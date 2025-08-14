Foto: Agência Minas



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Saúde investe contra dengue no Triângulo

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta segunda-feira (17/3) a antecipação de R$ 2,7 milhões para intensificar as ações de combate à dengue nos 54 municípios do Triângulo Mineiro. A medida visa reforçar o enfrentamento da doença na região, que tem sido a mais afetada neste ano, registrando o maior número de casos, hospitalizações e óbitos. De acordo com o vice-governador Mateus Simões, o investimento total no combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, neste período sazonal, é de R$ 163 milhões, dos quais R$ 120 milhões foram repassados diretamente aos municípios para ações locais. (Correio de Uberlândia)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/03/18/lancamento-do-programa-cidades-do-futuro-acontece-nesta-quinta-feira/





Valadares na vacinação contra a gripe

Governador Valadares enfrenta dificuldades na adesão à vacina contra a gripe, com cobertura abaixo do ideal nos últimos anos, atingindo apenas 47,73% em 2024. A desinformação, o medo de efeitos colaterais e dificuldades no acesso são alguns dos fatores que impactam a vacinação. Para reverter esse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde tem investido em treinamentos, campanhas de conscientização e parcerias com a educação. Em 2025, a meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, incluindo crianças, idosos, gestantes e outros públicos ampliados (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/valadares-enfrenta-desafios-na-vacinacao-contra-a-gripe-e-busca-aumentar-cobertura-em-2025/





Patos reunirá líderes do varejo

Um setor essencial no dia a dia das pessoas e para a economia, como o de supermercados, precisa se atualizar continuamente. Esse é o propósito do Líderes do Varejo - Supermercados em Debate, evento empresarial que a Associação Mineira de Supermercados (Amis) realiza no Centro de Convenções do Unipam, em Patos de Minas, dia 26 de março. Principal evento com foco em supermercados na cidade, é também um incentivo aos negócios, desenvolvimento do setor e fortalecimento da economia da região. O público-alvo são empresários e profissionais do varejo supermercadista e da indústria fornecedora. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/lideres-do-varejo-sera-dia-26-em-patos-de-minas





Ipatinga terá campus da UFOP

O sonho de ter um campus da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no município de Ipatinga, no Vale do Aço, está mais próximo de se tornar realidade. Após anos de negociações e esforços, a deputada federal Rosangela Reis (PL-MG) conseguiu articular uma agenda decisiva que resultou na confirmação da instalação do campus no município. A parlamentar promoveu uma reunião entre o novo reitor da UFOP, Luciano Campos, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, secretários municipais, vereadores e o deputado estadual Celinho do Sintrocel, na última segunda-feira, na sala de reuniões da prefeitura para comunicar e tratar sobre o assunto. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/53316/campus-da-ufop-e-confirmado-em-ipatinga





Arcos terá festival de gastronomia

A Prefeitura de Arcos divulgou o Decreto Municipal nº 7.111, que regulamenta o IV Festival de Gastronomia “Delícias da Roça”, que será realizado nos dias 30 de abril, 1º, 02, 03 e 04 de maio, na Praça Floriano Peixoto. De acordo com o Decreto, poderão participar, expondo e vendendo comidas típicas da "roça" e bebidas: feirantes da feira do Produtor Rural de Arcos; artesãos do Município de Arcos; produtores e comerciantes de produtos típicos do meio rural, além de comerciantes de bebidas; entidades sem fins lucrativos independente de sua finalidade, expositores de Festival de Gastronomia Rural com participação comprovada em outros festivais. (Jornal Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/festival-de-gastronomia-de-arcos-ira-comecar-dia-30-de-abril





Mineirão se instala em Paraíso

Nesta terça-feira, 18, São Sebastião do Paraíso recebeu a primeira unidade do Mineirão Atacarejo, marcando mais um passo importante na expansão da rede em 2025. A nova loja de grande porte promete trazer mais economia e variedade para os consumidores da região. Com 6.049 m² de área construída e 3.614 m² de área de vendas, a unidade conta com 256 vagas de estacionamento, 20 checkouts tradicionais e 4 self-checkouts, garantindo mais agilidade no atendimento. Além disso, a inauguração impulsiona a economia local, com a geração de 140 empregos diretos. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=218681





Prefeitura inicia Capacita Teó

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni deu início, na terça-feira, 11 de março, ao Programa Capacita Teó, uma oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade social, se qualificarem e conquistarem um futuro melhor. O Capacita Teó vai ofertar vários cursos, como: manutenção de computadores, informática e culinária. Todos terão uma parte de 20 horas sobre empreendedorismo e mercado de trabalho e outra parte de 40 horas presenciais de conteúdo específico. Poderão participar, jovens a partir de 14 anos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=29065





Poços adere ao Cidades do Futuro

Poços de Caldas aderiu ao Programa Cidades do Futuro, do Governo de Minas, que oferece poder público, empresas e universidades para transferência de inovação e desenvolvimento na cidade. O lançamento oficial do projeto ocorrerá no dia 20 de março, precedido por uma aula magna ministrada por Pedro Emboava, superintendente de Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O Programa visa a modernização da gestão pública por meio de soluções tecnológicas e estímulo ao ecossistema de inovação, além da geração de empregos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/03/18/lancamento-do-programa-cidades-do-futuro-acontece-nesta-quinta-feira/





Rodoviários de Divinópolis encerram greve

Os rodoviários de Divinópolis garantiram um reajuste histórico após a greve de 10 de março, resultando em um aumento de 17,64% no piso salarial, que passou para R$ 3.000,00, além de um adicional de 15% para motoristas sem cobrador. O ticket-alimentação também teve um reajuste significativo de 40%, chegando a R$ 700,00. No total, os ganhos da categoria tiveram uma correção média de 21%. Além dos avanços salariais, foram mantidos benefícios como plano de saúde e seguro de vida. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/03/18/rodoviarios-de-divinopolis-conquistam-reajuste-historico-apos-movimento-grevista/