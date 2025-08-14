

Polo atrai investimentos para MoC

A robusta expansão do Polo Farmacêutico de Montes Claros atrai cada vez mais investimentos na cidade. Além de novas grandes indústrias, que projetam investimentos bilionários e milhares de novos empregos, importantes instituições formadoras de mão de obra qualificada também voltam suas atenções para as novas demandas da cidade. Agora mesmo, a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais anuncia a ampliação do seu campus regional em Montes Claros. A ideia é atender às farmacêuticas já a partir das suas obras de construção civil, que atualmente exigem trazer profissionais de fora. (Gazeta Norte Mineiras – Montes Claros)

Patrocínio faz pacto pela alfabetização

O município de Patrocínio oficializou sua adesão ao Pacto pela Alfabetização em 20 de março, com a presença do prefeito Gustavo Brasileiro e do secretário de Educação, Professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. O programa visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, com foco na melhoria da educação básica. A adesão ao pacto representa um avanço significativo para a qualidade do ensino na cidade, com ações estruturadas, capacitação de professores e o uso de metodologias baseadas em evidências científicas. (Jornal de Patrocínio)

Três Pontas reduz casos de dengue

Três Pontas tem conseguido reduzir significativamente os casos de dengue graças a um trabalho intensivo de prevenção e conscientização. Comparando os dados de 2024 com 2025, houve uma queda de 92,8% nos casos confirmados da doença, passando de 448 para 32. A cidade também registrou uma redução de 74,2% nos casos totais, de 701 para 181. Essas melhorias são atribuídas a ações da Vigilância Epidemiológica, como fumos de fumacê, aplicação de larvicida, visitas de agentes de Combate às Endemias, mutirões de limpeza e fiscalização. (Jornal Correio Trespontano – Três Pontas)

Cemig incentiva doações para projetos sociais em MG

A Cemig está incentivando doações via Imposto de Renda para projetos sociais, especialmente voltados à infância e adolescência, com a destinação de até 3% do imposto devido por pessoas físicas e 1% por empresas aos Fundos de Infância e Adolescência (FIAs). A empresa também contribui anualmente com 1% do seu imposto para essas iniciativas. Em 2023, o programa "AI6% – Formando Cidadãos" mobilizou 1.445 colaboradores e arrecadou mais de R$ 2,7 milhões para os FIAs, beneficiando cerca de 20 mil crianças e adolescentes. (Jornal Balcão News – Belo Horizonte)

Trabalhadores da Real podem parar

Trabalhadores da Viação Real, em Varginha, ameaçam paralisar suas atividades devido ao atraso no pagamento do adiantamento salarial de março, que está três dias atrasado, situação que já havia ocorrido no pagamento de fevereiro. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (STTRV) realizará uma assembleia na sexta-feira (28/3) para discutir as reivindicações da categoria e a possibilidade de declarar estado de greve caso suas demandas não sejam atendidas. A empresa, por sua vez, negou o conhecimento sobre o atraso salarial e afirmou não ter informações sobre uma possível greve. (Blog do Madeira – Varginha)

MP exige concurso em Aimorés

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça determinou ao município de Aimorés a realização de concurso público com reserva de cotas para pessoas com deficiência e pessoas negras, a revisão dos contratos temporários vigentes e a proibição de firmar novos contratos temporários de admissão de pessoal. A decisão foi proferida em Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Aimorés com o objetivo de regularizar o provimento dos cargos efetivos atualmente existentes, cujas atribuições estejam sendo desempenhadas por funcionários contratados de forma precária. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

