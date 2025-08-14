Foto: Reprodução DRD





Valadares vai tratar esgoto

Governador Valadares se prepara para iniciar de forma efetiva investimentos em saneamento básico. Isso porque, ainda neste mês, está programada a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santos Dumont, operada pela concessionária Águas de Valadares, do grupo Aegea. O início das atividades da ETE Santos Dumont, acontecerá, oficialmente, dia 22 de março, data que se comemora o Dia Mundial da Água. Atualmente, 95% do esgoto da cidade é coletado, mas ainda há muitos desafios, já que 0% dos resíduos são tratados. Ou seja, todo esgoto produzido no município é despejado in natura – sem tratamento – no Rio Doce. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Fluxo maior requer atenção na BR-050

O aumento no tráfego de veículos pesados na BR-050, especialmente durante o pico da colheita de soja e café, que começa em abril e maio, exige atenção redobrada. Recentemente, um motorista perdeu o controle e saiu da pista em Cumari–GO, mas felizmente não houve vítimas. No ano passado, a rodovia registrou muitos tombamentos de carretas e caminhões, frequentemente causados por falhas dos condutores. Apesar disso, a BR-050 segue com boas condições de tráfego e sinalização, especialmente em áreas de maior risco.. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

JF sedia Festival Paralímpico

Sede em 2024, Juiz de Fora está, novamente, entre as 91 cidades brasileiras escolhidas para receber o Festival Paralímpico. Assim como nos anos anteriores, o evento acontecerá em duas etapas: a primeira no dia 14 de junho, e a segunda, em 20 de setembro, respectivamente, em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e ao Dia do Atleta Paralímpico, comemorado em 22 de setembro. As atividades acontecerão no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Centro de Referência Paralímpico da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vereadores vão ajudar UPA

Representantes da administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Divinópolis se reuniram com os vereadores. A diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG) apresentou as melhorias implementadas na Unidade desde em julho do ano passado, quando assumiu a administração da UPA. Ao todo, o consórcio projeta o investimento de R$ 4,8 milhões. Durante o encontro, os vereadores fizeram o compromisso de assegurar mais R$ 1,3 milhão em emendas impositivas, a serem indicadas no fim deste ano e pagas em 2026. (Jornal Agora – Divinópolis)

Transporte aumenta em Uberaba

Em Uberaba, decreto estabelece o aumento da tarifa de transporte coletivo urbano de R$4,75 para R$5,50 aos usuários que utilizam o cartão pré-pago. Já para os passageiros que pagam em dinheiro, o preço subirá de R$5 para R$6. Os novos valores entram em vigor a partir de segunda-feira (17). Conforme o decreto, os créditos remanescentes no cartão que foram adquiridos anteriormente equivalerão ao valor da tarifa na data da aquisição pelo prazo de 30 dias a partir da publicação do reajuste. Após o período, se ainda houver valores remanescentes no cartão, será debitado o valor correspondente à nova tarifa. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Poços zera fila de exames

Em Poços de Caldas, a fila para exames de colonoscopia ambulatorial não hospitalar e tomografia sem contraste foi completamente zerada na cidade. A conquista é resultado de uma ação da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, que implementaram um plano emergencial de remanejamento interno de serviços para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimentos de qualidade, com agilidade e eficiência. Desde o início do ano, já foram realizados 2.021 exames de tomografia, um marco significativo para a saúde pública local. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo é continuar trabalhando para que os demais procedimentos de colonoscopia e tomografia também possam zerar a fila o mais breve possível. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

