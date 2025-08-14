

Mineradoras disputam Serra do Pires

Um campo rupestre é definido por sua formação vegetal, que se desenvolve em áreas rochosas. Na Serra do Pires, em Juiz de Fora, é um dos últimos caracterizados por essa vegetação no município. O que poderia ser só mais um dos cenários montanhosos da Zona da Mata virou foco de interesses distintos: de um lado, mineradoras atraídas pela possibilidade de extração do quartzito, como acontece em muitas outras regiões de Minas Gerais; de outro, os ambientalistas que enxergaram no espaço um campo frutífero para pesquisa, com espécies novas e ameaçadas. Tamanha importância mobilizou os pesquisadores a investigarem a concessão de uma mineradora. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Minas atinge meta de vacinação

Minas Gerais ultrapassou, em 2024, a meta nacional do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) para vacinação contra a brucelose ao imunizar 80,3% das bezerras bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses. O resultado coloca o estado em conformidade com a exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que estabelece o mínimo de 80% de cobertura vacinal para garantir o controle da doença. No ano anterior, o índice foi de 77,5% (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Uberlândia tem 8 mortes por dengue

Mais uma morte por dengue foi confirmada em Uberlândia nesta quarta-feira (26), de acordo com o painel da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Com isso, a cidade chega a oito óbitos registrados pela enfermidade em 2025. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima era do sexo feminino, possuía 32 anos e um histórico de comorbidade. Além das oito mortes por dengue já confirmadas, as autoridades de saúde também investigam outros 11 óbitos que podem ter relação com a doença. Ainda de acordo com o Painel de Monitoramento, a cidade ultrapassou 6,5 mil casos positivos da doença neste ano. (Diário de Uberlândia)

Unimontes inaugura Centro Sertão

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), realizou na semana que passou a cerimônia de lançamento do Centro de Excelência do Semiárido – Sertão, no Espaço OAB Eventos, em Montes Claros. Com um investimento de R$ 20 milhões da Fapemig ao longo de cinco anos, o centro tem como objetivo desenvolver soluções científicas e tecnológicas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, combater a desertificação e promover o desenvolvimento sustentável no Norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira)

Viçosa tem projeto ambiental

A Prefeitura de Viçosa lançou, na última sexta-feira (21), os programas “Fossa Zero” e “Lençóis Viçosenses”, que pretendem aplicar medidas de manutenção em áreas de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do ribeirão São Bartolomeu, que abastece a ETA I (Estação de Tratamento de Água) do Alto Bela Vista (Pintinho). De acordo com a prefeitura, “Fossa Zero” consistirá na instalação de miniETES (Estação de Tratamento de Esgoto) em residências próximas às nascentes. A intenção da ação é contribuir significativamente para a melhoria da qualidade das águas e a preservação dos mananciais locais. (Folha da Mata – Viçosa)

Rota do Muriqui tem estratégias

Foi realizada no último final de semana a Assembleia Anual da Associação do Circuito Turístico Rota do Muriqui, em Caratinga. O evento, que reuniu representantes de diversos municípios, teve como objetivo discutir estratégias para o fortalecimento do turismo na região e promover o desenvolvimento local. O Circuito Turístico Rota do Muriqui é uma importante iniciativa que envolve oito municípios da região: Caratinga, Ipanema, Santa Rita de Minas, Córrego Novo, Piedade de Caratinga, Ubaporanga, Vargem Alegre e Pingo D’Água. O projeto visa consolidar e promover a diversidade cultural, histórica e natural dessas cidades, criando um fluxo turístico sustentável. (Diário de Caratinga)

Patos recebe projeto do MPMG

Dezenas de representantes de entidades e instituições do terceiro setor, conselhos ambientais e organizações não governamentais de municípios da região participaram do curso de capacitação ministrado por equipe técnica do Projeto Plataforma Semente do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O evento aconteceu de forma presencial na tarde de 11 de março no Salão do Júri do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), sob a coordenação da promotora de Justiça Carolina Frare Lameirinha e apoio da equipe técnica e jurídica da Plataforma Semente. (Folha Patense)

