Foto: Ag Brasil



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Patrocínio perde 166 casas

Patrocínio perdeu a construção de 166 casas do programa "Minha Casa, Minha Vida" após um impasse judicial envolvendo a prefeitura e um movimento popular contra a obra no Bairro Cruzeiro da Serra. O ex-prefeito Gustavo Brasileiro se recusou a assinar os contratos com a Caixa Econômica Federal, impedindo a execução do projeto, que havia sido iniciado por Deiró Marra. A disputa, motivada por questões ambientais e sociais levantadas pelos moradores, impossibilitou a transferência da obra para outro local, e a cidade terá que esperar até 2026 para novas oportunidades de habitação popular. O impasse gerou críticas de vereadores, que destacaram os prejuízos para as famílias que aguardam as moradias. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-perde-166-casas-do-minha-casa-minha-vida-apos-imbroglio-judicial





CIT Senai ITR e Axel Ree firmam acordo

A Fiemg, por meio do Senai, e a empresa australiana Axel Ree Limited assinaram, no dia 18 de março de 2025, um Memorando de Entendimento (MoU) para pesquisa e inovação no setor de nióbio e terras raras. O acordo, com duração de cinco anos, envolve o Instituto de Terras Raras do CIT Senai ITR e inclui projetos como o Caladão, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. A parceria prevê o desenvolvimento de processos sustentáveis, pesquisa aplicada, e outros serviços tecnológicos especializados, sem a transferência de recursos financeiros. O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ressaltou a importância da colaboração para a inovação tecnológica, enquanto o CEO da Axel no Brasil, Fernando Tallarico, destacou a oportunidade de realizar testes no laboratório ITR dentro de 18 meses. (Rede Gazeta de Comunicação – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/cit-senai-itr-e-axel-ree-firmam-acordo-para-pesquisa-sobre-terras-raras-em-mg/





Saca de café acima dos R$ 2 mil

A saca de 60 quilos de café arábica está sendo negociada acima de R$ 2 mil há quatro meses consecutivos, mantendo patamares históricos, embora tenha retrocedido de R$ 2.769 em fevereiro. Essa valorização beneficia os produtores, que enfrentavam anos de baixos lucros, mas resulta em preços elevados para os consumidores. A inflação do café no Brasil foi de 66,18% em 12 meses até fevereiro, com um aumento de 70% na bolsa Intercontinental Exchange (ICE) em 2024, e mais de 20% neste ano. A alta é atribuída a problemas climáticos que afetam a oferta e os estoques globais, além da desvalorização do real, que eleva os preços internamente. (Correio Trespontano – Três Pontas)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2025/03/18/saca-de-cafe-e-negociada-acima-dos-r-2-mil-ha-quatro-meses/





Projeto de Araxá para 250 casas

A Prefeitura de Araxá inscreveu um projeto no Novo PAC Seleções para a construção de 250 casas no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com o objetivo de ampliar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. A primeira etapa da obra inclui a construção de unidades habitacionais e a criação de um acesso em pista dupla ao bairro planejado Nova Esperança, que será realizado com recursos próprios do município. O projeto, que já havia sido apresentado anteriormente sem aprovação, foi reformulado e conta com apoio do Governo Federal, que sinalizou positivamente para novas aprovações. A Prefeitura orienta a população a manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), requisito para participar do programa. (Clarim.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-inscreve-projeto-para-construcao-de-250-casas-no-minha-casa-minha-vida/





Municípios receberão recursos para vacinação

Os municípios receberão recursos financeiros temporários para apoiar a vacinação nas escolas e a atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de melhorar os indicadores de cobertura vacinal e reduzir o número de não vacinados no país. A Estratégia de Vacinação nas Escolas visa aumentar o alcance de estudantes não vacinados, com foco na educação infantil e ensino fundamental de escolas públicas, podendo ser estendida às privadas. Além disso, haverá ações para intensificar a vacinação no segundo semestre de 2025. As ações deverão seguir as diretrizes locais e os planos de saúde municipais, com registro das doses aplicadas e avaliação das ações. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/municipios-receberao-recursos-financeiros-para-vacinacao-nas-escolas-e-atualizacao-da-caderneta/





Sorotipo 3 da dengue circula em Divinópolis

Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, está enfrentando a circulação dos sorotipos 2 e 3 da dengue, com 1.030 casos suspeitos registrados, sendo 476 confirmados até o momento. A cidade também investiga quatro óbitos relacionados à doença. A Vigilância Sanitária e a Epidemiológica intensificaram o combate ao mosquito Aedes aegypti e pedem o apoio da população para eliminar focos de água parada, fechar caixas d’água e limpar ralos e calhas. Além disso, recomenda-se o uso de repelente, especialmente em áreas de maior incidência do mosquito. Caso surjam sintomas como febre alta e manchas vermelhas na pele, a orientação é procurar atendimento médico imediato nas unidades de saúde e no ambulatório de arboviroses. A Prefeitura reforçou a importância da colaboração da comunidade para controlar o surto. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/sorotipo-3-da-dengue-circula-em-divinopolis/