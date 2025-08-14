Foto: Reprodução DU





Caratinga faz exoneração em massa

Após a instalação de três Comissões Parlamentares Processantes (CPPs) na Câmara de Caratinga com objetivo de apurar possíveis irregularidades na Prefeitura de Caratinga envolvendo secretária de governo, procurador-geral e assessor do executivo, o prefeito Dr. Giovanni promoveu uma série de exonerações na tarde de quarta-feira, 12. Os três primeiros meses de governo foram marcados pelo desgaste envolvendo secretários alvo de críticas entre a população e na Câmara de Vereadores pela dificuldade de comunicação, além de denúncias nas CPPs. (Diário de Caratinga)

Franquias faturam mais em Uberlândia

Uberlândia registrou um aumento de quase 18% no faturamento no mercado de franquias em 2024, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O montante contabilizado no ano passado chegou a R$ 1,6 bilhão, enquanto em 2023 os rendimentos no setor totalizaram R$ 1,4 bilhão. O setor de franquias faturou R$ 273 bilhões a nível nacional, crescendo 13,5% em relação a 2023. Isso significa que o faturamento registrado em Uberlândia ficou acima da média do país. No primeiro trimestre de 2024, por exemplo, o faturamento na cidade ficou à frente até mesmo de capitais como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. (Diário de Uberlândia)

Supermercado terá loja em Nanuque

Coelho Diniz Supermercados deu início a construção de mais uma loja, agora na cidade de Nanuque. Atualmente o CD possui 22 lojas distribuídas por 7 cidades do Leste de Minas Gerais. Governador Valadares, Caratinga, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Manhuaçu e Teófio Otoni, e, conta com 33 anos de atividades. Além das lojas, o grupo possui um moderno centro de distribuição na cidade de Governador Valadares. (Em Tempo – Nanuque)

São Lourenço recebe residentes

No dia 6 de março, o Hospital São Lourenço deu um importante passo em sua trajetória ao receber a primeira turma de residentes médicos, nas quatro especialidades oferecidas inicialmente pelos Programas de Residência Médica da Instituição: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Oftalmologia e Ortopedia/Traumatologia. Este marco representa um avanço significativo para a formação médica de qualidade e o aprimoramento do atendimento à população da cidade de São Lourenço e região. (Jornal Panorama – Caxambu)

DER recupera estradas no Mucuri

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), está revitalizando o pavimento em diversas rodovias nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. As melhorias já foram finalizadas nos 45,3 quilômetros da MG-308, entre Capelinha e Turmalina, e na MG-406, entre Almenara e Rubim, em um trecho de 36 quilômetros. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Servidor de Formiga sem acordo

A Prefeitura e o Sintramfor (Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga) ainda não fecharam um acordo sobre o reajuste salarial para os servidores municipais neste ano. Desde o início de 2025, representantes do sindicato e do Executivo vem se reunindo para discutir a campanha salarial. No dia 21 de fevereiro, em resposta a um ofício do sindicato, o prefeito Coronel Laércio propôs reajustar os vencimentos em 4,77%, com base no INPC acumulado entre janeiro e dezembro de 2024, que foi na ordem dessa mesma porcentagem. Além da porcentagem, o prefeito apresentou um aumento de R$26,00 no vale-alimentação, passando dos atuais R$550,00 para R$576,00. (O Pergaminho – Formiga)

Eleitores de Caeté podem perder títulos

Para não terem seus títulos cancelados, eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos 3 últimos turnos de votação devem regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral até o dia 19 de maio. Numa consulta no site do Tribunal Superior eleitoral, em Caeté foram identificados 658 pessoas nessa situação, num universo de 34.538 eleitores aptos atualmente. Em Minas Gerais, são 513.120 faltosos. (Opinião - Caeté)

Pouso Alegre lança “Saber Saúde”

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anuncia o lançamento do programa “Saber Saúde”, por meio da Lei Municipal nº 7.025/2025, com o objetivo de integrar o ensino e os serviços de saúde no município. O objetivo é melhorar o atendimento na saúde pública de Pouso Alegre, oferecer estágios para os estudantes da área, capacitar mais profissionais para atender às necessidades da população, e estimular pesquisas e inovações no setor. Além disso, o programa também vai ajudar a promover a educação continuada dos profissionais de saúde, alinhando melhor a teoria e a prática no atendimento à população. (Diário Regional – Pouso Alegre)

