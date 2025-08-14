Foto: Fred Seixas/DRD



Valadares ganhou sua 1ª ETE

Na manhã de sábado, 22, no Dia Mundial da Água, Governador Valadares e o rio Doce foram presentados com o início do tratamento de esgoto da cidade. A concessionária Águas de Valadares, responsável pelo saneamento e abastecimento no município, inaugurou a primeira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A ETE fica localizada na Rua Soldado Edson Veloso, no bairro Canaã, na região do Santos Dumont. Inaugurada na data em que a Águas de Valadares completa um ano de contrato na cidade, a ETE inicia o tratamento de 10% do esgoto. Até este sábado, 100% do esgoto de Valadares era despejado in natura no rio Doce. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/aguas-de-valadares-da-o-primeiro-passo-no-tratamento-de-esgoto-da-cidade/





Pouso Alto tem “Água para Todos”

O projeto “Água para Todos” foi oficialmente lançado em março, trazendo uma proposta inovadora e essencial para a melhoria do abastecimento de água em Pouso Alto, iniciando em Capivari. Com o objetivo de elevar a qualidade da água fornecida à população, a iniciativa inclui o fechamento e a limpeza das caixas d’água, garantindo um fornecimento mais seguro e eficiente. A importância desse projeto se reflete diretamente na saúde dos munícipes, que agora poderão contar com água potável de melhor qualidade (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/o-projeto-agua-para-todos-proposta-inovadora-para-a-melhoria-do-abastecimento-de-agua-em-pouso-alto/





Teófilo Otoni busca Soluções Urbanas

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria de Planejamento Integrado (SEPLAI), realizou o 1º Encontro de Soluções Urbanas, na Câmara Municipal, com participação de representantes de diversas instituições, de empresas, das entidades de classe, e a comunidade local. Uma oportunidade para os participantes darem suas contribuições, expressarem suas ideias, para que sejam inseridas no Plano Diretor que já está em elaboração. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29162





Hospital faz mutirão de cirurgias

O Complexo Hospitalar Samuel Libânio (CHSL) promove uma ação social que oferece cirurgias de catarata a pacientes com baixa visão. Ao todo, 75 pacientes de São Sebastião da Bela Vista, Borda da Mata e Monte Sião, foram beneficiados com o procedimento, que representa uma oportunidade de recuperar a qualidade de vida por meio da visão. Os pacientes encaminhados passaram por triagem em outros serviços de saúde. Após a realização dos exames pré-operatórios, os casos foram selecionados para a cirurgia, que é um procedimento seguro e eficaz. (Pouso Alegre Em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1711/complexo-hospitalar-samuel-libanio-realiza-acao-social





Hospital será tema de audiência

A situação do Hospital Regional Divino Espírito Santo será discutida em audiência pública no dia 14 de abril, às 19h, na Câmara de Divinópolis. Dentre outros pontos, o debate deve centralizar-se no aspecto da mobilidade e da infraestrutura da região. O objetivo é garantir a acessibilidade ágil e segura dos pacientes à estrutura, prevista para ser concluída no segundo semestre deste ano. A solicitação é do vereador Rodyson do Zé Milton (PV). Segundo ele, é fundamental que toda a estrutura da região esteja preparada para receber o aumento do fluxo de pedestres e motoristas. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/03/21/camara-de-divinopolis-tera-audiencia-publica-para-discutir-acesso-ao-hospital-regional/





Justiça determina inspeção na ponte

A Justiça Federal atendeu ao pedido de urgência feito pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre a manutenção da Ponte da Revolução, situada sobre o rio Grande, no trecho da antiga Rodovia Anhanguera, na divisa dos municípios de Delta, em Minas Gerais, e Igarapava, em São Paulo. De acordo com a decisão liminar, a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) devem realizar, em até 15 dias úteis, a fiscalização/inspeção da ponte metálica, nos termos pedidos na ação do Ministério Público Federal. Além disso, devem apresentar cronograma de execução de obras. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/justica-federal-determina-inspec-o-urgente-e-plano-de-obras-para-a-ponte-velha-do-rio-grande-1.486089





Poços terá Corrida das Divas

O próximo dia 30 de março terá a realização da primeira edição da Corrida das Divas. O evento, que terá largada às 7h30 em frente ao Shopping Poços de Caldas, já conta com 1.700 participantes confirmados, superando as expectativas iniciais de 500 inscritos. A prova, que inclui distâncias de 5 km e 10 km, além de uma caminhada e corrida kids, promete ser uma verdadeira festa esportiva, celebrando o mês das mulheres. A Corrida das Divas foi pensada para homenagear o mês de março, dedicado às mulheres, e traz um formato que, apesar de ser mista e aberto tanto para homens quanto para mulheres, tem atraído principalmente o público feminino. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/03/22/pocos-recebe-primeira-edicao-da-corrida-das-divas-com-1-700-participantes-confirmados/