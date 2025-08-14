

Timóteo sedia Rota dos Tropeiros

Timóteo sediou, na terça-feira (18), a primeira reunião do ano da Rota Vale dos Tropeiros – Cicloturismo, contando com a presença de vários ciclistas, empreendedores, representantes do setor público e entidades. A Rota Vales dos Tropeiros – Cicloturismo, lançada oficialmente em agosto do ano passado, durante o evento Inox Bike, é composta por trechos com diferentes níveis de dificuldade, ideal para ciclistas de todos os perfis, desde iniciantes até experientes. Com mais de 196 km de extensão, a Rota Vales dos Tropeiros é dividida em seis trechos, conectando os municípios de Timóteo, Marliéria, Dionísio, São Domingos do Prata e Antônio Dias. (Portal Silmara Freitas)

35 mil esperados na Femagri

Mais de 35 mil produtores de café do Sul de Minas Gerais e da média mogiana do estado de São Paulo estarão reunidos na Femagri 2025 – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas para investir em produtos e alternativas que alavanquem a produtividade de suas lavouras, diante dos impactos climáticos que o campo vem recebendo nas últimas safras. A feira de negócios promovida pela Cooxupé começou nesta quarta-feira, dia 19, e vai até o dia 21 de março em Guaxupé/MG. Em sua 24ª edição, o evento, que é referência do setor cafeeiro, reunirá mais de 120 expositores com as últimas inovações do mercado, tecnologias, informações e oportunidades para negócios aos produtores cooperados e demais cafeicultores da região. (Midia Brasil – Guaxupé)

Primeiro caso de Febre do Oropouche

A cidade de Além Paraíba registrou seu primeiro caso de Febre do Oropouche, diagnosticado por exames laboratoriais. A doença, transmitida principalmente pelo mosquito “Culicoides paraenses”, apresenta sintomas como febre súbita, dores de cabeça, musculares e articulares, podendo ser confundida com outras arboviroses. Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou o monitoramento epidemiológico e alertou a população sobre medidas preventivas, como o uso de repelentes e a eliminação de focos de água parada. (Jornal Agora – Além Paraíba)

Distribuição de absorventes

A Prefeitura de Mariana lançou o Programa Ciclo Seguro, que distribuirá gratuitamente absorventes para estudantes da rede municipal, visando combater a pobreza menstrual e reduzir a evasão escolar. Amparada por leis municipais, a iniciativa garante que alunas regularmente matriculadas tenham acesso a produtos essenciais, promovendo dignidade e equidade nas escolas. A falta de absorventes pode fazer com que alunas percam até 45 dias letivos por ano, afetando seu desempenho e autoestima. (Diário de Manhuaçu – Mariana)

MG com maior número de incêndios

Minas Gerais enfrenta um aumento alarmante nas queimadas em 2025, com 1.597 incêndios em vegetação registrados no primeiro trimestre, um crescimento de 52% em relação ao ano passado, e um cenário ainda pior na Grande BH, onde os casos dobraram. O calor intenso, a estiagem precoce e a ação humana, responsável por mais de 90% dos focos, agravam a situação, tornando este o pior início de ano para incêndios desde 2021. Para conter o avanço das chamas, autoridades intensificam estratégias de combate, como bases operacionais em áreas vulneráveis, mas especialistas alertam que a seca prevista para os próximos meses pode agravar ainda mais o quadro. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiate)

Sabará recebem novas viaturas

A 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Sabará recebeu, na última segunda-feira (14), três novas viaturas operacionais, incluindo duas caminhonetes Mitsubishi L200 Triton e uma Renault Oroch, que foram adquiridas por meio de um projeto apresentado à Plataforma Semente, vinculada ao Ministério Público de Minas Gerais. As viaturas, destinadas a melhorar a capacidade de resposta da unidade, incluem um veículo para Auto Salvamento Leve (ASL), outro para Auto Salvamento Florestal (ASF), e um Veículo de Pronta Resposta.. (Folha de Sabará)

