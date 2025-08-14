Foto: RPPN Chapadão da Serra Negra/ Divulgação





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Minas lidera criação de reservas

O Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas foi celebrado no domingo, 16, e, entre as ações fundamentais para o enfrentamento de eventos climáticos extremos, está a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Quando se trata de criação de RPPNs, Minas lidera o ranking nacional com 397 unidades de conservação do tipo registradas, conforme o censo de 2025 divulgado pela Confederação Nacional de RPPNs. Em Minas, diferentes cidades da Zona da Mata contribuem com suas áreas de conservação. seis municípios estão entre os com mais áreas protegidas por este tipo de conservação, são elas: Rio Preto, que ocupa a quinta colocação estadual, Descoberto (6°), Lima Duarte (7°), São João Nepomuceno (14°), Espera Feliz (17°) e Juiz de Fora (20°). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Minas faz bonito na BTL de Lisboa

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) é o principal evento do setor turístico em Portugal, reunindo profissionais e público em geral para explorar tendências, destinos e oportunidades de negócios. A edição de 2025 ocorreu de 12 a 16 de março, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Celebrado em 2025, o Ano das Artes de Minas Gerais é um tributo aos artistas e aos destinos que são referência na arte, uma forma de romper barreiras geográficas e sociais com muita criatividade. E foi com esse apelo que a comitiva mineira encerrou sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa – a BTL. Chico Lobo e o português Pedro Mestre abrilhantaram o estande tocando juntos modas de violas caipira e campaniça, uma tradição do Alentejo. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

Araxá já tem 335 casos de Covid

Relatório atualizado esta semana pela Secretaria de Estado de Saúde revela dados da Covid-19 em Minas Gerais, e Araxá aparece com 335 casos confirmados entre 1º de janeiro e 5 de março de 2025. O dado mais preocupante está em fevereiro, que registrou um aumento de 92% nas infecções em relação a janeiro. Foram 219 casos e uma morte no mês, contra 114 casos no primeiro mês do ano. Só na primeira semana de março, foram confirmados dois casos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 5 de março de 2024, houve um aumento de 55 casos, passando de 280 para 335. (Jornal Interação – Araxá)

Valadares prepara a Expoleste 2025

Faltam apenas dois meses para a 21ª edição da feira que movimenta a economia do Leste Mineiro e reúne os principais setores do comércio, indústria e serviços em Governador Valadares. Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV), com patrocínio do Sicoob AC Credi e Coelho Diniz Supermercados, a Expoleste 2025 acontecerá entre osdias 21 e 25 de maio, e mais uma vez vai ocupar o Centro de Feiras e Eventos da Univale - Unicentro, prometendo novidades, grandes oportunidades de negócios e experiências únicas para visitantes e expositores. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Prefeito de Martins Soares é cassado

O juiz eleitoral da 168ª Zona Eleitoral de Manhumirim, Marcos Paulo Coutinho da Silva, determinou a cassação dos mandatos do prefeito de Martins Soares, Paulo Sérgio Pereira (Serginho Jordão), e do vice-prefeito, Alexsandro Franco de Andrade, por supostas irregularidades nas eleições de 2024. A decisão também estabelece a inelegibilidade do ex-prefeito Fernando Almeida de Andrade por oito anos e a aplicação de multas aos envolvidos. Segundo a sentença publicada na última sexta-feira (14), a chapa eleita cometeu abuso de poder político e econômico, utilizando a estrutura da administração municipal para beneficiar a campanha eleitoral. (Diário de Caratinga)

UFMG investirá na Fazenda Modelo

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a União Espírita Mineira (UEM) estabeleceram um novo acordo de cooperação que trará uma série de investimentos e melhorias para a Fazenda Modelo, um espaço de 419 hectares localizado em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A propriedade pertence à UEM, mas a UFMG utiliza a área de forma organizada desde pelo menos 1993, quando a Escola de Veterinária e outras unidades acadêmicas passaram a desenvolver atividades no local. Em 2019, um contrato de cessão foi assinado, permitindo que a Universidade utilizasse gratuitamente a fazenda e ampliando seu potencial de uso. (Jornal de Uberaba)

