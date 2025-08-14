Foto: Divulgação Magotteaux





Magotteux investe R$ 100 mi em Contagem

A Magotteaux, controlada pelo grupo chileno Sigdo Koppers, irá investir cerca de R$ 100 milhões nos próximos 14 meses na fábrica em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A partir da ampliação, a empresa, especializada na produção de corpos moedores para mineração, projeta avançar 50% no faturamento, alcançando R$ 950 milhões por ano. A expansão permitirá que a unidade aumente a capacidade produtiva em cerca de 70% para atender ao mercado interno brasileiro. De acordo com o diretor da empresa, Tarcísio Novaes, o investimento total na fábrica em Contagem está embasado no aumento na demanda. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/magotteaux-investe-cem-milhoes-em-fabrica-de-contagem/





Câmeras instaladas em Caeté

O prefeito Alberto Pires, junto do vice Diêmerson Porto e diversas autoridades, deram início ao Guardião Caeté, uma iniciativa que vai espalhar 146 câmeras de monitoramento em tempo real por toda a cidade. As principais vias de acesso e saída da cidade receberão câmeras, bem como ruas, avenidas, praças e outros locais estudados pela ONO, em conjunto com a Secretaria de Defesa Social e polícias Civil e Militar, que demandem uma atenção especial no combate à criminalidade. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/projeto-guardiao-caete/0





Prefeitura lança o Limpa Viçosa

O município de Viçosa tem um total de 1.780 terrenos em estado de abandono. Destes, 1.408 continham focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Os dados são do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas e foram divulgados na reunião da Câmara Municipal de Viçosa, realizada na última segunda-feira (17). A chefe do departamento, Layra Monique de Assis Santos, é uma das responsáveis pelas ações da operação “Limpa Viçosa”. Além de divulgar os dados na reunião, Layra também apresentou as medidas que estão sendo realizadas pela prefeitura para conter a proliferação de novos focos do mosquito. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-tem-1780-terrenos-em-estado-de-abandono





Nanuque ganha mais reservatórios

A Águas de Nanuque, concessionária que cuida do abastecimento de água de Nanuque, entregou a construção de um reservatório com capacidade de 600.000 litros no bairro UDR. O bairro já contava com um reservatório de 200.000 litros. Segundo a empresa, o investimento tem o propósito de beneficiar moradores dos bairros UDR, Izadélfia Ferraz, Alto do Stella, Novo Horizonte e Israel Pinheiro. Com isso, a previsão é que haja garantias de um abastecimento seguro e contínuo. A empresa informou que há um investimento semelhante no Jardim das Acácias e adjacências. O depósito do Jardim das Acácias por ter capacidade de 100.000 litros, garante o abastecimento de água naquela região. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/aguas-de-nanuque-investe-em-reservatorios





Projeto de Natação em Caxambu

A secretaria municipal de Educação deu início ao projeto “Natação para Todos” na Escola de Natação Acquademia Caxambu. A iniciativa, que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento integral das crianças, beneficiará alunos da pré-escola com idades entre 4 e 5 anos da Escola de Tempo Integral Monsenhor João de Deus. As aulas de natação, que acontecerão uma vez por semana, têm como objetivo principal proporcionar às crianças uma experiência enriquecedora, que vai além do aprendizado da modalidade esportiva. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/prefeitura-de-caxambu-da-inicio-a-projeto-de-natacao-para-criancas-da-escola-monsenhor-joao-de-deus/





Sete Lagoas autoriza poda controlada

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou, por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária - a autorização para a poda controlada de galhos secos de duas árvores históricas e protegidas do município: a Gameleira, conhecida como “Árvore dos Caminhoneiros”, na Avenida Norte Sul, e um Pau-Brasil localizado na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Feirinha). A medida tem como principal objetivo garantir a segurança da população e a preservação das árvores, que possuem grande valor histórico, ambiental e paisagístico. A decisão foi tomada com base em laudos técnicos especializados e aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/prefeitura-de-sete-lagoas-autoriza-poda-controlada-de-arvores-historicas-para-garantir-seguranca-e-preservacao