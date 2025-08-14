Foto: Divulgação



Vitória/Minas terá 36 novas locomotivas

A Vale anunciou nesta quarta-feira, 26, um acordo com a Wabtec Corporation para adquirir 50 novas locomotivas da série Evolution para a Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Estrada de Ferro Carajás. O pedido é um grande passo na iniciativa de modernização da frota da Vale e no programa de descarbonização para melhorar a eficiência e reduzir as emissões de suas operações ferroviárias. As locomotivas serão produzidas na fábrica da Wabtec no Brasil, na cidade de Contagem (MG), e começarão a ser entregues em 2026. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/vale-e-wabtec-fecham-acordo-para-a-compra-de-locomotivas/





Ex-vereador denunciado em Muriaé

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Muriaé, na Zona da Mata, ofereceu denúncia contra o um ex-vereador de Muriaé por lavagem de dinheiro. O ex-parlamentar, que já foi condenado criminalmente em duas ações a penas que, somadas, ultrapassam 15 anos de reclusão, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. As ações são resultado da operação 'Catarse', deflagrada pelo MPMG, por meio do Gaeco - Regional da Zona da Mata, unidade de Visconde do Rio Branco. Já em sua sétima fase, ela apura a prática de infrações penais ligadas ao ex-agente político. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16001/ex-presidente-da-camara-municipal-de-muriae-e-denunciado-e-tem-prisao-preventiva-decretada-pela-justica





Caxambu faz encontro de vereadores

A cidade de Caxambu sediou o 1° Encontro de Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais das regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais. O evento, que começou no dia 26 de março, realizado pela Câmara Municipal de Caxambu, reuniu autoridades políticas locais e estaduais para discutir uma questão de extrema relevância para os municípios da região: a criação de uma Frente Parlamentar voltada à recuperação das rodovias que cortam essas áreas. A principal motivação do encontro é discutir a atual situação das rodovias nas regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais, que se encontram em condições precárias. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/1-encontro-de-presidentes-e-vereadores-das-camaras-municipais-legislacao-2025-2028-das-regioes-sul-e-sudoeste-de-minas-gerais-e-realizado-em-caxambu/





Subestação de Caeté terá aporte

O prefeito Alberto Pires recebeu a direção regional da Cemig em seu gabinete. Durante o encontro, foram apresentados os investimentos realizados pela Companhia Energética na nossa região, que já somam cerca de R$ 50 milhões. Entre esses investimentos, destacam-se obras de média tensão, que totalizam R$ 6,7 milhões nos últimos dois anos, além de um aporte de R$ 10,7 milhões previstos para o período de 2023 a 2027. O principal investimento destacado foi a ampliação da subestação, com um aporte de R$ 33,4 milhões até agosto de 2026, que inclui a instalação de dois transformadores de 15 MVA e novos circuitos de média tensão. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/ampliacao-da-subestacao-da-cemig-tera-aporte-de-r-334-milhoes-ate-agosto-de-2026/





Uberaba isenta doadores

Por unanimidade, os vereadores aprovaram projeto de lei que amplia o direito de isenção de taxa de inscrição em concursos públicos para doadoras de leite humano. Se a proposição for sancionada pelo Executivo, o benefício valerá para processos realizados tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo no município. Até então, a isenção da taxa de inscrição em concursos era prevista apenas para doadores de sangue e medula óssea. Autor do projeto, o vereador Varciel Borges (PMB) posicionou que a inclusão das doadoras de leite humano pode incentivar mais mães a contribuir e ajudar os bebês que necessitam. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/cmu-aprova-isenc-o-da-taxa-de-inscric-o-em-concurso-para-doadoras-de-leite-humano-1.487781





Itabira faz parceria para captação

A Vale, em parceria com a Prefeitura de Itabira e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), lançou a pedra fundamental do Projeto Rio Tanque. A cerimônia marca o início das obras de construção do novo sistema de captação e da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Tanque, com capacidade de fornecimento de 600 litros por segundo (l/s), volume que supera o consumo atual de 400 l/s de água da população de Itabira. “Esse projeto reforça o compromisso da Vale com a segurança hídrica do município, beneficiando diretamente cerca de 113 mil habitantes”, destaca Diogo Monteiro, diretor do Complexo Operacional da Vale em Itabira. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/vale-inicia-obras-do-projeto-rio-tanque-para-ampliar-abastecimento-de-agua-em-itabira/





Produtores de café são premiados

Dois produtores rurais de Serranópolis de Minas foram premiados no 8º Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café+Forte, realizado pelo Sistema Faemg Senar durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Eles receberam as premiações, em primeiro e segundo lugar, na categoria regional Chapada, com café tipo Cereja Descascado, desbancando outras cidades do estado com potencial produtivo diversificado. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/produtores-da-regiao-sao-premiados-na-semana-internacional-do-cafe/