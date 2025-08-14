Foto: Divulgação Cooxupé





Cooxupé tem faturamento recorde

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé apresentou balanço referente ao ano de 2024 com números recordes, no dia 28 de março, durante Assembleia Geral Ordinária. Com faturamento de R$ 10,7 bilhões (67% maior ante 2023), a Cooxupé alcançou resultados na ordem de R$ 394,4 milhões e anunciou a distribuição de R$ 134,4 milhões para os cooperados, montante referente às sobras. É o maior desempenho da história da cooperativa. Em 2024, a Cooxupé embarcou para os mercados interno e externo 6,6 milhões de sacas, um crescimento de 46% ante 2023. (Jornal da Região – Guaxupé)

Caratinga recebe reparaçãao

Os municípios de Caratinga e Pingo-d’Água receberam, nessa semana, a primeira parcela referente ao Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce. A segunda parcela prevista para pagamento neste ano será feita no início de junho. As cidades fazem parte do grupo de 26 municípios que aderiram no prazo de 120 dias da homologação do Acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fortalecendo a continuidade e a conclusão definitiva da reparação. Os repasses fazem parte do termo, que foi negociado ao longo dos últimos anos com o envolvimento do Poder Público. Os demais municípios receberão 30 dias após a adesão, com exceção de Ponte Nova, que recebeu no último dia 6 de março. (Diário de Caratinga)

Ocupação de calçadas gera multa

Ocupação irregular de calçadas por estabelecimentos ligados ao setor de bares e restaurantes em Uberaba já rendeu 23 notificações e 16 autuações por uso indevido do espaço público somente no primeiro bimestre de 2025. As penalidades podem chegar a 30 Unidades Fiscais do Município (UFM), o equivalente a até R$ 12.551,70. O próprio setor se mobiliza contra os infratores. Segundo o presidente do Sindicato dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores), Fernando Abdalla, a fiscalização é fundamental para combater as irregularidades. Atualmente, o sindicato conta com cerca de 100 estabelecimentos filiados, dos quais não se inclui nenhum com queixa do tipo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Drone sobre fórum dá prisão

Na tarde de terça-feira, 25, a Polícia Militar recebeu denúncia sobre um drone que estaria sobrevoando o bairro Mediterranée, com foco no prédio do Fórum Amphilóquio Campos do Amaral, levantando suspeitas. Diante da situação, militares iniciaram o rastreamento e localizaram um cineasta de 29 anos, operando o equipamento. O homem afirmou que estava testando o drone, que havia adquirido recentemente. No entanto, não possuía habilitação para manuseio, nem autorização de uso. Em razão disso, foi detido e encaminhado para prestar esclarecimentos. Após assinar termo de ajuste, foi liberado. (Jornal do Sudoeste – S S Paraíso)

Arcos notifica devedores

O Município de Arcos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, publicou Edital com Retificação notificando 21 pessoas jurídicas “que se encontram em local incerto e não sabido”, para regularizarem seus débitos com o Município que, atualmente, estão inscritos em Dívida Ativa. Trata-se de empresas de setores como informática, saúde, transportes, roupas e outras. Os débitos são relativos ao ISS (Imposto Sobre Serviço). Variam de R$ 58,02 (o menor valor) a R$ 9.012,08 (o maior). Somando todos, chega-se a R$ 22.767,42. Foi estipulado o prazo de trinta dias após a data da publicação, para que os responsáveis ou interessados em negociar compareçam ao Setor Tributário da Prefeitura. (Jornal do Centro Oeste – Arcos)

Ipatinga debate resgate

A luta diária de inúmeras famílias que convivem com o drama da dependência química ganhará voz na sociedade. No próximo dia 08 de abril será realizada uma audiência pública no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga para debater a internação involuntária como alternativa para resgatar vidas e restaurar lares destruídos pelas drogas. A audiência pública foi solicitada pelo vereador Matheus Braga, autor do requerimento, e reunirá especialistas, representantes da área da saúde, segurança pública e assistência social, além de familiares de dependentes químicos que compartilharão seus relatos. (Jornal Classivale – Ipatinga)

