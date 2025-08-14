Foto: Felipe Couri/TM



Estudantes de JF com passe livre

Estudantes do ensino público municipal, estadual e federal de Juiz de Fora terão direito a transporte coletivo gratuito a partir das próximas semanas. Isso porque o Projeto de Lei 4681/25, que prevê tal gratuidade, foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), na noite da última quarta-feira (19). Para virar lei, a medida carece de sanção do Executivo. A prefeita Margarida Salomão (PT), que havia encaminhado a proposta ao legislativo, comemorou a decisão em suas redes sociais. O texto aprovado estabelece que a gratuidade seja concedida independente da distância entre a residência do estudante e a instituição de ensino e da renda, inclusive familiar.

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/20-03-2025/passe-livre-estudantil-vigor.html





Faemg Senar lança cartilhas

O Sistema Faemg Senar lançou duas novas cartilhas para apoiar os produtores rurais de Minas Gerais, visando garantir o cumprimento da legislação e melhorar a gestão das atividades agropecuárias. A primeira cartilha, "Circulação de Tratores em Vias Públicas", esclarece as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) sobre o uso de tratores e maquinários agrícolas em vias públicas, abordando requisitos como a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e procedimentos de regularização. A segunda, o "Calendário de Obrigações Ambientais do Agro", orienta os produtores sobre prazos e requisitos ambientais, ajudando-os a cumprir a legislação e a evitar sanções. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/apoio-ao-agro-mineiro-faemg-senar-lanca-cartilhas-para-produtores-rurais/





Formiga enfrenta falta de insulina

Formiga enfrenta uma crise de falta de insulina NPH, essencial para o tratamento de diabetes, afetando tanto a Farmácia Municipal quanto a rede particular. A escassez é resultado de uma restrição global na oferta do medicamento, agravada pela alta demanda por tratamentos para diabetes e obesidade. A Prefeitura informou que o estoque se esgotou em 18 de março, com reposição prevista para o dia 27 de março. Enquanto isso, os pacientes podem buscar orientação nas Unidades Básicas de Saúde para ajustes temporários no tratamento. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-enfrenta-crise-de-ausencia-de-insulina-para-a-populacao





Cooxupé renova convênio com Faemg

A Cooxupé renovou seu convênio com o Sistema Faemg/Senar durante a Femagri 2025, evento que aconteceu em Guaxupé/MG, com o objetivo de capacitar produtores e trabalhadores rurais. Desde 2011, a parceria já viabilizou a realização de aproximadamente 5 mil cursos e a capacitação de mais de 49 mil pessoas, com investimento de R$ 3 milhões. Durante a cerimônia de abertura da feira, destacaram-se discussões sobre a segurança nas propriedades rurais e a relação de troca de café, além da importância de investimentos em tecnologia na lavoura. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cooxupe-renova-convenio-com-faemgsenar-na-femagri-2025





Aterro Sanitário em Sabará promove visita

A Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Macaúbas, em Sabará, realizará sua primeira visita guiada de 2025 no dia 5 de abril, oferecendo ao público a chance de conhecer o funcionamento da unidade, que é essencial para a gestão de resíduos sólidos na região. Criada em 2005, a CTR é um exemplo de sustentabilidade e destinação correta de lixo, promovendo a redução de impactos ambientais. Durante a visita, os participantes poderão aprender sobre o processo de tratamento de resíduos, a importância da separação e interagir com especialistas no tema. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/43324/aterro-sanitario-de-macaubas-em-sabara-promove-primeira-visita-guiada-de-2025





Monte Carmelo investe no plantio de mudas

A Prefeitura de Monte Carmelo investiu no plantio de mais de trezentas mudas ao longo da ciclovia da cidade, como parte de um projeto de sustentabilidade e revitalização urbana. Espécies nativas como Jacarandá Mimoso e Ipê Amarelo foram escolhidas para embelezar o local, proporcionando sombra, flores e bem-estar para ciclistas e pedestres. A ação visa melhorar a qualidade do ar, reduzir as ilhas de calor e valorizar a paisagem urbana, além de promover a arborização da cidade. A Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente destaca a importância da preservação das árvores e convida a população a colaborar no cuidado das mudas (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/qualidade-de-vida-prefeitura-de-monte-carmelo-investe-no-plantio-de-mudas-na-ciclovia-da-cidade/





Pouso Alegre adota bilhetagem

A Prefeitura de Pouso Alegre por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, em parceria com a Expresso Planalto anunciou a implementação de um novo sistema de bilhetagem eletrônica que promete transformar o transporte público da cidade. Com mais de 24 mil cartões ativos e cerca de 800 mil passagens realizadas mensalmente, o novo sistema traz mais agilidade, praticidade e modernidade para atender às necessidades da população. Entre as principais novidades, os usuários poderão recarregar seus cartões pelo PIX no WhatsApp ou pelo site oficial, com saldo disponível em poucos minutos, eliminando filas e trazendo mais comodidade. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/03/21/prefeitura-e-planalto-lancam-novo-sistema-de-bilhetagem-eletronica-para-modernizar-o-transporte-publico-de-pouso-alegre/