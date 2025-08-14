Foto: Agecom Bahia/DU



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Uberlândia tem 49 casos de tuberculose

Uberlândia já registrou 49 casos de tuberculose em 2025, conforme apontam dados da Superintendência Regional de Saúde (SRS). No ano passado, a cidade registrou 278 notificações da doença. Apesar de ser uma das enfermidades mais antigas da humanidade, a tuberculose ainda representa um desafio global. Em Uberlândia, o SUS oferece o tratamento gratuitamente, preferencialmente no regime de Tratamento Diretamente Observado (TDO), em que um profissional de saúde supervisiona a administração dos medicamentos. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37721/uberlandia-ja-soma-49-casos-tuberculose-2025





Clube pode fechar em Guaxupé

O centenário Clube Guaxupé, tradicional espaço de lazer, cultura e convivência da cidade, poderá ter suas atividades encerradas. O motivo é o agravamento do déficit mensal enfrentado pela associação, que será tema central de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 8 de abril de 2025. Na pauta da Assembleia constam quatro itens, sendo o mais sensível deles a deliberação sobre o “destino da associação”, com três possíveis encaminhamentos: dissolução, fusão com outro clube ou continuidade mediante antecipação das eleições do Conselho e da Diretoria. (Revista Midia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/clube-guaxup%C3%A9-pode-ser-fechado-assembleia-extraordin%C3%A1ria-discutir%C3%A1-futuro-da-associa%C3%A7%C3%A3o





Ipatinga faz censo do TEA

A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou o Projeto de Lei nº 041/2025, que atualiza o Programa “Censo de Pessoas Diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista)” e inclui pessoas com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e seus familiares no levantamento. A proposta, apresentada pelo vereador Elias da Fonte, atualiza um projeto original do vereador Avelino, apresentado no ano de 2021, com o objetivo de garantir a execução efetiva do censo, previsto, mas ainda não implementado pelo Executivo municipal. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/ipatinga-podera-mapear-populacao-com-tea-e-tdah-a-cada-quatro-anos/







Mineira expande fornecimento de energia

A Cemig SIM anunciou a expansão da sua operação para outras distribuidoras, iniciativa que faz parte do plano de investimento de R$3,5 bilhões até 2029. A empresa, que tem portfólio de capacidade instalada atual de 300 MWp operacionais, atua no segmento de minigeração fotovoltaica, na modalidade de energia solar remota (assinatura). Segundo a companhia, estudos de viabilidade operacional têm sido realizados em diferentes estados do País, com atenção especial para as regiões Sudeste e Centro-oeste, onde a presença da Energia Livre Cemig já é sólida. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/03/24/empresa-mineira-expande-fornecimento-de-energia-para-outros-estados





MG entrega novos ônibus em Sabará

O Governo de Minas Gerais entregou mais de 500 novos ônibus, com um investimento de quase R$ 500 milhões, para melhorar o transporte público em Sabará e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A renovação da frota visa proporcionar mais conforto, segurança e eficiência aos usuários, além de reduzir a emissão de poluentes, já que os novos veículos possuem tecnologia Euro 6. A entrega é parte de um projeto maior que prevê a modernização de 850 veículos até 2025, com o objetivo de reduzir a idade média da frota de 11 para 6 anos. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/43410/governo-de-minas-entrega-mais-de-500-novos-onibus-e-reforca-transporte-publico-em-sabara-e-na-rmbh





Cresce preocupação com febre amarela

Em Minas Gerais, a preocupação com a febre amarela cresce devido ao aumento de casos em alguns estados, incluindo a descoberta de macacos mortos em Patos de Minas, que servem como sinalizadores da doença. A Secretaria de Saúde local alerta a população sobre a importância da vacinação, a única medida eficaz contra a febre amarela. A vacina está disponível gratuitamente em unidades de saúde e é parte do calendário vacinal para crianças até 5 anos. A cidade já alcançou 88,84% de cobertura vacinal, mas busca atingir a meta de 95%. (Folha Patense – Patos de Minas)

https://www.folhapatense.com.br/cresce-preocupacao-com-febre-amarela-e-saude-convoca-populacao-para-colocar-a-vacinacao-em-dia





Patrocínio faz pacto pela alfabetização

O município de Patrocínio oficializou sua adesão ao Pacto pela Alfabetização em 20 de março, com a presença do prefeito Gustavo Brasileiro e do secretário de Educação, Professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. O programa visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, com foco na melhoria da educação básica. A adesão ao pacto representa um avanço significativo para a qualidade do ensino na cidade, com ações estruturadas, capacitação de professores e o uso de metodologias baseadas em evidências científicas. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/municipio-de-patrocinio-formaliza-adesao-ao-pacto-pela-alfabetizacao





Três Pontas reduz casos de dengue

Três Pontas tem conseguido reduzir significativamente os casos de dengue graças a um trabalho intensivo de prevenção e conscientização. Comparando os dados de 2024 com 2025, houve uma queda de 92,8% nos casos confirmados da doença, passando de 448 para 32. A cidade também registrou uma redução de 74,2% nos casos totais, de 701 para 181. Essas melhorias são atribuídas a ações da Vigilância Epidemiológica, como fumos de fumacê, aplicação de larvicida, visitas de agentes de Combate às Endemias, mutirões de limpeza e fiscalização. (Jornal Correio Trespontano – Três Pontas)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2025/03/24/tres-pontas-reduz-casos-de-dengue-com-trabalho-e-conscientizacao/





