionar as vendas. (Balcão News – Belo Horizonte)

Cemig investe em hospital

A Cemig investiu R$ 493 mil na substituição de uma autoclave no Hospital Municipal Eliane Martins, localizado em Ipatinga. A iniciativa, realizada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem como objetivo incentivar a sustentabilidade na instituição e reduzir o desperdício de energia elétrica. A autoclave faz parte da rotina de esterilização dos hospitais, sendo responsável pela limpeza adequada e desinfecção de instrumentos médicos e cirúrgicos. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

