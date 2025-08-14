Foto: Reprodução DC/AdobeStock

Vendas de veículos avançam em MG

As vendas de veículos em Minas Gerais avançaram 14,9% em fevereiro, totalizando 44.005 unidades comercializadas, um aumento de 5,7 mil veículos em relação a janeiro. No acumulado do primeiro bimestre, os emplacamentos somaram 82.292 unidades, com um crescimento de 6,79% em comparação com o mesmo período de 2024. O segmento de automóveis e comerciais leves teve um destaque positivo, com um aumento de 22,8% em relação a janeiro. Por outro lado, as vendas de motos recuaram ligeiramente em fevereiro, mas apresentaram crescimento de 12,9% no ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/vendas-de-veiculos-avancam-em-minas-gerais/

Manhuaçu tem caso de Oropouche

A Prefeitura de Manhuaçu confirmou nesta segunda-feira, 10, o primeiro caso da Febre Oropouche no município. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico das arboviroses, que semanalmente atualiza a população sobre os números de casos de Dengue, Zika e Chikungunya – doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Agora, a publicação também incluirá dados sobre a Oropouche, em razão da notificação do primeiro paciente diagnosticado. Além da notificação da nova febre, a Prefeitura informou no boletim de hoje que são 183 notificações de dengue em 2025 e outras três de Chikungunya. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/manhuacu-confirma-primeiro-caso-de-febre-oropouche-e-reforca-medidas-de-prevencao/

Patos de Minas ganha Ecoponto

Patos de Minas agora conta com um Ecoponto, instalado no Bairro Cidade Nova, para o descarte ambientalmente correto de materiais inservíveis que não podem ser colocados no lixo comum. O local funciona de segunda a sexta-feira e recebe itens como isopor, pilhas, pneus, resíduos eletroeletrônicos, óleos lubrificantes, vidro, lâmpadas e outros materiais, com destinação final adequada. O Ecoponto é uma parceria entre a Prefeitura e a Associação de Proteção Ambiental Nacional (Apan), que é responsável pela gestão do espaço. A iniciativa visa cumprir exigências ambientais e contribuir para a preservação do meio ambiente na cidade. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/meio-ambiente-patos-de-minas-ganha-ecoponto

Araxá recebe programa itinerante

Araxá recebe, até o dia 15 de março, o programa itinerante Ciência em Movimento, promovido pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), com exposições, palestras e atividades interativas gratuitas sobre ciência e tecnologia. A programação inclui uma exposição, aberta ao público geral de 11 a 14 de março, com temas como animais peçonhentos, alimentos e arboviroses, além de atividades educativas. No dia 12, serão realizadas palestras sobre "Controle e Qualidade de Alimentos" e "Animais Peçonhentos" no Cine Teatro. A iniciativa também contará com dinâmicas sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos e plantio de mudas de árvores no dia 15. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-recebe-programa-itinerante-ciencia-em-movimento-com-exposicao-e-palestras-gratuitas/

Mineirão e CDL/BH firmam parceria

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e o Estádio Mineirão firmaram uma parceria estratégica com o objetivo de fortalecer o esporte, a cultura e a economia de Belo Horizonte em 2025. O acordo, celebrado em 8 de março, visa potencializar o impacto econômico do Mineirão, que já é um dos principais motores econômicos da cidade. O Mineirão é responsável por gerar impactos no comércio local, com cada evento movimentando setores como bares, restaurantes, hotéis e transporte. A parceria também celebra os 65 anos da CDL/BH e os 60 anos do Mineirão. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/03/10/mineirao-e-cdl-bh-firmam-parceria-importante-para-bh/

Servidor encerra greve em Poços

Em Assembleia realizada na tarde desta segunda-feira, 10, os Servidores Públicos de Poços de Caldas decidiram encerrar a greve iniciada na semana anterior. A proposta final apresentada pelo Executivo foi aceita pela maioria dos servidores presentes, resultando na aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025/2026. Os servidores inicialmente pleiteavam um reajuste salarial de 11,8% e um aumento no vale-alimentação de R$ 700,00 para R$ 1.000,00. A proposta final da Prefeitura consistiu em um reajuste de 5%, sendo 4,83% referente à reposição da inflação e 0,17% de ganho real. Para o vale-alimentação, a Prefeitura propôs um aumento para R$ 780,00. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/03/11/servidores-publicos-de-pocos-encerram-greve-apos-acordo-com-a-prefeitura/

Federal tem 3 mil novos alunos

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) iniciou, nesta segunda-feira (10), as aulas do primeiro período letivo de 2025. O retorno das aulas também marcou a chegada de 2,3 mil novos estudantes de graduação em Viçosa e mais 700 nos outros dois campi da universidade (Florestal e Rio Paranaíba). Os calouros dos 67 cursos integram a UFV, inclusive, com uma programação recheada de atividades. Serão promovidas ações de acolhimento para os ingressantes através do UFV60+; shows durante uma feira de projetos; oficinas; análise do cartão de vacinas; e um passeio de ônibus com guia turístico para conhecer o campus Viçosa. Parte dessas atividades seguirão ao longo da semana. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/aulas-da-ufv-retornam-nesta-segunda-feira-com-3-mil-novos-estudantes